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漫遊大稻埕進入台北時光長廊　碼頭貨櫃市集享Chill河岸風光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲國立臺灣博物館鐵道部園區的古典優雅老建築成為熱門打卡景點。
▲國立臺灣博物館鐵道部園區的古典優雅老建築成為熱門打卡景點。

【圖／文：行遍天下】

大稻埕坐落於捷運北門站至大橋頭站之間，特色街區集中於迪化街一段。位於北門站出口的「國立臺灣博物館鐵道部園區」於2020年做為國立臺灣博物館的分館對外開放，建於日治大正時期的老建築古典優雅，園區設有廳舍、食堂、八角樓、電源室等6棟國定古蹟建築，皆於日治時期陸續興建而成。2020年開館後規劃「鐵道部園區歷史暨古蹟修復常設展」、兒童展：蒸汽夢工廠、鐵道文化常設展，帶領旅人進入臺灣蒸汽火車百年輪轉奇幻旅程！

　

迪化街變身文青最愛祕密基地

一如大稻埕街區創生靈魂人物周奕成所說：「每一個年代的人，都在懷念過去的年代。」從古樸的閩南式老舖到華麗典雅的巴洛克洋宅，旅人被深深吸引進幽長連棟式宅門，迪化街成為「文青最愛秘密基地」和外國遊客必訪的台灣京都老城區。大稻埕地區以民生西路為分界，繁華迪化街為主要場域，俗稱南街與北街。南街近捷運北門站，有熱鬧的年貨大街、永樂布業商場、拜月老的霞海城隍廟，以及2011年進駐屈臣氏大藥局的「小藝埕」。

北街近捷運大橋頭站，承接鬧熱南街的超人氣，特色小店遍地開花，迪化街207博物館、埕樂通稻埕佰市、古法水蒸鬆糕老店合興壹玖肆柒、日式和菓子老店滋養豆餡舖、昭和浪漫洗濯屋霜淇淋專賣店、孵珈琲洋館、巴洛克風格的星巴克保安門市，台北最美相機店OLYMPUS PLAZA TAIPEI進駐百年老屋，還有2022年底新開的五方食藏和大稻埕最美的郭怡美書店。

▲杜甲A-Ma是亞洲第一間以辣椒為主的辛香料概念體驗店，傳遞創辨人記憶中最美好的味道。
▲杜甲A-Ma是亞洲第一間以辣椒為主的辛香料概念體驗店，傳遞創辨人記憶中最美好的味道。

▲埕樂通為大稻埕傳統街屋，是目前迪化街上唯一可以從正門穿越屋內直達後門民樂街的建築。
▲埕樂通為大稻埕傳統街屋，是目前迪化街上唯一可以從正門穿越屋內直達後門民樂街的建築。

▲「郭怡美商行」變身為21世紀的「郭怡美書店」，1922年興建的華麗街屋是當年迪化街「三仙」之一郭烏隆開設的商號所在。
▲「郭怡美商行」變身為21世紀的「郭怡美書店」，1922年興建的華麗街屋是當年迪化街「三仙」之一郭烏隆開設的商號所在。

大稻埕中街介於北門站、雙連站和大橋頭站中間，目前最具人氣的就屬2021年正式開幕的大稻埕碼頭貨櫃市集，在此可搭渡輪或靜倚河岸吹吹淡水河的風，坐賞台北市區最悠閒浪漫的夕陽美景，歡度愈夜愈美麗的水岸夜生活。碼頭貨櫃市集匯聚豐富多元的水岸咖啡、酒吧和食肆，從台灣、日本、韓國、美國、義大利、巴西、墨西哥等在地與異國料理精彩紛呈。

週三舉行星光水岸音樂會，聽歌超Chill！不定期推出特色餐車、快閃店和大稻埕文創市集等活動，不分平日假日，人氣爆棚。美食貨櫃屋屋頂開放食客上去用餐，登高臨下，輕鬆坐擁遼闊景緻，邊享用美食，邊欣賞淡水河璀璨夕陽，浪漫百分百！

▲大稻埕碼頭貨櫃市集坐擁台北市區最美夕陽，愈夜愈美麗。
▲大稻埕碼頭貨櫃市集坐擁台北市區最美夕陽，愈夜愈美麗。

　

景點資訊

國立臺灣博物館鐵道部園區

地址：台北市大同區延平北路一段2號

電話：02-2558-9790

網址：www.ntm.gov.tw

時間：週二到週日09:30-17:00（閉館前30分鐘停止售票）

門票：全票100元，半票50元

　

大稻埕碼頭貨櫃市集

地點：大稻埕碼頭五號水門（台北市民生西路底）

時間：週一至週五16:00-22:00，週六、日12:00-22:00

FB：大稻埕碼頭貨櫃市集

　

《山海野宴》3月號2023第363期

　

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