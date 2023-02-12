海港現流+A5和牛精緻涮涮鍋 還享尊榮剝蝦桌邊服務
【圖／文：行遍天下】
美食家點評 胡天蘭
胡姊特愛古月溫雞湯底的鮮香濃郁，以無毒黑羽雞骨加上豬肚熬煮，溫潤古月粉（白胡椒粉）提味， 搭配「豬肉界神戶和牛」盤克夏特選豬，輕輕一涮，香醇甜美！
南台灣最高的精緻涮涮鍋「Smile One」位於高雄福華大飯店30樓，提供絕讚的五星級景觀、餐飲和服務，讓美食家胡天蘭讚不絕口。胡天蘭提到火鍋首先要有好湯底，才能襯出料理美味，「Smile One精緻涮涮鍋」湯頭不加味精，每日以新鮮食材精熬製成。胡姊特別推薦，來到海港城市高雄必吃海鮮，現流時令鮮魚、活跳跳的紅尾蝦、肥美生蠔、頂級北海道干貝，再涮上甜美肉片，完美了海陸饗宴。
另外，冬天適合來份麻油紅蟳套餐，搭配主廚私房食補湯頭－麻油藥膳湯底，人參、紅棗、枸杞以溫火熬煮，再加入微量麻油、老薑爆香調和，涮煮紅蟳，鮮美甘甜，吃得到麻油老薑的微辣回甘。Smile One還提供剝蝦及生蠔去殼的桌邊服務，大啖海鮮不沾手，盡享五星尊榮。
店家資訊
Smile One
地址：高雄市新興區七賢一路311號
電話：07-2362323轉4301
時間：11:30-14:00、17:30-21:00
網址：www.howard-hotels.com.twTW/HotelBusiness/136
消費：提供套餐或單點，套餐均附開胃前菜、綜合菜盤、主餐、越光米/烏龍麵/雜炊/甜點。古月溫雞湯盤客夏套餐1,120元、麻油湯底紅蟳套餐2,080元、牛小排套餐(昆布湯底)1,360元
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