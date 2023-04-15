快訊

62件疫苗、防疫弊案「查無不法」簽結 陳時中：終於還我及防疫夥伴遲來的清白

安坑達觀山腳下 阿嬤ㄟ紅磚厝品一杯手沖咖啡

聯合新聞網／ 行遍天下
▲對咖啡充滿熱情的波波老闆。
▲對咖啡充滿熱情的波波老闆。

【圖／文：行遍天下】

隱身在安坑達觀山山腳下的「波波咖啡」離塵不離城，位於新店知名義大利蔬食餐廳「布佬廚房」旁，雖然是新北市，安坑山多林深處好似鄉下般清幽純樸，隨著安坑輕軌的開通，讓更多人得以親近安坑山城。起初，老闆阿波把這裡當作咖啡烘焙工作室，喜歡寧靜優美的環境，喜歡蒐集古物、老物件，喜歡老房子獨特懷舊風情的他，想找一處坐落於海邊或山上的老房子，因緣際會來到陌生的安坑山中，清溪綠林環抱著昔日三合院保留至今的紅磚瓦屋，花了2個月鋤草、鋪磚、植栽、粉刷，一手打造綠意露天花園咖啡！

▲阿嬤ㄟ紅磚厝充滿了家的溫度。
▲阿嬤ㄟ紅磚厝充滿了家的溫度。

阿波從大二那年開始在咖啡館打工後便一頭鑽進咖啡烘焙的神香世界，學西餐、學甜點烘焙，2022年「波波咖啡」問世，阿波超過20年的咖啡人生有了新起點。店裡長年提供3款波波獨家烘焙咖啡，以及每季更換不同的世界莊園精品咖啡豆，全由阿波自行烘焙，讓客人可以品味嘗鮮，不少老饕喝對味了，再買豆子回家喝。手作甜點有美味的烤焦糖布蕾、巴斯克乳酪蛋糕、提拉米蘇。

▲種滿了花草的庭院。
▲種滿了花草的庭院。

▲波波淺焙／120元。波波淺焙冰熱飲風味俱佳，透過特別處理法，喝冰的也可品出花香、檸檬、白糖尾韻，清新酸甜。
▲波波淺焙／120元。波波淺焙冰熱飲風味俱佳，透過特別處理法，喝冰的也可品出花香、檸檬、白糖尾韻，清新酸甜。

▲提拉米蘇／120元。採義式作法的提拉米蘇以波波調製咖啡酒加上馬斯卡彭起司，香甜滑順帶有微苦的大人味，好吃！
▲提拉米蘇／120元。採義式作法的提拉米蘇以波波調製咖啡酒加上馬斯卡彭起司，香甜滑順帶有微苦的大人味，好吃！

　

店家資訊

波波咖啡Bo Coffee Roaster（波豆商行）

地址：新北市新店區車子路139號

FB：bocoffeeroaster

時間：11:00-17:30（週一休）

交通：從安坑輕軌耕莘安康院區站步行約12分鐘可抵，或搭公車839、輕軌接駁車至「布佬廚房」下車。

　

《杜拜　沙漠中最綺麗的再生花》4月號2023第364期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

安坑輕軌列車公共藝術主題劇場表演 親子共同體驗探索《蛙蛙的秘密驚喜》

比大冰奶還有效？星巴克新品「橄欖油咖啡」嚇壞民眾 網分析成分酸：棒極了

美到捨不得吃！　視覺系藝術甜點佐文青老宅音樂、美酒與咖啡

咖啡控朝聖！廢墟古宅變身有溫度的藝術空間　設計與咖啡館結合品旬味食光

相關新聞

玩轉舊城區風華 台中潮流文化新聚落散策

以台中火車站為中心的舊城區，是台中市的發展起源，蘊含時代記憶的臺中市役所、臺灣府儒考棚、帝國糖廠，陸續修復完成尋回過往風貌；臺中州廳經過整修活化，未來將重新啟用；化妝品老廠房改造的文創聚落，匯聚人文店舖與餐館，成為打卡熱點；加上火車站對面新開幕、時尚感強烈的李方艾美酒店，百年老城洋溢新活力。

漫遊將軍村回味老時光 體驗被世界最可愛的羊包圍　

暱稱「馬村」的馬祖新村，坐落於桃園中壢。走進黑瓦、磚牆與紅白相間的大門，彷彿穿梭時空長廊，大家在涼亭下閒話家常、四處串門子，眷村日常歷歷在目。

隱藏在山與海之間 神隱少女隧道那頭的九份祕境咖啡

九份祕境「山巴咖啡」隱藏在山與海之間，偏離九份老街繁華喧囂的豎崎路，岔入離山海更近也更靜的輕便路，彷彿秒遁另個世界，由於停車不易，需得從老街緩緩步行，油毛氈、穿屋巷、昇平戲院、頌德公園，沿途的自然、人文風景，完整了山巴想要傳遞的閒逸情懷。

安坑達觀山腳下 阿嬤ㄟ紅磚厝品一杯手沖咖啡

隱身在安坑達觀山山腳下的「波波咖啡」離塵不離城，位於新店知名義大利蔬食餐廳「布佬廚房」旁，雖然是新北市，安坑山多林深處好似鄉下般清幽純樸，隨著安坑輕軌的開通，讓更多人得以親近安坑山城。

見證小漁村的崛起 走訪黃金+香料市集感受杜拜傳統風光

杜拜的現代奢華印象太強烈，經常讓人忘卻他們的原生在地文化，因此，到杜拜的舊城區走一趟，反而更能感受到杜拜真正的迷人風情！

世界最美建築物 杜拜「未來博物館」奏一曲人文和科技如詩交響曲

這座2022年2月22日開幕，籌備7年並斥資1億3600萬美元打造的「未來博物館 Museum of the Future」，目前拿下世界最美建築物的美稱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦