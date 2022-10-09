百年茶鄉單車巡遊 石頭老屋品創意茶食翻轉新食感
【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】
時序入秋，天氣微涼，茶農忙著採收製作冬茶前的整備工作，正是走進茶山體驗的好時節。坪林有許多茶農傳承5、6代，超過百年歷史，但傳統茶行發展岌岌可危，而曾是遊客在北宜公路重要驛站的市集，也因雪隧開通後帶走人潮。近年來坪林吹起的青農返鄉風潮，重新譜寫老茶鄉的新篇章，「新茶世代」承載著美好傳統的老靈魂，要引領旅人打開五感放慢腳步品味依山傍水的所在。
從坪林市區踩著兩輪悠閒沿著北勢溪自行車道而行，2.3公里途中穿越茶園，伴隨著清徹蒼翠的溪水，無比愜意，在地創生的活動中，不乏一日茶山之旅，深入茶山拜訪製茶師，體驗採茶手感烘培的溫度，走訪坪林老街、小農與茶食，體驗豐厚文化與人情，帶著生活感的茶山小旅行，像包種茶馥郁芳香，餘韻綿長。
而循著茶香轉進坪林老街，百年茶鄉自是與眾不同，老街中盡是販售以茶為主題的產品，街口第一家石頭老屋即近年網路行銷竄紅的「坪感覺」潮餐廳，一樓牆面佈置許多文青風茶製農產品，是串連新茶世代地方創生的出口。餐廳提供創意茶食，以季節食材為主題的無菜單「坪安餐」，加入茶元素的餐點極具創意，甜點「茶卡龍」配包種茶，都是翻轉老茶鄉的新食感。
小知識：認識包種茶
北勢溪匯聚雪山山脈的甘露後蜿蜒曲折而下，流經地勢平緩的坪林一帶形成河階台地，是北台灣極富盛名的老茶區，春茶約3月底至4月底採收，冬茶則是10月底至11月底，坪林生產的包種茶發酵為15%到30%，屬於輕發酵烏龍茶的一種，條索堅實天然蜷曲，沖泡出茶湯水色蜜綠、清香撲鼻。
景點資訊
北勢溪自行車道
地址：入口就在坪林行控中心旁高架橋下，「坪雙公路」里程約1K處。
地址：新北市坪林區坪林街12號
電話：02-2665-7210
時間：週一、三、四、五11:00-17:00；週六日11:00-19:00（週二公休）
消費：坪安定食套餐300元（加150元升級大滿足套餐）、文山包種茶120元、包種茶卡龍120元、茶香肉桂捲150元，每人低消任一套餐或單點品項
► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言