小資族療癒小確幸 手作一盞獨一無二專屬氣氛燈
【圖／文：行遍天下】
迎接跨年，不只追光，還能製光。來到台北誠品松菸2樓，Hubox體驗空間在角落閃閃發亮，高高低低的木箱上，展示各式各樣的造型燈具，點亮心中熱情，溫暖空間角落，「光」的魔法與魅力，都凝聚在這一盞燈中。
二十多歲創業的李忠穎，以電商平台起家，歷經轉型與學習，2016年創立Hubox手工燈飾體驗品牌，「自己偏愛具氣氛的間接照明，希望透過氛圍溫暖、光線柔和的手作燈具，讓居家和辦公場域洋溢美感。」跨越年齡的客層，從親子族群、一般散客到企業團隊皆有。
面對琳瑯滿目的燈飾作品，李忠穎建議，可依據預算選擇喜歡的主題燈飾，入門款「Q比克造型桌燈」以造型簡單的木製立方體為燈架，費用、難度、時間最低，還可親手繪製圖案，透過雷射雕刻，為木質燈座創造生命。
進階級的「機器人造型桌燈」將平凡耐用又不易生鏽的鑄鐵鍍鋅管件，透過創意巧思，變成帥氣、可愛的管件機器人燈飾。創作課程約兩小時，除了塑造燈座，電線或觸碰開關、鎢絲燈或LED燈泡的選擇與配置，也能盡情發揮天馬行空的想像，過程療癒有趣，完成的作品獨一無二。
店家資訊
Hubox手作燈飾體驗
地址：台北市信義區菸廠路88號
電話：02-6636-5888轉1631
時間：11:00-22:00
費用：7-8款體驗課程，時間約90~120分鐘，費用990元~3,090元不等
體驗：6歲以上即可體驗（6-10歲需大人陪同），課程結束後可直接領取作品（需要雷射照片和特殊加工除外），亦提供客製化手作禮品、各式藝術燈泡、零件販售服務。
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