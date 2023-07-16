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最美渡假飯店、最美房間雙冠王 入住山中書院享絕美湖景第一排

聯合新聞網／ 行遍天下
▲承億文旅「潭日月」由文武廟香客大樓改建，環境清幽磁場清新。
▲承億文旅「潭日月」由文武廟香客大樓改建，環境清幽磁場清新。

【圖／文：行遍天下】

「潭日月」為承億文旅2021年9月開幕的飯店，由文武廟香客大樓改建，以「文武廟」為發想核心，融合東方文化與文武雙聖信仰，注入人文底蘊，打造一座山中書院。

▲飯店融合東方文化打造出一座山中書院。
▲飯店融合東方文化打造出一座山中書院。

潭日月1樓為雲間餐廳、2∼3樓及5∼6樓為客房、4樓為大廳及先得月咖啡廳（亦為早餐空間）、7樓為頂樓酒吧。飯店共有48間客房、7種房型，以大片落地窗引入湖光山色，懶臥沙發、床榻或泡澡，皆能盡攬入懷。摘下「台灣飯店最美房間」的「方山水獨賣套房」僅有4間，5、6樓各2間，一青龍、一貓囒，270度無敵視野飽覽湖景及貓囒山景。

▲飯店大廳以東方書院意象規劃藏經書齋、文人雅士下棋區及接待櫃檯。
▲飯店大廳以東方書院意象規劃藏經書齋、文人雅士下棋區及接待櫃檯。

▲僅有4間的「方山水獨賣套房」青龍、貓囒，入選全台最美房間。
▲僅有4間的「方山水獨賣套房」青龍、貓囒，入選全台最美房間。

搶不著全台最美房間也別遺憾！在日月潭最美最Chill的茶空間「先得月」可靜賞潭景第一排億萬美景，品味最時尚的調茶，由專業調茶師chester精選的日月潭冠軍茶葉精心調製而成，經典必喝：日月潭在地紅茶「紅寶石」紅玉明亮典雅，「黃玉」紅韻晶瑩細緻，「血鑽」尚恩自然樸實，「黑鑽」阿薩姆強烈沉穩，「茶晶」山茶活潑斑斕，可做成單品原味、珐珮（手作芝士奶蓋）、歐蕾(鮮奶茶)，而獨家繽紛吸睛的「月老」、「日月潭」則是人氣網美茶飲特調，搭配原味、阿薩姆乳酪蛋糕和Ｑ萌夢獸雞蛋糕、可頌和蛋燒三明治等甜點和鹹點，身心靈大滿足！

▲位於4樓的大廳咖啡「先得月」奢侈坐擁日月潭景第一排、270度湖景。
▲位於4樓的大廳咖啡「先得月」奢侈坐擁日月潭景第一排、270度湖景。

▲高人氣的絕讚湖景咖啡廳「先得月」可品味日月潭茶點和精緻早餐。
▲高人氣的絕讚湖景咖啡廳「先得月」可品味日月潭茶點和精緻早餐。

　

旅宿資訊

承億文旅 潭日月

地址：南投縣魚池鄉水社村中正路58號

電話：049-2855-366

時間：15:00後入住，11:00前退房；先得月咖啡廳12:00-17:00

網址：hotelday.com.tw/hoteldaysunmoonlake

費用：雙人房9,000元起，家庭房13,600元起；先得月咖啡廳每人需消費飲品或甜點

　

《自駕徜徉　水漾森林系》7月號2023第367期

　

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