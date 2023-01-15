洄瀾迎接燦爛曙光　曼波園區聽濤看海回首戰地風光

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聯合新聞網／ 行遍天下
▲七星潭面對太平洋的第一道曙光震撼人心。（攝影：跳躍的宅男）
▲七星潭面對太平洋的第一道曙光震撼人心。（攝影：跳躍的宅男）

【文：行遍天下】

熱熱鬧鬧的新春假期即將來臨，想要遠離太過擁擠的人潮，花蓮靠近山又臨近太平洋是最棒的選擇，每個遠從外地來的朋友都會被豐富多姿的大自然景觀吸引，過年求一個好彩頭，何不來七星潭看日出呢！在遠闊無垠的天空、大海，佈滿金光之下，給自己一個最耀眼的兔年。

看完日出可別急著離開七星潭，步行約13分鐘的曼波海洋生態休閒園區，一年四季都有種植著花卉供遊客觀賞，居高臨下視野極佳，而且這裡還隱藏著地下軍事坑道，1966年二次世界大戰日軍所建立，經過花蓮縣政府逐步整理後，180公尺蜿蜒曲折的戰備坑道供人回想當時的戰時氣氛，而且可以預約導覽，是除了外島之外，少數有開放地下坑道的地方呢。

▲參觀四八高地戰備坑道可以回顧過去戰時氣氛。（攝影：跳躍的宅男）
▲參觀四八高地戰備坑道可以回顧過去戰時氣氛。（攝影：跳躍的宅男）

▲在曼波海洋生態休閒園區邂逅可愛的翻車魚石雕。（攝影：跳躍的宅男）
▲在曼波海洋生態休閒園區邂逅可愛的翻車魚石雕。（攝影：跳躍的宅男）

如果只想單純地好好感受太平洋的美，不想有喧鬧人群，推薦可以到曼波海灘這邊來，綿延的海岸線沒有任何的人工建築物，而且地點好找也不需要走很遠即可抵達，純粹蔚藍的大海令人心曠神怡。

▲在曼波海灘玩石頭疊疊樂。（攝影：跳躍的宅男）
▲在曼波海灘玩石頭疊疊樂。（攝影：跳躍的宅男）

　

景點資訊

七星潭海岸風景特定區

地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷5號

電話：03-822-1592

　

曼波海洋生態休閒園區&四八高地戰備坑道

地址：花蓮市海岸路華東路交叉口

電話：038-220-652

時間：08:00-17:00(坑道)

　

曼波海灘

地址：花蓮縣新城鄉花8鄉道8號

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

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