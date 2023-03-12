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紅磚古厝重生絕美咖啡館　當季旬食手工甜點伴美好食光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲老屋改造成饒富藝術與設計感的空間。
▲老屋改造成饒富藝術與設計感的空間。

【圖／文：行遍天下】

2020年底開幕的「微間素生Mi-Kan Studio」位於樹林、板橋交界處，鄰近樹林車站，是間很有溫度與態度的古厝咖啡，成為老屋咖啡控爭相朝聖的藝術下午茶空間。

工作室主人王法鈞本身從事室內設計，這處古厝在其匠心巧手下，修舊如舊，再加上現代建築與藝術元素，引進自然天光與綠意植栽，從原待拆除的廢墟，華麗變身為設計與咖啡館結合的複合工作室，結合建築、空間、藝術、咖啡、甜點，希望藉由咖啡讓人們了解到設計、生活其實可以很簡單，重點是要用怎樣的方式去活出屬於自己的細節。

▲引進自然天光與綠意植栽，老屋煥然一新。
▲引進自然天光與綠意植栽，老屋煥然一新。

微間素生的甜點時常更換，以當季旬食入饌，甜點皆為手工現做，美味與美感兼具，世界越快，心則慢，美好食光值得靜心等待。樹林囝仔王法鈞覺得，「咖啡和生活很像，都蘊含前中後韻。」他提到「微間素生」的前世歷經豬寮、雜貨店、茶肆的歲月，遺留下各種建築形式和古董，像是不同形狀的窗戶、阿嬤的紅眠床，以及他在做設計案子時蒐集到的老物件，喚起不同年齡層的回憶，與在地人的生活做聯結。

▲老物件喚起不同年齡層的回憶。
▲老物件喚起不同年齡層的回憶。

　

【美味小祕訣】

甜點蛋糕製作以當令旬食、新鮮食材為主，每天採買當季水果，呈現每一季的特色。好食材是美味基本，嚴選法國、日本等原料，果醬、奶酪等皆不假手他人， 手工自製。

▲綿綿／210元。使用北海道十勝乳酪與北海道鮮奶油製成慕斯口感的焦香巴斯克起士，搭配多樣新鮮水果，配上一抹焦糖奶油，口感綿密、濃郁。
▲綿綿／210元。使用北海道十勝乳酪與北海道鮮奶油製成慕斯口感的焦香巴斯克起士，搭配多樣新鮮水果，配上一抹焦糖奶油，口感綿密、濃郁。

▲草莓奶酪／160元。每日採買新鮮草莓，並自行熬製草莓果醬，奶酪亦為手工自製，口感綿滑香醇，搭配新鮮草莓和果醬，酸甜沁心，好美味！
▲草莓奶酪／160元。每日採買新鮮草莓，並自行熬製草莓果醬，奶酪亦為手工自製，口感綿滑香醇，搭配新鮮草莓和果醬，酸甜沁心，好美味！

▲蘋果肉桂拿鐵／160元。堅持不使用現成肉桂粉，以整根肉桂棒和新鮮蘋果熬煮的風味拿鐵，肉桂香氣濃郁，還可以吃到蘋果果肉，風味層次俱佳！
▲蘋果肉桂拿鐵／160元。堅持不使用現成肉桂粉，以整根肉桂棒和新鮮蘋果熬煮的風味拿鐵，肉桂香氣濃郁，還可以吃到蘋果果肉，風味層次俱佳！

　

店家資訊

微間素生

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號

電話：02-8687-3713

FB：微間素生 Mi-Kan Studio

時間：13:00-21:00（週四休）

　

《山海野宴》3月號2023第363期

　

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