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坐覽海景侘寂風小屋 聽濤望海與自然漂流木共眠

聯合新聞網／ 行遍天下
▲在充滿自然素材的空間裡度過夜晚時光。
▲在充滿自然素材的空間裡度過夜晚時光。

【圖／文：行遍天下】

移居花蓮壽豐的主人小官和安琪夫妻倆，在台11線旁擁有了一處包棟小屋，期盼用古代「路不拾遺，夜不閉戶」概念，打造出兩人心中的太平盛世閒適感。

前庭的龍舌蘭吸收陽光生機盎然，窗前的仙人掌也茁壯著，被如此綠意包圍的小屋，由漂流木、石頭、大樹等元素營造滿滿自然感。走進近半世紀屋齡的房子，天花板留有過往的檜木樑柱。而大石頭與圓弧木頭平面組成的小書桌，石頭來自於整地時後面山坡，小官把原本就在此的石頭巧妙化身並且恰如其分地融入環境中。右側整面牆的大樹也在整地時保留下，安置在牆上剛好頂天立地撐住了整個空間。

▲大床旁的大石頭是整地時就在這裡發現的，小官把它留在這片土地上。
▲大床旁的大石頭是整地時就在這裡發現的，小官把它留在這片土地上。

▲門前的小陽台是下午茶時光與看海的最佳空間。
▲門前的小陽台是下午茶時光與看海的最佳空間。

在「戶不閉」裡，正中央的大床正對著太平洋，天氣蔚藍的時候打開大門就能看到藍天碧海在眼前。更挑戰旅人對自然的接受極限，浴室空間設置宛如在戶外洗澡一樣，天花板是半透明的雨棚，主人們保證絕對不會有隱私問題。一夜睡醒，還能到對面2分鐘路程的岸邊，伴隨濤聲享用手作早午餐。

▲沐浴空間上方雖然透明，但保證隱私絕對安全。
▲沐浴空間上方雖然透明，但保證隱私絕對安全。

▲一早起床還能到太平洋前享受手作早餐。
▲一早起床還能到太平洋前享受手作早餐。

　

店家資訊

戶不閉

地址：花蓮縣壽豐鄉29號

電話：0928-903-885

FB：侘寂 Wabi-Sabi

消費：2人包棟8,600元（含早餐與下午茶）

　

《沁夏　EV綠旅行》6月號2023第366期

　

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