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獨步全台遼寧鍋　活蟹干貝吊出鮮厚醍醐味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲美食家胡天蘭
▲美食家胡天蘭

【圖／文：行遍天下】

美食家點評　胡天蘭

胡姊就愛不死酸的天然發酵風味！湯頭酸中帶甘、愈煮愈香，肥美海鮮、手工自製各類丸餃愈煮愈讚。

創於1999年的「冬鄉小廚」以東北酸菜鍋專家之姿，榮獲2021年「大港鍋王」共鍋組冠軍。能讓美食家胡天蘭讚不絕口的理由不只在餐點風味、食材品質、醬料特色和在地風情，「冬鄉小廚」亦為胡姊累積幾十年飲食生態觀察，印象深刻無比的一家餐廳，廚房一塵不染，甚至為了行動不便者裝設了升降梯，衛生和服務亦做到細緻！

▲冬鄉小廚曾獲2021年「大港鍋王」共鍋組冠軍。
▲冬鄉小廚曾獲2021年「大港鍋王」共鍋組冠軍。

「冬鄉小廚」老闆白宇皓傳承遼寧奶奶的手藝，嚴選價高但品質好的韓國進口大白菜，特別加了老滷汁發酵而成，酸韻天然、溫和香醇。更推出獨步全台的「遼寧鍋」，以活蟹、干貝吊出鮮厚醍醐味，酸白菜加入無腥味、肉質飽滿的鮮活螃蟹、日本乾干貝、澎湖紫菜、澎湖金勾蝦米等提鮮。並嚴選台灣優質食材，像是：屏東飼養的極品台灣松阪豬、龍膽石斑，雲林海水養殖的SPA大文蛤、飽含旨味的黑美人菇、甜似水果的白龍王水果玉米都非常具有代表性。

▲招牌是獨步全台的「遼寧鍋」。
▲招牌是獨步全台的「遼寧鍋」。

▲冰糖醬鴨（1/4隻）╱560元。屏東大鴨以椒鹽醃一天去腥，洗淨蒸熟再冷藏一天，用冰糖醬汁以小火「醬」2小時，醬色晶亮的鴨肉軟中帶嚼勁，鹹香涮嘴。
▲冰糖醬鴨（1/4隻）╱560元。屏東大鴨以椒鹽醃一天去腥，洗淨蒸熟再冷藏一天，用冰糖醬汁以小火「醬」2小時，醬色晶亮的鴨肉軟中帶嚼勁，鹹香涮嘴。

▲東北醬肘子、醬牛肉╱460元。醬肘子又叫綑蹄，經鹽醃、綑綁、滷製、醬製，口感軟嫩如膏，香腴爽口。醬牛肉醬香入味、嚼感十足，搭配蔥花更添風味。
▲東北醬肘子、醬牛肉╱460元。醬肘子又叫綑蹄，經鹽醃、綑綁、滷製、醬製，口感軟嫩如膏，香腴爽口。醬牛肉醬香入味、嚼感十足，搭配蔥花更添風味。

　

店家資訊

冬鄉小廚

地址：高雄市鼓山區西藏街177號

電話：07-521-0363

FB：冬鄉小廚

消費：招牌鍋物「遼寧酸菜白肉鍋」3880元/雙人，含迎賓茶、開胃前菜、特製鍋底、副食有花蓮有機白米飯/寬粉條/細冬粉、手作甜點

時間：11:00-15:00、17:30-21:30，週二休。預約制Fine Dining餐廳，全程桌邊款待，每餐只接4桌客

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

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