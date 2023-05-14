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在森林中露營卻有專屬泳池 風格露營車一泊四食隱奢之旅

聯合新聞網／ 行遍天下
▲一整片落羽松伴著潺潺流水，展開放空之旅。
▲一整片落羽松伴著潺潺流水，展開放空之旅。

【圖／文：行遍天下】

在宜蘭冬山鄉的隱密之境開幕了嶄新的LOOPLAND露營園區，創意地提倡「沉浸式住宿體驗」，讓旅人從一入園就能開始感受被森林、自然包圍的悠哉感。藏在宜蘭的綠意盎然森林綠洲裡，風格露營車承載生活空間新提案，入住就能享受私人泳池Villa、一泊四食等服務，讓旅人能全然打開五官享受隱奢度假感。

▲全區內均設有專屬泳池的露營體驗，絕無僅有。
▲全區內均設有專屬泳池的露營體驗，絕無僅有。

　

隱奢地悠哉來一段露營旅行

全新開幕的LOOPLAND露營度假村，這裡以「森林系露營車」為主軸，林木環繞露營車、綠意藉由大面積的落地窗無限延伸，大自然的浪漫盡收眼底。LOOPLAND座落於冬山河林間，以「圈」為概念，規劃出每座風格獨立露營車。將主人熱愛的植物依循地理環境逐一種下，在森林間構築實現「森林裡起居室」的風貌。LOOPLAND全園區共17台露營車、圈出8區Villa房型，每日僅約接待24人住宿，且全園皆為私人露天泳池Villa房型。更特別的是每週僅開放五、六、日、一接受入住。露營車內配備，有鬆軟舒適的QueenSize獨立筒雙人床墊、寬敞潔淨的獨立衛浴，使用ACQUA DI PARMA沐浴組、Dyson吹風機，入住露營車也能享受如高品質飯店級住宿。

▲天氣好的時候，夜晚的宵夜活動就會在落羽松林下展開，還能搭配星空電影院一起感受沐浴森林感。
▲天氣好的時候，夜晚的宵夜活動就會在落羽松林下展開，還能搭配星空電影院一起感受沐浴森林感。

▲雖居住於露營車內卻沒有侷促感，反而像是擁有自己一座小城堡般的安心。
▲雖居住於露營車內卻沒有侷促感，反而像是擁有自己一座小城堡般的安心。

▲晨起時早餐已貼心送至客廳，能享受一段悠哉的池畔早餐。
▲晨起時早餐已貼心送至客廳，能享受一段悠哉的池畔早餐。

　

承襲私廚經驗的一泊四食

放鬆旅行從一泊四食開始，旅人入住後可以享受風味午茶「野餐禮盒」、五款每日現做的雞蛋糕，搭配多款Cold Cuts，使用台灣「花田囍事豬」製成的乾熟工場西班牙紅椒豬肉腸，還有原味、綠胡椒Salami以及多款產地、口感不同的起司，可在園區內各角落展開野餐。

夜晚則可選擇此處才有的「食習私廚」體驗在庭院戶外烹飪。法式松露薯泥、紅酒可可燉牛肉、奶油海鮮燉湯等高級料理主廚會前置運作，旅人最後階段的簡單烹煮就能輕鬆享受好美「食」光。另也可加價無菜單私廚料理。廚藝深厚的老闆與廚師將對宜蘭的熱情投注在料理中，創意菜色如結合宜蘭名產三星蔥與牛舌餅的創意料理，選用澳洲穀飼牛軟嫩的牛舌部位，下方搭配袖珍版三星蔥餅，最後淋上希臘優格，清爽酸感融合牛舌與蔥餅。鴨腿燉飯以85度低溫，將鴨腿浸泡12小時軟化肉質，將鴨皮煎至酥脆結合冬山獨有七葉蘭香米，燉飯則不同於傳統做法，為保留米心口感，需降溫炊熟，最後將牛菌菇燉煮入味。晨起陽光點點灑落，沿著河岸自行車道盡收蓊鬱山澤風光；夜幕低垂時以星穹壓頂，療癒的共享時光。

▲宵夜時提供主廚創意串燒，剝皮辣椒牛肉、三星蔥豬肉串都美味極了。
▲宵夜時提供主廚創意串燒，剝皮辣椒牛肉、三星蔥豬肉串都美味極了。

▲一道名為「牛舌餅」的創意料理，結合牛舌與三星蔥油餅巧思，讓人驚艷。
▲一道名為「牛舌餅」的創意料理，結合牛舌與三星蔥油餅巧思，讓人驚艷。

▲鴨腿脆皮外表與肉質軟嫩口感共同咬下，滋味教人難忘。
▲鴨腿脆皮外表與肉質軟嫩口感共同咬下，滋味教人難忘。

　

店家資訊

LOOPLAND

地址：宜蘭縣冬山鄉寶修路86號

網址：loopland.com.tw

訂房：請以Line詢問：@loopland

　

《初夏懶人度假》5月號2023第365期

　

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