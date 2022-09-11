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到愛河「無所事事」看萌物漂漂河　歷史散步探尋港都風華

聯合新聞網／ 行遍天下
▲為迎接2022臺灣文博會與台灣設計展的到來，高雄市政府首度對外開放擁有90年歷史的「紅磚街屋」。
▲為迎接2022臺灣文博會與台灣設計展的到來，高雄市政府首度對外開放擁有90年歷史的「紅磚街屋」。

【圖／文：行遍天下】

這個夏天的高雄很不一樣，隨著8月開始的2022臺灣文博會與10月展開的台灣設計展，一連串的「美力」活動讓整座港都活力了起來。

　

越在地越國際的街角時尚柑仔店

說「紅磚街屋．山海商號」是高雄最時尚柑仔店一點也不為過。改造自1933年由楊家建造、用於南部青果株式會社及協和運輸組的歷史老屋，經高雄市政府文化局搶救與保存之下，在這次文博會與設計展的時機，「打開」了這處昭和時期的5連棟紅磚街屋。以台灣庶民生活場域直賣所也就是最接地氣的「柑仔店」來呈現，也呼應老屋當時的水果運輸角色，策展單位透南風文化團隊，探訪高雄山、海、平原超過300項風土物產，如充滿海味感的蚵仔寮野生烏魚子、山野平原間的旗山金釀香蕉果醋與六龜山茶、茂林紅藜等，更在販賣部提供小露吃限定口味義式冰淇淋、大岡山蜂蜜紅茶、南沙魯部落莓果飲等等。在期間內限定推出近30場體驗活動，像是金葉摸油湯辦桌菜創意午茶、茶席體驗、果漬酒體驗、手沖咖啡等，使用高雄幣支付的科技感模式進行報名，也讓生活與設計、科技做了完美結合。

▲匯集高雄物產的期間限定店，即使短短3個月卻也推出許多專屬限定商品。
▲匯集高雄物產的期間限定店，即使短短3個月卻也推出許多專屬限定商品。

▲大岡山蜂蜜紅茶、南沙魯部落莓果飲，喝得到與在地結合的鮮滋味。
▲大岡山蜂蜜紅茶、南沙魯部落莓果飲，喝得到與在地結合的鮮滋味。

　

沿著新濱街廓的歷史軌跡建築散步

設計感與老街區並存是高雄近年來努力讓港都風華再現最佳證明，推薦來趟漫遊建築街區之旅。前身為「春田館」是日治時期高雄驛站前的高級大旅社，現為「哈瑪星貿易商大樓」，把當時繁華街廓金融第一街的歷史意義融合，1-2樓策展場域訴說著黃金年代新濱町的歷史以及貿商文創物品，3樓規劃為春田茶室、4樓則有冰亭。而一旁的「新濱．駅前」改建「哈瑪星舊三和銀行」建築，搖身一變成為人文咖啡館風華再現，櫃臺更再現銀行櫃檯、與華麗且神祕金庫的重現。

▲沿著街區散步觀賞街廓歷史感，哈瑪星貿易商大樓是第一站。
▲沿著街區散步觀賞街廓歷史感，哈瑪星貿易商大樓是第一站。

　

美力當道跟渡邊直美一起勇敢說美

高雄市政府串連起文博會、設計展活動，在城市裡推出「台灣設計設計台灣」活動。已有91年歷史的原愛國婦人會館也在修復後重新「打開」，邀來共11位創作藝術家開展《Ms. Perfume美力年代》。在紅磚外牆、寄棟式屋頂之洋風建築是日治時期少見的西洋紅磚建築，修復重啟後，更在值得細看的角落打上投射燈指引出建築特色。裡頭展覽也同樣迷人，呼應原建築以發揚女聲為主，此次策展邀來多元角色藝術家、創作家，如高雄藝術家程仁珮將飲食文化融入探討政治、民族遷徙等議題的「食譜演化運動」，台日混血的渡邊直美則推出與藝術總監吉田ユニ合作拍攝的12幅充滿自信的「美力」作品，充滿戲劇性卻又協調的畫面讓展覽動感且充滿十足魅力。

▲愛國婦人會館的建築細節也很值得欣賞。
▲愛國婦人會館的建築細節也很值得欣賞。

▲渡邊直美展出12幅攝影創作，每張都深具女力感。
▲渡邊直美展出12幅攝影創作，每張都深具女力感。

▲現場更有互動影像能讓民眾更沉浸美力年代。
▲現場更有互動影像能讓民眾更沉浸美力年代。

　

就跟著愛河一起百無聊賴漂漂然

這個夏天的高雄設計新鮮事，絕對要來愛河河畔一起「無所事事」一下，高雄市府文化局邀來6位高雄出身的創作藝術家，以在LINE貼圖裡的6位明星作為主角，推出沿著愛河畔漂浮著的「聊療漂漂河」企劃，最先推出也最受歡迎的「無所事事小海豹」就漂在高雄流行音樂中心前，萌萌臉龐與無所事事軟爛模樣，吸引大小朋友深深被療癒，另還有PPmini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經、貓爪抓，沿著高雄輕軌光榮碼頭站、真愛碼頭、駁二大義站就能一網打盡看遍所有的療癒小可愛。

▲LINE粉絲最愛的ㄇㄚˊ幾兔飄在愛河灣上萌翻天。
▲LINE粉絲最愛的ㄇㄚˊ幾兔飄在愛河灣上萌翻天。

　

景點資訊

紅磚街屋．山海商號

地址：新濱町一丁目連棟紅磚街屋（高雄市鼓山區鼓山一路7號）

網址：twdesign.tw/exhibition-view/7

時間：即日起至10/30，週一至四10:00-18:00、週五至日與國定假日至20:00

　

哈瑪星街區散步-哈瑪星貿易商大樓、新濱．駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號

時間：哈瑪星貿易商大樓10:00-17:00、新濱．駅前12:00-21:00

　

愛國婦人會館-《Ms. Perfume美力年代》

地址：高雄市鼓山區登山街28號

電話：06-208-5787

網址：twdesign.tw/exhibition-view/6

時間：即日起至10/23，週一至四10:00-18:00、週五至日與國定假日至20:00

　

聊療漂漂河

地址：高雄愛河沿岸

網址：twdesign.tw/event-view/86

時間：即日起至10/30，19:00-23:00

　

《潮玩南台灣》9月號2022第358期

　

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