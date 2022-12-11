元旦就去這裡熱血看日出吧！　跨年最美曙光TOP6推薦

【圖／文：行遍天下】

準備好要迎接嶄新的一年了嗎？前進台灣第一道曙光降臨的離島與東海岸，捕捉海平面升起的那道光，或在雲海湧動的高山看光華流轉氣象萬千。由專業攝影嚴選全台最美的第一道日出美景，分享經典夢幻曙光，讓新的一年擁有最難忘的開始。





合歡北峰

合歡群峰是太魯閣國家公園西邊的界山，其中海拔最高的合歡北峰，標高3422公尺，環顧四周，合歡群峰、雪山、聖稜線、奇萊連峰、能高山、南湖大山、中央尖山等名山奇嶽都可一覽無遺，東邊來自太平洋的水氣被北峰橫阻，形成幾乎長駐的浩瀚壯闊雲海。合歡北峰登山步道的東面較為陡峭，步道上沿著稜線而上，沿途都可以欣賞雲海、日出，一路往上彷彿漫步在雲端。

▲圖片提供：Ⓒ亞瑟王

▲圖片提供：Ⓒ亞瑟王

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位置：合歡北峰登山口在台14甲線約37公里處小風口

注意事項：建議規劃兩天一夜行程，前一天抵達清境農場遊玩，夜宿清境農場，隔日清晨開車到小風口登山。或前一天抵達合歡山，至石門山或合歡主峰、合歡東峰等高度適應和測試裝備，夜宿松雪樓(需及早預訂)，隔日再赴小風口登合歡北峰。





阿里山國家風景區

清晨時分眾人屏息以待，直到萬丈光芒從雲海縫隙中穿透而出，這場高山旭日之約，為兔年揭開美好序幕。日出、雲海為阿里山「五奇」，觀日熱點包括：阿里山國家森林遊樂區的新八景小笠原山、祝山車站周圍，以及碧湖觀光茶園、二尖山步道、對高岳觀景平台。東鄰玉山山脈的祝山車站地勢高，日治時代即是觀日景點，山谷間的雲海日出震撼力十足；碧湖觀光茶園1、2月可見壯闊雲海，電纜線地下化後，茶園美景、日出金光和朵朵雲靄盡收眼底；漫步二尖山步道，穿梭茶園欣賞雲海層疊的日出美景，氣象萬千。

▲二尖山日出。（圖片提供：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

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地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號（觸口遊客暨行政中心）

電話：05-2593-900

備註：新八景小笠原山、祝山車站位於阿里山鄉，碧湖觀光茶園位於梅山鄉碧湖村碧鳳山，二尖山步道位在番路鄉。欲搭乘祝山線小火車，購票可洽林管處網站。





日月潭

日月潭是全台灣最大的天然湖泊，也是熱門的旅遊景點，除了騎自行車環湖，也可以坐船遊湖、自行開車環湖，還可以坐纜車從高空俯瞰日月潭，近期還興起日出時刻在日月潭玩立槳SUP。清晨日出時刻的日月潭有一份寧靜超然的美，日月潭的觀賞及拍攝日出點，有朝霧碼頭、水社碼頭，還有隱藏版的蔣公碼頭以及四手網船，每個角落都有不同的美。

▲日月潭公務碼頭。（圖片提供：Ⓒ心星）

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地址：南投縣魚池鄉日月村中山路31號－朝霧碼頭、日月潭水社碼頭、南投縣魚池鄉日月村名勝街－水社碼頭

注意事項：水社碼頭車輛無法駛入，建議將車輛停放在附近停車場，再步行至水社碼頭。





二寮日出平台

被譽為可欣賞「最接近城市的曙光」就在台南二寮，二寮日出是全台灣海拔最低的觀日出勝地，雲海相伴，可謂仙氣充滿。破曉前，遠方此起彼落的雞啼成了序曲，充滿叢林感的各種鳥鳴加入，雲霧繚繞，彷彿自帶BGM聖樂飄飄。最感動時刻莫過是當旭日探山頭，晨光斜照漫射讓白堊地形、竹林登場，成了潑墨山水畫絕景，此處才有。

▲圖片提供：Ⓒ陳耀恩

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位置：台南市左鎮區二寮里





石梯坪

石梯坪位於花蓮縣豐濱鄉的南側，擁有花蓮唯一的礁岩海岸林，礁岩上還有許多冰河時期留下的台灣海棗，與此處的潮間帶相互輝映形成豐富多樣的生態牧場。首先映入眼簾的是白色石坡，而在靠近內陸的一側緩緩上升且長年受風化侵蝕形成天然的石梯，走起來輕鬆不費力，而海岸的另側卻陡峭地插入海中形成一個大斷崖，這就是石梯坪著名的「單面山」。每當清晨破曉前，旅人們從單面山爬上頂峰時，視線豁然開朗，金色的日出霞雲印入眼簾，海蝕溝中傳來海潮的爆鳴聲，與眼前湛藍的太平洋交織成一齣令人心醉的舞台劇。

▲攝影：火花羅

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地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪52號

注意事項：車輛可停在步道入口處，只需短短5分鐘即可走上單面山頂峰，8點過後離開停車場會收費，要記得攜帶現金零錢。





蘭嶼東清灣

東清灣是蘭嶼島最大的海灣，台灣的第一道曙光就是從這開始。在東清灣岸邊通常停泊有許多拼板舟，若想將最具蘭嶼特色的拼板舟與日出一同攝入，東清灣是最佳選擇。貼心提醒，拼板舟未經船主同意不能隨意的觸摸跟進入喔，飛魚季時更是嚴禁女性碰觸拼板舟，近距離拍照前最好先詢問過船主。

▲圖片提供：Ⓒ心星

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位置：台東縣蘭嶼鄉東清部落7-11前面



