快訊

台灣正妹奪日本大胃王亞軍！5分鐘吃208碗蕎麥麵 超狂紀錄曝

閻家驊玩天九牌被逮 現場角頭大咖雲集 小林志玲也在場

個資外洩頻傳數位部卻無作為 綠委批不止一個進度緩慢

建築工藝新美學　7萬片玻璃夢幻美拍光影

聯合新聞網／ 行遍天下
▲玻璃媽祖廟集結台灣玻璃殿堂級工藝大成。
▲玻璃媽祖廟集結台灣玻璃殿堂級工藝大成。

【圖／文：行遍天下】

新春開運從閃亮亮的玻璃廟開始！玻璃媽祖廟-台灣護聖宮每年過年不但有各式各樣擲茭拿大獎與進香好康活動，如果想求好運，可購買千萬兩黃金的鈔票及平安餅禮盒帶回家。

建築本身也很有看頭，是由7萬片的玻璃組成，使用台明將企業所生產的玻璃，加上66家全台不同材質的產業腦力激盪，以打模再灌入玻璃的手工製法，鋪設堆疊而成，外觀仿清朝鹿港天后宮，並用木雕、石雕去融合彩繪、窯燒、熱塑和內部堆疊，進行內部修飾，屋頂的部分則是用熱熔玻璃灌模技術，打造雙翹曲弧度的飛簷，並用夾具固定玻璃，中間完全不使用一顆螺絲釘，廟方表示，希望藉由玻璃廟結合彰化地區玻璃產業和環保科技，呈現宗教建築藝術之美，也是世界首創的第一座玻璃廟。

▲晶瑩剔透建築外觀在夜色的映襯下更顯得華麗。
▲晶瑩剔透建築外觀在夜色的映襯下更顯得華麗。

▲玻璃媽祖廟的八卦藻井LED七彩燈光千變萬化。
▲玻璃媽祖廟的八卦藻井LED七彩燈光千變萬化。

這座玻璃廟的正殿主要祭祀保佑海上平安的媽祖，這座神尊的塑形是參考蒲田祖祠地、血脈出生地、得道升天地、官府首香地、渡台開基地－鹿港天后宮，一共5處的聖母神像的表情特色而成，神龕裡媽祖像後方是台灣最高峰－玉山圖像，是使用1400片厚度是10mm的玻璃製成，每天下午的3點到5點陽光透出，是最佳的拍攝時間，站在與神龕中線呈45度角，正好可以呈現出立體自然景觀的壯闊秀麗。

　

景點資訊

玻璃媽祖廟

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

電話：04-781-1209

網址：tw.glasstemple.org

時間：09:00-17:00

消費：壹仟萬金每張結緣價50元(含卡座每組100元)、玻璃廟平安餅禮盒(18入)150元

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

白沙屯媽祖「粉紅超跑」將啟程 台1線交管措施出爐

恭迎白沙屯媽祖啟程進香！戰酒黑金龍2款紀念酒2月8日開賣

400架無人機表演北港媽祖飛天 萬人歡呼高空煙火勝過跨年

影／大甲媽今年9天8夜遶境時間確定 4月21日晚間11時5分起駕

相關新聞

必比登名店道地京菜老字號　傳承宮廷御廚酸菜白肉鍋暖心暖胃

創始於1949年的北方道地京菜老字號「都一處」，是台灣酸菜白肉鍋的經典老店，老闆徐老爹傳承自宮廷御廚的手藝，遠近馳名，連年榮獲「米其林必比登」推薦。

海港現流+A5和牛精緻涮涮鍋　還享尊榮剝蝦桌邊服務

南台灣最高的精緻涮涮鍋「Smile One」位於高雄福華大飯店30樓，提供絕讚的五星級景觀、餐飲和服務，讓美食家胡天蘭讚不絕口。

躺在雲海裡觀星賞日出　宿阿里山英迪格感受高山魅力

阿里山雲海上新鮮事，全台最高的國際級酒店進駐阿里山，台灣藍雀、日出與鄒族文化通通都呈現在飯店空間裡了。

建築工藝新美學　7萬片玻璃夢幻美拍光影

新春開運從閃亮亮的玻璃廟開始！玻璃媽祖廟-台灣護聖宮每年過年不但有各式各樣擲茭拿大獎與進香好康活動，如果想求好運，可購買千萬兩黃金的鈔票及平安餅禮盒帶回家。

森林公園邂逅幾米彩色兔兔　綠色散步泡暖暖足湯

兔年來到宜蘭礁溪、頭城的小旅行，就該以「遇見超可愛兔子」為起點。2021年正式對外開放，從礁溪轉運站一直延伸到遊客服務中心、溫泉公園等地，29隻幾米畫中的兔子就這樣活潑可愛的出現在公園、森林之間。

回到黃金年代體驗淘金　情境式新遊點一探礦業傳奇

新春出遊想求個發財的好兆頭，承載著臺灣黃金歲月的金瓜石是不錯的選擇，2022年底增添「本山五坑」新遊點，昔日的金銅礦場保留許多礦業遺址與建物，2004年轉型為臺灣首座礦業遺型的「新北市立黃金博物館」，從踏入博物館園區的那一刻起，心中就充滿好奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦