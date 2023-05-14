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辦桌文化轉戰國際市場 高雄最難訂火焰櫻桃烤鴨宴

聯合新聞網／ 行遍天下
▲老新台菜將辦桌宴席菜細緻化。
▲老新台菜將辦桌宴席菜細緻化。

【圖／文：行遍天下】

「老新台菜」好到讓美食界滅絕師太胡天蘭感動！胡姊提到以前在南台灣，感受到的就是澎湃、豪邁、粗獷，可是老新台菜讓她看見純樸中透著的細膩。老新台菜由二代接手總鋪師爸爸的事業，營造裝潢、用餐氛圍，把辦桌文化提升到國際市場，享譽海內外。被譽為高雄必吃的台菜，榮獲美國新聞網CNN和米其林必比登推薦，光是南部宴席菜必備的生魚片，主廚精選種類豐富的現撈鮮魚，以精湛刀工、食尚擺盤呈現，「老新台菜」將辦桌宴席菜細緻化，為老台菜帶來新滋味。

▲爆香鴨絲炒米粉。這道台味爆香鴨絲炒米粉吃得到鹹香滑嫩的香烤鴨絲，加上蝦仁、魷魚、青菜等豐富配料，好吃到讓人一碗接一碗。
▲爆香鴨絲炒米粉。這道台味爆香鴨絲炒米粉吃得到鹹香滑嫩的香烤鴨絲，加上蝦仁、魷魚、青菜等豐富配料，好吃到讓人一碗接一碗。

2012年創立的「老新台菜」在高雄有九如創始店和十全店，九如店於2020年改裝為復古摩登新風貌，經典的無菜單料理更創新推出「干邑火焰櫻桃燒鴨宴」，每日限量10隻，被封為高雄最難訂的夢幻烤鴨！嚴選花蓮玉里75天櫻桃鴨，以甘草、陳皮、桂皮、桂枝等12種中藥醃製，明火烘烤至外酥內嫩，師傅獻上桌邊烤鴨火焰秀，淋上人頭馬1738干邑白蘭地，而後片鴨，片皮燒鴨虎皮包、爆香鴨絲炒米粉、鴨絲桂花鬆、濃郁鴨架燉白湯......一鴨多吃，不時推出創意新菜色。

▲每日限量，被封為高雄最難訂的夢幻烤鴨。
▲每日限量，被封為高雄最難訂的夢幻烤鴨。

▲濃郁鴨架燉白湯。以鴨骨、老母雞文火熬煮8小時的濃郁白湯，喝得到濃郁香甜和干邑白蘭地特有花香，口感豐富醇厚，風味獨具。
▲濃郁鴨架燉白湯。以鴨骨、老母雞文火熬煮8小時的濃郁白湯，喝得到濃郁香甜和干邑白蘭地特有花香，口感豐富醇厚，風味獨具。

▲片皮燒鴨虎皮包。黑白雙色虎皮刈包新吃法！肥美帶皮鴨肉、蔥白、小黃瓜、佐特調麻辣燒鴨醬，吃得到豆瓣醬鹹香甜及微辣口感。
▲片皮燒鴨虎皮包。黑白雙色虎皮刈包新吃法！肥美帶皮鴨肉、蔥白、小黃瓜、佐特調麻辣燒鴨醬，吃得到豆瓣醬鹹香甜及微辣口感。

　

店家資訊

老新台菜（九如創始店）

地址：高雄市三民區九如二路227號

電話：07-313-3077

FB：OldNewTaiwaneseCuisine

時間：11:30-14:00，17:30-22:00

消費：燒鴨餐有12,000元、15,000元、20,000元3種，需提前兩天預訂

　

《初夏懶人度假》5月號2023第365期

　

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