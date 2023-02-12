必比登名店道地京菜老字號 傳承宮廷御廚酸菜白肉鍋暖心暖胃
【圖／文：行遍天下】
美食家點評 徐天麟
說起乾炸丸子，盡是滿滿回憶，這道北方人過年必吃的菜色也是他姥姥在世時的拿手菜，「都一處」的丸子外表酥脆、肉鮮多汁，現炸現吃，非常香！再丟入酸菜白肉鍋去煮，吸飽湯汁又是另種好滋味。
創始於1949年的北方道地京菜老字號「都一處」，是台灣酸菜白肉鍋的經典老店，老闆徐老爹傳承自宮廷御廚的手藝，遠近馳名，連年榮獲「米其林必比登」推薦。天冷時，就要來鍋料多澎湃ㄟ酸菜白肉鍋，燒得燙滾滾直冒煙的煙囪銅火鍋一上桌，連心都暖了起來！
祖籍河北的美食家徐天麟聊起愛店「都一處」：「什麼叫家常口味？就是一陣子沒吃會想念，會不由自主上門享用的味道，是想念姥姥手藝時會去的店，吃酸菜白肉鍋、褡褳火燒、芝麻醬燒餅夾醬豬肉、蒸餃、炸丸子、炒麵、幾個菜，好滿足！」
經典的「酸菜白肉鍋」是許多人的最愛，自家醃製的酸白菜散發著天然的酸香，口感爽脆，開胃沁心！搭配軟嫩的白肉、炸丸子、凍豆腐、鮮蝦、茼蒿......超Match！先來碗湯，再挾菜吃肉，搭配北方麵食，暖心又暖胃！
店家資訊
都一處
地址：台北市信義區仁愛路四段506號
電話：02-2720-6417
地址：台北市內湖區瑞光路258巷31號
電話：02-2656-2600
FB：都一處
時間：11:00-14:00、17:00-21:00
消費：酸菜白肉火鍋小880元、中1,420元、大1,620元
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