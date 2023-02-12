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回到黃金年代體驗淘金　情境式新遊點一探礦業傳奇

聯合新聞網／ 行遍天下
▲來到黃金博物館回首淘金來時路。（圖片提供：新北市立黃金博物館）
▲來到黃金博物館回首淘金來時路。（圖片提供：新北市立黃金博物館）

【圖／文：行遍天下】

新春出遊想求個發財的好兆頭，承載著臺灣黃金歲月的金瓜石是不錯的選擇，2022年底增添「本山五坑」新遊點，昔日的金銅礦場保留許多礦業遺址與建物，2004年轉型為臺灣首座礦業遺型的「新北市立黃金博物館」，從踏入博物館園區的那一刻起，心中就充滿好奇，沿著動線陸續參觀金瓜石車站、四連棟、煉金樓、大地館、金瓜石太子賓館後，壓軸的本山五坑就在運礦的輕便台車道終點。這座臺灣少數保存完整的坑道，見證貴金屬礦業的發展，耗費鉅資請來資深礦工加入修復行列，以情境式的佈置解說，例如：老礦工模擬真實礦脈製成的金礦脈，以及鑽孔、爆破、採集作業情景，重現礦工生活的艱辛。

▲本山五坑是臺灣少數保存完整的礦坑。
▲本山五坑是臺灣少數保存完整的礦坑。

▲本山五坑見證臺灣貴金屬礦業的發展，以情境式的場佈與解說，帶領旅人體驗礦工的辛苦。
▲本山五坑見證臺灣貴金屬礦業的發展，以情境式的場佈與解說，帶領旅人體驗礦工的辛苦。

相鄰的黃金館由臺灣金屬鑛業公司的辦公室活化利用，一樓常設展「金光下的山城」讓人一窺百年產業的歷史軌跡，二樓展示大金磚，頂樓體驗館推出淘金遊程，旅人可親自體驗淘金，氣氛歡樂，遊程結束後可以帶走一瓶金沙留念，新年的一開始就閃亮亮。

▲黃金博物館園區設有多處拍照景點，增添遊賞樂趣。
▲黃金博物館園區設有多處拍照景點，增添遊賞樂趣。

▲位在黃金館頂樓的半露天體驗館，以淘金之旅吸引旅客親臨。
▲位在黃金館頂樓的半露天體驗館，以淘金之旅吸引旅客親臨。

　

景點資訊

黃金博物館

地址：新北瑞芳區金光路8號

電話：02-249-62800

網址：www.gep.ntpc.gov.tw

時間：園區定時導覽（遊客服務中心出發），平日場次:10:00、14:00、15:00；假日場次:10:00、11:00、14:00、15:00

費用：博物館門票80元、本山五坑坑道體驗50元、淘金體驗100元（採電話預約）

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

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