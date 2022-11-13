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山與海擁抱的寧靜時光　絕美明信片海景就到這裡看

聯合新聞網／ 行遍天下
▲沿著海岸線眺望，感受被海洋治癒的平靜感。
▲沿著海岸線眺望，感受被海洋治癒的平靜感。

【圖／文：行遍天下】

被大海港灣包圍著，蘇澳小鎮最好的體驗方式是沿著海岸線眺望、或者緩緩漫步，在步道、景觀台等處感受蘇澳群山環抱下，將山巒、森野、海洋等自然美景盡收眼底。

　

內埤情人灣

專屬於南方澳的秘境沙灘，地形被左右兩座小山嶺包圍形成的灣澳，屬於石礫沙灘，雖然因為海岸落差過大不適合下水，但望著潮汐海浪來回以及沙灘上各種顏色、紋路都大不相同的礫石，偶爾透過陽光折射而閃閃發光，也能在漫步期間感受到被海洋治癒的感受，岸上更有許多景觀咖啡館能歇息享受一杯咖啡與海的寧靜時光。

▲內埤情人灣海岸落差過大並不適合下水。
▲內埤情人灣海岸落差過大並不適合下水。

　

昭安觀景台（南方澳景觀台）

台9線108公里處的景觀設置，因為處高點凌空看去，能將腳下南方澳、蘇澳港等壯闊景觀盡收眼底。沿著步道走上平台，壯觀大景突然躍現在眼前，左方是一般人無法進入的蘇澳港，正前方則是蘇澳筆架山與太平洋的壯闊山海，腳下更有南方澳漁港的停泊處，偶爾遇見乘風飛翔的老鷹飛過，真能感受專屬於蘇澳獨有的風光大景。

▲南方澳景觀台可將山巒、海洋、漁港盡收眼底。
▲南方澳景觀台可將山巒、海洋、漁港盡收眼底。

▲開闊的大景令人心曠神怡。
▲開闊的大景令人心曠神怡。

　

七星嶺步道

近年來在蘇澳地區熱門的七星嶺步道，沿途步道多樹蔭，靜享豐富原始生態樣貌。入口就在蘇澳冷泉公園旁，順著清楚的指標緩步階梯向上走去，30分鐘內就能抵達六星觀景平台。林蔭間總能感受到芬多精洗禮。順著一旁石柱標示，一星觀泉、二星觀澳、三星觀山、四星觀樹、五星觀港和六星觀海等每處的壯闊風景。唯因為處於山區，蚊蟲較多，建議前往登山者做好準備。

▲緩步向上接受芬多精洗禮。
▲緩步向上接受芬多精洗禮。

▲用親近山林的方式認識蘇澳。
▲用親近山林的方式認識蘇澳。

　

景點資訊

內埤情人灣

地址：宜蘭縣蘇澳鎮內埤情人灣

提醒：沙灘地形高低落差大，請勿下水

　

昭安觀景台（南方澳景觀台）

地址：宜蘭縣蘇澳蘇花公路台9線108公里處

　

七星嶺步道

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳冷泉公園內為起點

時間：全天開放，天黑後不建議上山

　

《冬戀極享溫泉》11月號2022第360期

　

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