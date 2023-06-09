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徜徉最美看海公路賞地景玩工藝 無塑減碳東海岸綠旅行

聯合新聞網／ 行遍天下
▲駕駛著電動車馳騁於與太平洋相伴的海岸公路。
▲駕駛著電動車馳騁於與太平洋相伴的海岸公路。

【圖／文：行遍天下】

晨起，搭台鐵列車抵達台東市，從格上租車輕鬆取了Volvo XC40 Recharge純電動車，沿著最美看海公路「台11線」展開環保零排放的旅程，過程中盡情學習部落工藝、品嚐原民料理、欣賞精彩展覽，讓山與海的能量洗滌身心靈。

　

台11線公路看海趣　2023東海岸大地藝術節登場

駕駛純電動車在YES！充電站充飽滿滿的電量，徜徉最美看海公路「台11線」，吹著太平洋的風，有一種離海好近的感動。台11線公路沿途，美的不只是太平洋的藍，還有公路旁休憩區的藝術，這些以海為幕、大地為舞台的「東海岸大地藝術節」作品，在日出、霞光、雨天和靜夜中，展現不同的韻味，台東境內的歷屆作品，由南往北，分別位於加路蘭遊憩區、渚橋遊憩區、加母子灣遊憩區、都蘭鼻、東管處都歷遊客中心、石雨傘休憩區與長濱金剛大道沿途，每到一處都能停好車細細觀賞，好好享受海岸與藝術之美。

▲台11線被譽為台灣最美看海公路，除了邊開車邊賞景，沿線的休憩站與觀海平台也是「東海岸大地藝術節」展示大型戶外作品的場域。
▲台11線被譽為台灣最美看海公路，除了邊開車邊賞景，沿線的休憩站與觀海平台也是「東海岸大地藝術節」展示大型戶外作品的場域。

當初夏的海上吹來第一道微風，也宣告著東部海岸年度盛事「東海岸大地藝術節」（TECLandArt Festival）登場，自2015年舉辦至今，已累積許多藝術家駐地創作的大型戶外作品，今年主題《越過第五道浪》，邀請都蘭部落、長濱長光部落阿美族人、蘭嶼達悟族藝術家，以及日本、香港、美國和西班牙藝術家共襄盛舉。參加「2023東海岸大地藝術節」除了欣賞大型藝術，還可體驗東海岸藝術生活平台串聯計畫、參觀海岸公路上的開放藝術工作室、逛手作市集，聆賞美妙的「月光．海音樂會」，為假期留下難忘回憶。

▲駕駛純電動車暢遊東海岸，隨時可以在「YES! 來電」充電樁補充電力。
▲駕駛純電動車暢遊東海岸，隨時可以在「YES! 來電」充電樁補充電力。

　

景點資訊

東海岸大地藝術節

地址：東管處都歷遊客中心（台東縣成功鎮信義里新村路25號）

網址：www.teclandart.tw/zh/home

時間：「月光•海音樂會」2023年6月21日-9月2日，17:00-22:00舉行，6月22日「星夜浪花」與9月2日「月無邊，浪無盡」售票場請至ibon售票系統購買；另有6月21日、7月3日、7月4日、8月1日、8月2日等免費場次。

　

富豐社區＋富岡社區雙重遊　輕鬆玩工藝、自製紀念品

翻山越嶺來到東海岸，有機會走進部落社區親自體驗傳統工藝，才算不虛此行。由東海岸大地藝術節延伸的「東海岸藝術生活平台串聯」今年串聯15處，其中的「有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社」主打阿美族「石山部落」（富豐社區），社區在十多年開始發展部落觀光，推廣月桃、稻草編織遊程，是名副其實的「編織村」，體驗過程有趣。

▲參加富豐社區導覽漫步鄉間，欣賞稻田美景與稻草裝飾，找回童心。
▲參加富豐社區導覽漫步鄉間，欣賞稻田美景與稻草裝飾，找回童心。

▲富豐社區積極推廣月桃、稻草編織遊程，深受海內外遊客喜愛。
▲富豐社區積極推廣月桃、稻草編織遊程，深受海內外遊客喜愛。

另一座「富岡社區」鄰近加路蘭部落，境內的富岡漁港是往來綠島、蘭嶼的門戶，返鄉青年江文綺想留住更多旅人，認識原民文化、親近漁業文化，除了積極投入富岡社區發展協會服務，去年，還自創「海歸工作坊」，親自帶著客人探索在地感動的事。富岡社區發展協會順勢推出構樹樹皮燈具DIY，讓遊客盡情敲打樹皮，不僅煩惱盡消，也能傳承原民工藝。

▲富岡社區返鄉青年江文綺成立海歸工作坊展售社區、港口特色伴手禮。
▲富岡社區返鄉青年江文綺成立海歸工作坊展售社區、港口特色伴手禮。

▲親手製作構樹樹皮燈，帶回最特別的紀念品。
▲親手製作構樹樹皮燈，帶回最特別的紀念品。

　

景點資訊

石山部落（富豐社區）

地址：台東縣台東市吉林路一段279巷58號

電話：08-923-1817

FB：Kakawasan石山部落-富豐社區

時間：09:00-17:00（週六、日休館）

消費：月桃杯墊體驗每人500元，五人成團，需預約

　

富岡社區發展協會

地址：台東縣台東市吉林路二段699巷22號

電話：08-928-1537

FB：臺東縣臺東市富岡社區發展協會

時間：08:00-16:00（週六、日休館）

消費：樹皮燈具體驗每人300元、魚市導覽含餐每人800元，十人成團，需預約

　

打鹿岸原住民人文主題餐廳「湛藍邊境」　以夢幻海景佐原民料理

富岡海岸旁的「湛藍邊境」以半開放設計引進藍天與大海，景色開闊療癒。阿美族語的打鹿岸（Daluan）意為「工作地休憩的寮房」，18歲離家奮鬥的部落青年喇外．達賴，1998年在桃園開設的第一家原民餐廳就叫打鹿岸，疫情期間，他感受到家鄉的呼喚，便返鄉籌備「湛藍邊境」，把30年的廚藝經驗結合在地部落食材，推出一系列「原味」料理，旅客透過味蕾就能親近台東風土民情。喇外另外的身份是導演和室內設計師，曾以「失落的海平線」獲得金鐘獎迷你劇集導演獎，以竹、藤、石等建材搭配漁網、浮球打造的空間，洋溢海洋的氣息，在此用餐，味覺也跟著甦醒。

▲店主喇外．達賴親自設計餐廳，引大海美景入室。
▲店主喇外．達賴親自設計餐廳，引大海美景入室。

▲充滿「原味」食材與美感的料理，呈現台東部落精神與海岸風土民情。
▲充滿「原味」食材與美感的料理，呈現台東部落精神與海岸風土民情。

　

店家資訊

湛藍邊境

地址：台東縣台東市吉林路二段590號

電話：08-928-1806

時間：11:00-22:00

FB：打鹿岸原住民人文主題餐廳-湛藍邊境-台東店

消費：各式碳烤180元至980元、山林野味240元至400元不等

　

《沁夏　EV綠旅行》6月號2023第366期

　

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