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公共浴場變身博物館　走入北投泉鄉感受昔日溫泉文化

聯合新聞網／ 行遍天下
▲梅庭是日式木構建築風格。
▲梅庭是日式木構建築風格。

【圖／文：行遍天下】

北投溫泉鄉的美，美在離塵不離城，美在群山環繞與瀰漫著裊裊氤氳溫泉霧氣之間，順著新北投捷運站緩步慢行，咫尺之間就能與自然地貌的地熱谷、充滿日式情懷的博物館、梅庭相遇。

　

新北投地熱谷公園

時隔一年的整修，北投地熱谷在2022年中終於揭開嶄新面紗，以修繕完整的環湖步道環繞一圈，能將這北投清澈如碧玉般色澤的「磺泉玉霧」青磺泉一探究竟。入口處更設有台灣造型的「淨手礦泉湯」能以雙手感受被這世界唯二的青礦泉。踏入環湖步道更能以多角度欣賞碧綠清澈的泉水與隨著四方微風捲起的白煙波浪。步道間更有被樹根隱蔽遮掩的女巫瀑布，能一感帶有神秘氣息傳說的能量力。

▲設計為台灣形狀的淨手礦泉湯。
▲設計為台灣形狀的淨手礦泉湯。

▲終年充滿氤氳霧氣的地熱谷。
▲終年充滿氤氳霧氣的地熱谷。

　

北投溫泉博物館

原為日治時期溫泉公共浴場，採以英國都鐸時期鄉村建築風格。現改為溫泉博物館，提供民眾一處能串連起北投溫泉文化的地方，館內大浴場、小浴場完整保留下來，讓過往氤氳時光彷彿重現而出。除了觀賞羅馬拱柱、日式建設之外，現更設有男女湯、浴場等互動式體驗，讓民眾仿若能置身在過往浴場裡，洗澡場、沐浴場等說明，也更能了解過往的溫泉文化。

▲北投溫泉博物館原為日治時期的公共浴場。
▲北投溫泉博物館原為日治時期的公共浴場。

▲遊客可體驗溫泉浴場文化。
▲遊客可體驗溫泉浴場文化。

　

梅庭

鄰近北投溫泉博物館不遠處，建於1930年的梅庭是「一代草聖」于右任先生的避暑別館，現被定為台北市定歷史性建築。採以日式木構建築風格，從後院綠樹成蔭的方向往建築看去，還能看到外牆城垛型式建構。館內依循日式構造完整保留而下，現為策展與參觀與進行文藝講座等多樣發展北投歷史、溫泉文化使用。

▲梅庭充滿日式風情。
▲梅庭充滿日式風情。

▲梅庭昔日是于右任先生的避暑別館。
▲梅庭昔日是于右任先生的避暑別館。

　

北投普濟寺

隱蔽在新北投小山徑之間，是台灣少見的百年日式風格日本真言宗佛寺。檜木建造的大殿單簷的歇山式構造、面寬廣闊屋簷向前延伸成了玄關，充滿簡樸且寧靜日式廟宇美感，正面鐘狀窗牖、虹樑上于右任手書的普濟寺匾額都是一大看點，兩棵大樟樹及羅漢松鬱鬱蒼蒼的庭院也能感受到寧靜之美。主祀奉千手千眼觀世音菩薩，更有一尊守護溫泉的石雕「湯守觀音」，僅於每年春節年初一才會出現供參拜。

▲普濟寺是台灣少見的日式風格佛寺。
▲普濟寺是台灣少見的日式風格佛寺。

▲寺前的御手洗。
▲寺前的御手洗。

　

景點資訊

新北投地熱谷公園

地址：台北市北投區中山路30號之10

電話：02-2888-2118

時間：09:00-17:00（週一休、夏季至18:00）

　

北投溫泉博物館

地址：台北市北投區中山路2號

電話：02-2893-9981

時間：09:00-17:00（週一休）

網址：hotspringmuseum.taipei

　

梅庭

地址：台北市北投區中山路6號

電話：02-2897-2647

時間：10:00-18:00（週一休）

網址：www.beitouplumgarden.taipei

　

北投普濟寺

地址：台北市北投區溫泉路112號

時間：09:00-17:00

FB：北投普濟寺

備註：請尊重寺院規定，入內請安靜。因疫情不開放入內，僅能於室外參拜。

　

《冬戀極享溫泉》11月號2022第360期

　

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公共浴場變身博物館　走入北投泉鄉感受昔日溫泉文化

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