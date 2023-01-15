洄瀾迎接燦爛曙光 曼波園區聽濤看海回首戰地風光
【文：行遍天下】
熱熱鬧鬧的新春假期即將來臨，想要遠離太過擁擠的人潮，花蓮靠近山又臨近太平洋是最棒的選擇，每個遠從外地來的朋友都會被豐富多姿的大自然景觀吸引，過年求一個好彩頭，何不來七星潭看日出呢！在遠闊無垠的天空、大海，佈滿金光之下，給自己一個最耀眼的兔年。
看完日出可別急著離開七星潭，步行約13分鐘的曼波海洋生態休閒園區，一年四季都有種植著花卉供遊客觀賞，居高臨下視野極佳，而且這裡還隱藏著地下軍事坑道，1966年二次世界大戰日軍所建立，經過花蓮縣政府逐步整理後，180公尺蜿蜒曲折的戰備坑道供人回想當時的戰時氣氛，而且可以預約導覽，是除了外島之外，少數有開放地下坑道的地方呢。
如果只想單純地好好感受太平洋的美，不想有喧鬧人群，推薦可以到曼波海灘這邊來，綿延的海岸線沒有任何的人工建築物，而且地點好找也不需要走很遠即可抵達，純粹蔚藍的大海令人心曠神怡。
景點資訊
七星潭海岸風景特定區
地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷5號
電話：03-822-1592
地址：花蓮市海岸路華東路交叉口
電話：038-220-652
時間：08:00-17:00(坑道)
地址：花蓮縣新城鄉花8鄉道8號
► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言