森林公園邂逅幾米彩色兔兔 綠色散步泡暖暖足湯
【圖／文：行遍天下】
兔年來到宜蘭礁溪、頭城的小旅行，就該以「遇見超可愛兔子」為起點。2021年正式對外開放，從礁溪轉運站一直延伸到遊客服務中心、溫泉公園等地，29隻幾米畫中的兔子就這樣活潑可愛的出現在公園、森林之間。
由於繪本畫家幾米就是宜蘭礁溪人，也因此以回饋鄉里之心在礁溪重要的交通轉運樞紐處，源自於繪本「毛毛兔」的角色，用活潑可愛的彩繪兔子迎接來到礁溪的旅客。礁溪轉運站旁是一隻超大白色平面兔子，搭配上前方兩隻拉著行李箱即將出發的兔兔，象徵著旅程就要展開。再順著廊道往森林公園走去，一整排繫著彩色圍巾的5隻小兔兔正坐在翹翹板上飛高高，可愛歡笑神情讓人看了心情大好。
沿著廊道一路步行到遊客服務中心前，更有三隻超放鬆、頂著毛巾正在愜意休息泡湯的小兔子，瞇瞇眼幸福泡著湯的萌模樣，讓大人小孩忍不住都幸福了起來。更特別的是，想將在地化讓更多人知道，幾米在兔子身上都繪上了台灣元素，如行李箱上的黃嘴角梟、淡紋青班蝶圖樣等，可以在快樂拍照之餘認識更多台灣特色種動植物。找尋完兔兔後，還能捲起褲管，愜意在溫泉公園裡泡足湯，呼吸森林芬多精呢！
景點資訊
幾米兔
位置：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號(礁溪轉運站)，礁溪溫泉公園森林風呂前搭車或開車前往礁溪轉運站，所有兔子分佈於礁溪轉運站前、步行廊道、礁溪遊客服務中心前、礁溪溫泉公園內
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