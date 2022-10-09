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百年茶鄉單車巡遊　石頭老屋品創意茶食翻轉新食感

聯合新聞網／ 行遍天下
▲坪林北勢溪自行車道坡處平緩，途經許多茶園，踩著兩輪探訪老茶鄉非常愜意。
▲坪林北勢溪自行車道坡處平緩，途經許多茶園，踩著兩輪探訪老茶鄉非常愜意。

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

時序入秋，天氣微涼，茶農忙著採收製作冬茶前的整備工作，正是走進茶山體驗的好時節。坪林有許多茶農傳承5、6代，超過百年歷史，但傳統茶行發展岌岌可危，而曾是遊客在北宜公路重要驛站的市集，也因雪隧開通後帶走人潮。近年來坪林吹起的青農返鄉風潮，重新譜寫老茶鄉的新篇章，「新茶世代」承載著美好傳統的老靈魂，要引領旅人打開五感放慢腳步品味依山傍水的所在。

從坪林市區踩著兩輪悠閒沿著北勢溪自行車道而行，2.3公里途中穿越茶園，伴隨著清徹蒼翠的溪水，無比愜意，在地創生的活動中，不乏一日茶山之旅，深入茶山拜訪製茶師，體驗採茶手感烘培的溫度，走訪坪林老街、小農與茶食，體驗豐厚文化與人情，帶著生活感的茶山小旅行，像包種茶馥郁芳香，餘韻綿長。

▲自行車道沿著北勢溪而行，青山綠水相伴無比暢快。
▲自行車道沿著北勢溪而行，青山綠水相伴無比暢快。

而循著茶香轉進坪林老街，百年茶鄉自是與眾不同，老街中盡是販售以茶為主題的產品，街口第一家石頭老屋即近年網路行銷竄紅的「坪感覺」潮餐廳，一樓牆面佈置許多文青風茶製農產品，是串連新茶世代地方創生的出口。餐廳提供創意茶食，以季節食材為主題的無菜單「坪安餐」，加入茶元素的餐點極具創意，甜點「茶卡龍」配包種茶，都是翻轉老茶鄉的新食感。

▲一壺清香包種茶配上特製茶卡龍，茶香四溢。
▲一壺清香包種茶配上特製茶卡龍，茶香四溢。

▲以茶醃漬過的雞肉搭配紫蘇料理的餐點，風味更多層次。
▲以茶醃漬過的雞肉搭配紫蘇料理的餐點，風味更多層次。

小知識：認識包種茶

北勢溪匯聚雪山山脈的甘露後蜿蜒曲折而下，流經地勢平緩的坪林一帶形成河階台地，是北台灣極富盛名的老茶區，春茶約3月底至4月底採收，冬茶則是10月底至11月底，坪林生產的包種茶發酵為15%到30%，屬於輕發酵烏龍茶的一種，條索堅實天然蜷曲，沖泡出茶湯水色蜜綠、清香撲鼻。

　

景點資訊

北勢溪自行車道

地址：入口就在坪林行控中心旁高架橋下，「坪雙公路」里程約1K處。

　

坪感覺

地址：新北市坪林區坪林街12號

電話：02-2665-7210

FB：坪感覺 JustPinglin

網址：www.havesometea.co

時間：週一、三、四、五11:00-17:00；週六日11:00-19:00（週二公休）

消費：坪安定食套餐300元（加150元升級大滿足套餐）、文山包種茶120元、包種茶卡龍120元、茶香肉桂捲150元，每人低消任一套餐或單點品項

　

《秋韻新茶感小旅》10月號2022第359期

　

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