安坑達觀山腳下 阿嬤ㄟ紅磚厝品一杯手沖咖啡

【圖／文：行遍天下】

隱身在安坑達觀山山腳下的「波波咖啡」離塵不離城，位於新店知名義大利蔬食餐廳「布佬廚房」旁，雖然是新北市，安坑山多林深處好似鄉下般清幽純樸，隨著安坑輕軌的開通，讓更多人得以親近安坑山城。起初，老闆阿波把這裡當作咖啡烘焙工作室，喜歡寧靜優美的環境，喜歡蒐集古物、老物件，喜歡老房子獨特懷舊風情的他，想找一處坐落於海邊或山上的老房子，因緣際會來到陌生的安坑山中，清溪綠林環抱著昔日三合院保留至今的紅磚瓦屋，花了2個月鋤草、鋪磚、植栽、粉刷，一手打造綠意露天花園咖啡！

▲阿嬤ㄟ紅磚厝充滿了家的溫度。

阿波從大二那年開始在咖啡館打工後便一頭鑽進咖啡烘焙的神香世界，學西餐、學甜點烘焙，2022年「波波咖啡」問世，阿波超過20年的咖啡人生有了新起點。店裡長年提供3款波波獨家烘焙咖啡，以及每季更換不同的世界莊園精品咖啡豆，全由阿波自行烘焙，讓客人可以品味嘗鮮，不少老饕喝對味了，再買豆子回家喝。手作甜點有美味的烤焦糖布蕾、巴斯克乳酪蛋糕、提拉米蘇。

▲種滿了花草的庭院。

▲波波淺焙／120元。波波淺焙冰熱飲風味俱佳，透過特別處理法，喝冰的也可品出花香、檸檬、白糖尾韻，清新酸甜。

▲提拉米蘇／120元。採義式作法的提拉米蘇以波波調製咖啡酒加上馬斯卡彭起司，香甜滑順帶有微苦的大人味，好吃！





店家資訊

波波咖啡Bo Coffee Roaster（波豆商行）

地址：新北市新店區車子路139號

FB：bocoffeeroaster

時間：11:00-17:30（週一休）

交通：從安坑輕軌耕莘安康院區站步行約12分鐘可抵，或搭公車839、輕軌接駁車至「布佬廚房」下車。



