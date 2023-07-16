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宛如回到阿嬤家的療癒時光 永續山林生態體驗

聯合新聞網／ 行遍天下
▲頭城休閒農場地貌豐富，同時擁有森、川、里、海等資源，以永續觀光走出農場的價值。
▲頭城休閒農場地貌豐富，同時擁有森、川、里、海等資源，以永續觀光走出農場的價值。

【圖／文：行遍天下】

從頭城烏石港驅車上山，約莫五分鐘車程即可抵達上百頃土地的頭城休閒農場，擁有教育界背景的創辦人卓陳明「卓媽媽」，民國68年創業時，初心即為打造一座「阿嬤的家」，把園區豐富的生態與資源轉換成寓教於樂的學習遊程，重現農村溫暖美好的生活價值。第二代加入經營後，持續發揮農業資源的永續價值，兩代一同打造友善土地、永續地球的健康旅宿與遊程，不僅獲得聯合國GSTC永續旅遊旅館類認證，也引領台灣休閒農場永續觀光，真正落實ESG精神（環境保護Environmental、社會責任Social、公司治理Governance的英文字母縮寫，代表企業社會責任和永續經營）。

兩天一夜的開箱頭農ESG遊程，由不同領域專長的職人帶隊，體驗健行種樹、園區採擷植物、夜間生態觀察、酒莊釀造巡禮，探索淺山生態的多樣性與豐富性；同時還能品嚐生態廚師團隊以大地故事創作的四季料理，讓這趟與眾不同的遊程，收穫滿滿、內心喜悅。

　

森野溪畔疊石靜心淨心

植樹，是這趟旅程最讓人回味的體驗之一，沿著梗枋古道與淡蘭古道中段爬山健行的同時，可以聆聽植物獵人介紹沿途的植物與生態，最後來到遠眺海上龜山島的生態造林區，在山上吹著涼風、感受滿滿綠意後，再種下一棵寫有自己名牌的小樹，為台灣綠化盡一份心力。

▲沿著百年古道而行，一陣揮汗如雨後來到生態造林區，海上的龜山島映入眼簾。
▲沿著百年古道而行，一陣揮汗如雨後來到生態造林區，海上的龜山島映入眼簾。

下山返回農場，漫步花草園區，邊聽導覽邊採集滿滿一籃子的花花草草，接著來到流經農場的梗枋溪，在溪畔品嘗香草茶，享受豐沛負離子，跟著駐場藝術家一起在水畔堆疊石頭，以鮮採植物排列煙火般的花草曼陀羅，沉澱身心。盛夏來臨，但樹蛙、蝸牛、昆蟲響起野生動物大合唱，越夜越熱鬧，享受完夜間的生態洗禮後，身心放鬆一夜好眠。

▲梗枋溪流過頭城休閒農場，溪畔綠林環繞，在此飲茶、疊石、以花草創作曼陀羅圖案，過程療癒靜心。
▲梗枋溪流過頭城休閒農場，溪畔綠林環繞，在此飲茶、疊石、以花草創作曼陀羅圖案，過程療癒靜心。

　

山海豐饒料理吃當季享在地

頭城休閒農場有多種美食場域，除了入口處遊客中心新明樓前的芋頭米粉湯、阿嬤手工餛飩魚丸湯，是必嚐的古早味小吃；「Green Bar」、「綠色廚房」、烘焙窯也供應更講究的料理與手工烘焙體驗，吃在頭農，絕對幸福。

瑞士青年吳小龍是綠色廚房的主廚，他率領的廚師團隊規劃的「食物設計」遊程ˋ共有4站體驗，依循導覽路線分別可以嘗到鳥類的餐桌、蜜蜂的餐桌、山豬的餐桌和愛的魔法湯，讓自己化身一隻鳥、蜜蜂和野豬，向森林動物學習生活智慧。綠色廚房推出的「富饒森林饗宴」套餐，使用農場有機菜園，和宜蘭當地肉類海鮮，以低碳里程食物支持友善農作、漁業。Green Bar工作坊除了各種彩繪夜光瓶、微景觀瓶DIY課程，也供應自助午餐和午茶點心。

▲來自瑞士的綠色廚房主廚吳小龍，以農場自種的有機蔬菜設計菜單，海鮮與肉類料理保留食物原味，僅以香料醬汁增添風味。
▲來自瑞士的綠色廚房主廚吳小龍，以農場自種的有機蔬菜設計菜單，海鮮與肉類料理保留食物原味，僅以香料醬汁增添風味。

▲參加「食物設計」旅程，第一站來到森林的鳥類餐桌，品嚐鳥最愛的果實。
▲參加「食物設計」旅程，第一站來到森林的鳥類餐桌，品嚐鳥最愛的果實。

▲走訪山豬的餐桌，試著在泥土般的黑糖粉裡，挖掘根莖類點心，體驗山豬尋找食物的挖掘樂趣。
▲走訪山豬的餐桌，試著在泥土般的黑糖粉裡，挖掘根莖類點心，體驗山豬尋找食物的挖掘樂趣。

與頭城農場相鄰的「藏酒酒莊」，由農場第二代卓志宏和妻子創立，是宜蘭第一家取得釀酒執照的私人酒廠，引進雪山山脈純淨水源、宜蘭特產金桔等水果釀造四季酒品，酒莊導覽和DIY深受親子旅客喜愛，無菜單料理則是另一重驚喜，所有食材皆來自附近3座漁港新鮮直送、農場自產有機蔬菜，吃創意也享當季，讓旅程更趨完美。

▲藏酒酒莊的無菜單料理食材多取自宜蘭，這道麵包雞鎖住雞湯精華，可用麵包沾湯汁享用。
▲藏酒酒莊的無菜單料理食材多取自宜蘭，這道麵包雞鎖住雞湯精華，可用麵包沾湯汁享用。

　

景點資訊

頭城農場

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號

電話：03-977-2222 08:00-20:30（園區）、24小時（住宿）

網址：www.tcfarm.com.tw（農場）、www.cjwine.com（酒莊）

費用：入園須收費，費用及入園時間依選擇的套裝行程有不同，詳情請洽農場網站，永續生活提案豐饒森林饗宴每人880元起、一日農村體驗每人1,300元起、環境境遇幸福島嶼食堂 森林餐桌每人1,600元起、兩天一夜豐富之旅一泊三食五體驗每人1,800元起、農村與酒莊二日遊每人4,500元起。

　

《自駕徜徉　水漾森林系》7月號2023第367期

　

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