跨年煙火第一排 「新葡苑四十六」近賞101無邊光影
【圖／文：行遍天下】
位於微風南山46樓的頂級滬粵餐廳「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」是唯一近距離觀看台北101並設有恆溫酒庫及專業侍酒師服務的景觀中餐廳，規劃了可容納48人的座位區和分別可招待10至16人的4間獨立包廂，其中最靠北的包廂還可遠眺美麗華摩天輪，跨年夜可一次坐擁台北雙煙火盛會！
「新葡苑四十六」跨年夜19:00~01:00安排經典爵士美聲級女伶現場演唱，並提供跨年套餐及宵夜小食佐美酒，在浪漫狂歡氛圍中跨年倒數，觀賞101璀璨煙火，喜迎2023新年到。餐廳座位皆可飽覽101絕讚夜景，大廳座位區以靠窗一排的視野最遼闊，尤以扇形沙發區最讚！4間包廂亦可近賞101，分靠左右兩側的兩間大包廂景觀最佳。
創立於1987年的「新葡苑」以上海本幫菜結合港式海鮮料理，曾榮獲「舌尖上的台灣人氣餐廳100選」推薦，2019年在信義區微風南山具有「層峰」意義的46樓開設品牌旗艦店「新葡苑四十六」。餐廳集資深主廚30年精湛廚藝，並特製恆溫酒櫃，嚴選來自世界各地超過百款佳釀，網羅台灣精選茶園茶品，提供景觀、佳餚、美酒、茶品的絕佳饗宴。
店家資訊
SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
地址：台北市信義區松智路17號46樓
電話：02-2722-9846
FB：ShinPuYuan46
時間：午餐11:30-14:30，下午茶14:30-17:00，晚餐17:30-22:00（餐點Last Order 21:00）
消費：「SHIN PU YUAN新葡苑四十六」2023跨年方案：跨年時段自21:00-02:00（午晚餐正常供應），跨年套餐 8,800元/人（兩人起點）另有包廂方案可上官網查詢。
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