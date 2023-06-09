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關島杜夢灣 在白砂+Tiffany 藍海中央夢幻盪鞦韆

聯合新聞網／ 行遍天下
▲因為淺灘底下佈滿白砂，讓海水變成了碧綠的無敵療癒顏色。
▲因為淺灘底下佈滿白砂，讓海水變成了碧綠的無敵療癒顏色。

【圖／文：行遍天下，採訪協力：雄獅旅行社】

最經典的關島海灘杜夢灣，有著約達2公里的白色沙灘，關島最頂級、五星飯店環繞著杜夢灣而建，大部分的飯店均能直通到達白浪沙灘處。

　

用杜夢灣為景留下深刻碧藍印象

連接沙灘最大的公園怡保海灘公園（Ypao Beach Park），就位在關島希爾頓飯店與PIC飯店之間。當地人最愛來這裡野餐。但遊客更喜歡來到這裡，就著沙灘前彩色繽紛的GUAM藝術裝置拍攝打卡，杜夢灣為背景、天際是蔚藍無比與白潔雲朵構成好美的關島回憶。而這裡也是內行人才知道的浮潛地點呢。

▲雖然只有幾個彩色字，但卻讓人拍照拍不停。
▲雖然只有幾個彩色字，但卻讓人拍照拍不停。

除了沙灘外，更推薦在夕陽西下時抵達經典關島景點「戀人岬」。傳說故事中，查莫洛貴族男子與平民女子因為不被祝福的愛情而殉情跳懸崖的地方。但淒美的故事卻因為有了讓人歎為觀止的夕陽而聞名。夕陽西下時來到這裡，看橘紅太陽沉入海、幻化出美豔彩霞絕對讓人難忘。

▲落日時來到戀人峽，景色美得讓人屏息。
▲落日時來到戀人峽，景色美得讓人屏息。

　

就著大海藍天揮竿過海吧

關島的大海不僅止於觀賞，甚至還能挑戰小試身手一番。若是熱愛揮竿的旅人必不能錯過「曼吉勞高爾夫俱樂部」（Onward Mangilao Golf Club）。被選為「世界百大高爾夫球場」也是台灣遊客口中「最美麗的關島高球場」，由球場設計大師Robin Nelson設計。最迷人的就屬12洞果嶺，是要將球揮竿跨越15碼海洋對岸果嶺上，挑戰時，如果真的打過了海洋到達果嶺，還能領到一份獨特的「第12洞跨海洞」揮竿成功的證書呢。

▲被評選為最美高爾夫球場，如果揮竿成功跨海，還能獲得獨家證書。
▲被評選為最美高爾夫球場，如果揮竿成功跨海，還能獲得獨家證書。

陽光、白沙灘與湛藍海水是關島的標準配備，除了杜夢灣沿岸散步之外，近年來更值得出海前往比基尼島打卡去。

　

最新打卡點海中央鞦韆

陽光、白沙灘與湛藍海水是關島的標準配備，除了杜夢灣沿岸散步之外，近年來更值得出海前往比基尼島打卡去。目前關島最新也最熱門的活動，就屬乘風破浪去比基尼島（BIKINI ISLAND TOUR）來趟水上冒險。跟著俱樂部的船隻出海，幸運的話可以遇到海中海豚的追逐嬉戲。再搭乘海中香蕉船，悠遊在整片汪洋蔚藍的關島海中。

中途抵達時下最熱門的海中盪鞦韆處，在只有水深及腰的海中央，俱樂部設置了一處寫著BIKINI ISLAND的水中央鞦韆，映襯後方延伸到天際線去的碧綠海水，在盪鞦韆上迎風吹拂與海水嬉遊，享受無所事事的悠哉。

▲堪稱關島最熱門水中打卡點，享受在太平洋海中央盪鞦韆樂趣吧。
▲堪稱關島最熱門水中打卡點，享受在太平洋海中央盪鞦韆樂趣吧。

　

潛入水底觸手可及的關島生態

來到關島更別錯過到海底去探索水下生態。在整片關島水域中共有近1000種的魚類，是全美國領土中魚種最豐沛的地方。魚眼公園周邊的皮提灣（Piti Bay）就是潛水探索的最佳地點。

▲如果不敢下水的人也不用擔心，走過長長的海堤到魚眼公園去，就可看到海底生物。
▲如果不敢下水的人也不用擔心，走過長長的海堤到魚眼公園去，就可看到海底生物。

皮提灣水域在二戰時被炸彈炸出了一個巨大凹洞，成為了魚群聚集的地方。遊客能從這邊緩步下行展開潛水活動，只需要下潛10公尺左右就能看到滿滿豐富的水下生態，就近觀看小丑魚與珊瑚的共生狀態、遇見關島特有的藍海星，幸運的話黑鰭鯊、海龜都會出現在眼前。還能游到水底瞭望台跟參觀的遊客揮手打招呼。不敢下水的人也別擔心，這座魚眼公園，是唯一一座能行走到水下觀賞水中生態的景點，透過方形、圓型觀景窗，就像沉入深藍海域裡一樣也能看到眾多關島魚種生態的悠遊，如果有夥伴前往潛水，還能享受透過觀景窗相遇揮手的有趣體驗喔！

▲不會游泳的人也不用擔心，水流穩定、海底淺的優越條件，讓深潛也能很安全。
▲不會游泳的人也不用擔心，水流穩定、海底淺的優越條件，讓深潛也能很安全。

▲魚眼公園下，可以透過海中窗戶跟潛水者、熱帶魚們打招呼。
▲魚眼公園下，可以透過海中窗戶跟潛水者、熱帶魚們打招呼。

　

《沁夏　EV綠旅行》6月號2023第366期

　

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