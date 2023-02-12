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森林公園邂逅幾米彩色兔兔　綠色散步泡暖暖足湯

聯合新聞網／ 行遍天下
▲轉運站旁幾米兔拉行李箱出發是入口最醒目的裝置藝術。
▲轉運站旁幾米兔拉行李箱出發是入口最醒目的裝置藝術。

【圖／文：行遍天下】

兔年來到宜蘭礁溪、頭城的小旅行，就該以「遇見超可愛兔子」為起點。2021年正式對外開放，從礁溪轉運站一直延伸到遊客服務中心、溫泉公園等地，29隻幾米畫中的兔子就這樣活潑可愛的出現在公園、森林之間。

由於繪本畫家幾米就是宜蘭礁溪人，也因此以回饋鄉里之心在礁溪重要的交通轉運樞紐處，源自於繪本「毛毛兔」的角色，用活潑可愛的彩繪兔子迎接來到礁溪的旅客。礁溪轉運站旁是一隻超大白色平面兔子，搭配上前方兩隻拉著行李箱即將出發的兔兔，象徵著旅程就要展開。再順著廊道往森林公園走去，一整排繫著彩色圍巾的5隻小兔兔正坐在翹翹板上飛高高，可愛歡笑神情讓人看了心情大好。

▲超可愛的翹翹板兔子們就該來合影一張。不過小提醒不能真坐下去喔僅供擺拍。
▲超可愛的翹翹板兔子們就該來合影一張。不過小提醒不能真坐下去喔僅供擺拍。

沿著廊道一路步行到遊客服務中心前，更有三隻超放鬆、頂著毛巾正在愜意休息泡湯的小兔子，瞇瞇眼幸福泡著湯的萌模樣，讓大人小孩忍不住都幸福了起來。更特別的是，想將在地化讓更多人知道，幾米在兔子身上都繪上了台灣元素，如行李箱上的黃嘴角梟、淡紋青班蝶圖樣等，可以在快樂拍照之餘認識更多台灣特色種動植物。找尋完兔兔後，還能捲起褲管，愜意在溫泉公園裡泡足湯，呼吸森林芬多精呢！

▲最受歡迎的就是這三隻眼睛舒服得都瞇起來的兔兔了！
▲最受歡迎的就是這三隻眼睛舒服得都瞇起來的兔兔了！

▲在兔兔的背包上繪有台灣特色種動植物。
▲在兔兔的背包上繪有台灣特色種動植物。

▲遊闖完可愛的萌兔兔後，捲起褲管泡著免費的足湯最愜意。
▲遊闖完可愛的萌兔兔後，捲起褲管泡著免費的足湯最愜意。

　

景點資訊

幾米兔

位置：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號(礁溪轉運站)，礁溪溫泉公園森林風呂前搭車或開車前往礁溪轉運站，所有兔子分佈於礁溪轉運站前、步行廊道、礁溪遊客服務中心前、礁溪溫泉公園內

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

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