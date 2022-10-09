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網紅爆料害Lulu無端中槍 小S發聲澄清了

連日客都說吃到阿嬤的味道！　熱愛日本老闆復刻美味日料移動販售

聯合新聞網／ 行遍天下
▲林威廷用美食喚醒哈日族對日本旅遊的美好記憶。
▲林威廷用美食喚醒哈日族對日本旅遊的美好記憶。

【圖／文：行遍天下】

「Tanuki 狸たぬき66 移動販売車」是少見販售日式料理的行動餐車，包括和牛炸肉餅、日式炒麵、炒麵麵包……在日本旅遊或卡通動漫上看到的日式小吃美食出現在街頭，喚醒哈日族對日本旅遊的美好記憶。吃過的客人備受感動，紛紛上網路社群分享，打響了「Tanuki 狸たぬき66」的名號。

主廚兼創辦人林威廷深愛日本旅遊和文化，2019 年夏天，以行動餐車美食復刻在日本各地吃到的美味日料，希望藉美食喚醒大家的美好記憶。以日本象徵店家生意興隆的狸貓為餐車名，林威廷原本是做海鮮食材進口商，善用資源，餐車美食選用食材種類多、料理多元，目前固定提供鐵板類、日式炒麵、炒麵麵包、炸物類4種類、20種日料，遇到新鮮奇特的或是季節性食材，還會推出季節限定日料唷！

▲日式炒麵 / 70元+博多明太子沙拉 / 30元。自製鹹甜醬汁加入高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、青椒與油麵在鐵板熱炒，灑上海苔粉、七味粉、紅薑，可另加博多明太子沙拉和各種配料。
▲日式炒麵 / 70元+博多明太子沙拉 / 30元。自製鹹甜醬汁加入高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、青椒與油麵在鐵板熱炒，灑上海苔粉、七味粉、紅薑，可另加博多明太子沙拉和各種配料。

▲日式炸牛排 / 300元。選用紐西蘭紐約客7盎司牛排，類似威靈頓牛排作法，裹粉炸至外酥內嫩，蘸上店家自製牛排醬和哇沙比，搭配生菜沙拉好滿足。
▲日式炸牛排 / 300元。選用紐西蘭紐約客7盎司牛排，類似威靈頓牛排作法，裹粉炸至外酥內嫩，蘸上店家自製牛排醬和哇沙比，搭配生菜沙拉好滿足。

招牌美食有和牛炸肉餅和日式可樂餅，鹹甜美味的日式炒麵也是超人氣！目前坊間很少做日式料理的餐車，在日本各地吃過許多炸肉餅、可樂餅，經過多次嘗試，復刻出自己滿意的味道，就連日本客人都說吃到小時候阿嬤做的味道。

同樣深愛日本的客人一吃成主顧，不但會追著餐車跑，還會送餐點來探班，暖心應援令人感動！「Tanuki 狸たぬき66」經營區域以大台北為主，偶爾跑外縣市，並獲邀參加市集活動。

▲和牛炸肉餅 / 70元。將A5近江牛製成牛絞肉，加入洋蔥、鹽巴、黑胡椒調味，以日式油炸法蘸上麵粉、蛋液、麵包粉製作麵衣，緊鎖原汁原味。
▲和牛炸肉餅 / 70元。將A5近江牛製成牛絞肉，加入洋蔥、鹽巴、黑胡椒調味，以日式油炸法蘸上麵粉、蛋液、麵包粉製作麵衣，緊鎖原汁原味。

▲豚起士可樂餅 / 50元。以台灣國產豬肉、莫札瑞拉起司和薯泥、洋蔥手工製作日式可樂餅，不同於坊間滿是薯泥，吃得到豬肉和起司香。
▲豚起士可樂餅 / 50元。以台灣國產豬肉、莫札瑞拉起司和薯泥、洋蔥手工製作日式可樂餅，不同於坊間滿是薯泥，吃得到豬肉和起司香。

店家資訊

Tanuki 狸たぬき66

電話：0916-186840

FB：Tanuki 狸たぬき66 移動販売車

IG：@tanuki66tanuki

LINE：創始號天上山號

預約：如需訂餐可在營業據點前一天，FB已不開放訂餐，請依照營業定點私訊各車官方LINE，訂購餐點詳細菜單內價格也一起詢問，待老闆確認後回覆才算完成訂餐。

　

《秋韻新茶感小旅》10月號2022第359期

　

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