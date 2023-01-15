自製木版年畫、賞兔年創意花燈　節慶限定體驗找年味

【圖／文：行遍天下】

來到鹿港必訪天后宮求平安，順路品味老街經典小吃與藝術村賞兔年創意燈討個吉利；或是報名木版年畫課程，親手體驗印製春聯的樂趣。





鹿港天后宮

到大廟點一盞平安燈絕對是過年要務，2023歲次癸卯年安燈預點活動告示牌已放置在廟裡的各個角落，安太歲主要是行年平安、諸事順心，新年建議安太歲的生肖有屬兔跟屬雞都是正沖，屬鼠跟屬馬都是偏沖，當太歲運行到該生肖及其相對生肖的可能會觸怒太歲，對己不利，便會祭拜祈求安康，而點光明燈則是元神光彩、補運助氣。除了點燈贈送天后Q版卡套，紀念品商店御守禮包裡面共有3種圖案的口罩，兔子木雕吊飾小巧可愛，送禮自用都很棒。

▲Q版媽祖紅包保佑財源滾滾與闔家平安。

▲鹿港天后宮奉祀湄洲天后宮天上聖母開基聖母神尊。





力野茶陶所

九曲巷內古厝茶館紅磚瓦牆流露古樸風韻，除了陶藝，其中最特別的是木版年畫體驗，這堂歲末限定的課是由兩位店長力邀木版年畫專家楊永智老師開班授課，老師從事傳統木板刻書研究已經有20多年，希望藉由推廣讓更多人認識木版年畫這項傳統技藝。聽完解說，接下來實作演練「木刻水印」，老師帶了門神、十二生肖及鍾馗的圖案，其中只有鍾馗需要協作，首先「上墨」用棕刷酌量沾墨水，手腕握持作圓周運動，均勻塗刷在木刻雕版凸起陽紋。接著「上紙」、「摩擦」、「紙張」，晾乾即完成。拿著成品除了成就感，也對文化有更深層認識。

▲做好的門神木版年畫作品晾曬陰乾後就可帶回家鎮宅。

▲由木版年畫專家楊永智老師親自指導製作年畫技巧。





桂花巷藝術村

順遊文藝小鎮，不能錯過桂花巷藝術村，結合周邊的歷史文化特色和建築環境等元素，提供藝術家自由揮灑的工作室和民眾參觀交流的空間，牆上則彩繪彰化鹿港特色的景點壁畫，供遊客打卡拍照。從2010年第一批的藝術家進駐，到現在已經是第17屆，除了原本的藝術工作室，不定期也會有主題展覽、文化導覽等，像是「桂花巷藝術村第17屆駐村藝術家成果聯展」就是在鹿港公會所舉辦，駐村藝術家有楊雅玲、蘇仕倉、陳遠東、邱怡瑄，主要有天然染色、刺繡、織布、手工銀器創作、漆藝等工藝作品。戲梭手作工作室的楊雅玲，以手作織布為主要呈現作品，有大型落地的織布機現場織布展示，也有開放體驗課程。

▲桂花巷藝術村白天走訪除了有許多文創店家與藝術家工作室體驗，更有繽紛的彩繪，是熱門的拍照打卡點。

每年歲末，桂花巷藝術村也會推出花燈主題裝飾，吸引遊客前往參觀，新年花燈有應景的「玉兔攬月光」和帶有夢幻色彩的「繽紛樹」，整條步道則延續「小鹿不倒翁」主題，將小鹿不倒翁設計成800個圓柱燈片，點綴整個藝術廊道，花燈背面以日式風格圖案綴飾，增添歡樂節慶氣氛。

▲桂花巷藝術村美麗的花燈廊道是夜間最大看點。





景點資訊

鹿港天后宮

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

電話：04-777-9899

時間：07:00-20:00

消費：點燈800元、兔子紅包1組5入20元、兔子吊飾168元





地址：彰化縣鹿港鎮金盛巷84號

電話：0953-282-699

時間：11:30-18:30

費用：體驗十人以上開課請電洽





地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號

電話：04-777-2006

FB：鹿港桂花巷藝術村



