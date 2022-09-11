快訊

今本土+3萬1854 死亡29例、其中20例未接種3劑以上疫苗

韓知名男星中秋吸毒遭逮！「孫藝真前男友」被點名

影／南投無風無雨 6樓高大榕樹突裂兩半毀車壓傷人

人比鬼還多！　潮玩鬼怪台南，看展玩嘉年華還要飲血遊城隍

聯合新聞網／ 行遍天下
▲《亞洲的地獄與幽魂》特展因殭屍的出現而一夕爆紅！
▲《亞洲的地獄與幽魂》特展因殭屍的出現而一夕爆紅！

【圖／文：行遍天下】

過去台南給人的印象是台南廟宇多、神明多，沒料想南美館開辦一場特展，旋即在台南颳起一陣鬼怪風潮，市府也毫不忌諱，由市長帶頭在Cosplay午夜專場扮起《鬼滅之刃》主角炭治郎；觀傳局更搭上話題，將發生在台南的鬼故事傳說「陳守娘大戰廣澤尊王」規劃成導覽路線，這一波鬼怪熱潮在台南，越鬼越好玩。

▲台南市美術館2館為了「破地獄」《亞洲的地獄與幽魂》之百鬼漫遊Cosplay午夜專場，特別延長營業時間。
▲台南市美術館2館為了「破地獄」《亞洲的地獄與幽魂》之百鬼漫遊Cosplay午夜專場，特別延長營業時間。

　

鬼怪話題掀起全台追鬼熱

僅僅因為一張照片，讓台南市美術館與法國凱布朗利博物館共同策畫的《亞洲的地獄與幽魂》特展一夕爆紅！未演先轟動，館方也抓準這波病毒式行銷契機，順應粉絲敲碗，後續推出了3場「破地獄」百鬼漫遊Cosplay午夜專場，滿足年輕觀眾、Coser們愛玩、敢玩的需求。為體貼不能到場的遊客，並企圖把活動宣傳效益透過網路加成放大，第二場Cosplay午夜專場特別與直播平台合作，讓一般民眾親近藝術殿堂。由於想要進場者眾多，參觀展期至10/16截止的《亞洲的地獄與幽魂》特展，須提前於ibon預約時段，建議不只走馬看花、拍殭屍，也花點時間聽專人導覽，會更明白亞洲各國的鬼妖傳統，以及作者們的創作理念。

▲午夜專場為每組遊客提供專業攝影棚拍，可獲得5張攝影檔案。
▲午夜專場為每組遊客提供專業攝影棚拍，可獲得5張攝影檔案。

▲特展中台灣藝術家顏忠賢創作的《地獄變相》，靈感來自臺灣府城隍廟。
▲特展中台灣藝術家顏忠賢創作的《地獄變相》，靈感來自臺灣府城隍廟。

　

看鬼喝血越可怕越好玩

看鬼之餘也要喝喝鬼玩意， 南美2館2樓的 I ' M COFFEE，順應鬼怪潮流，不只在美術館大廳發送「敕令喝咖啡壓壓驚」符咒造型優惠券，店內還同步推出3款取名「西方的聖光美人」的特調咖啡系列。其中「西血美人」為西瓜牛奶加濃縮咖啡，西瓜汁色紅如血，西瓜英文watermelon又有「美人」的諧音，所以取名作西血美人；「血河阿法」脫胎自義式經典甜品、融合香草冰淇淋和Espresso的阿法奇朵(Affogato)，淋上紅豔豔的草莓果醬，更具血流成河般的視覺張力；「聖光玫瑰」則混合美式咖啡及氣泡水，接骨木糖漿、玫瑰果醬讓這款氣泡飲甜中帶花香，撒上食用級花瓣，浪漫再加分。

▲南美2館2樓的 I 'M COFFEE搭上鬼怪話題，推出「西方的聖光美人」特調咖啡。
▲南美2館2樓的 I 'M COFFEE搭上鬼怪話題，推出「西方的聖光美人」特調咖啡。

　

沉浸式鬼屋身心靈都要怕到底

美式移動樂園「 JETS嘉年華」7月底已經正式進軍台南，持續熱力展覽到10月中旬，總共帶來18項遊樂設施，引發話題的主題鬼屋，推出全球第一座「移動式沉浸體驗劇場」《屍疫戰：首部曲》，片中透過光、煙、風、味、水等元素，營造身歷其境的緊張刺激。其他設施包括可親子同樂的「狗狗小飛車」；擲球拿獨家娃娃贈品的闖關遊戲；讓人血壓急速飆升的「瘋狂尖叫飛天輪」；像超人一樣俯臥飛行的「翱翔天際」以及特別於台南場首度現身的「擎天海盜船」都值得一玩。

▲《屍疫戰：首部曲》讓遊客踏進屍速列車，體驗一場有氣味、溫度、風感與水霧的驚嚇之旅。
▲《屍疫戰：首部曲》讓遊客踏進屍速列車，體驗一場有氣味、溫度、風感與水霧的驚嚇之旅。

▲刺激的遊樂設施「翱翔天際」，讓遊客像超人一樣趴著向前衝。
▲刺激的遊樂設施「翱翔天際」，讓遊客像超人一樣趴著向前衝。

　

老字號陰司名匾爾來了

坐落台南中西區、被列為國家二級古蹟的「臺灣府城隍廟」，始建於明鄭時期永曆23年（1669年），當時被稱作「承天府城隍廟」。信眾剛進廟門，抬頭可見一塊上頭題寫「爾來了」3字的匾額，是台南三大（又說四大）名匾之一。城隍爺為陰間司法神，掌管往生者的善惡紀錄與審判，這裡的「爾來了」有著「你終於來了」、「總算等到你」的威儀感，讓作惡心虛者不寒而慄。《亞洲的地獄與幽魂》特展中，台灣藝術家顏忠賢使用複合媒材創作的《地獄變相》，靈感發想即是源於臺灣府城隍廟。

▲走入臺灣府城隍廟，抬頭可見「爾來了」3個大字。
▲走入臺灣府城隍廟，抬頭可見「爾來了」3個大字。

▲城隍廟裡懸掛的大算盤，象徵城隍爺依據往生者生前善惡功過進行審判。
▲城隍廟裡懸掛的大算盤，象徵城隍爺依據往生者生前善惡功過進行審判。

　

旅遊資訊

台南市美術館2館

地址：台南市中西區忠義路二段1號

電話：06-221-8881

網址：www.tnam.museum

門票：美術館1、2館門票成人200元

時間：週二至日10:00-18:00，週六延長開放至21:00，週一休

　

I ' M COFFEE

地址：台南市中西區忠義路二段1號2樓

電話：06-221-4456

時間：週二至日09:30-18:00（週一休）

網址：www.imcoffee.store

消費：西血美人150元，血河阿法120元，聖光玫瑰150元

　

JETS嘉年華-台南場

地址：台南市東區中華東路一段與平實路口

電話：06-208-5787

時間：平日15:00-21:00，週六、日11:00-21:00（週二休）

網址：www.jetscarnival.com

門票：入園票50元，遊樂設施單項費用60、90、120元；《屍疫戰：首部曲》特價120元

　

臺灣府城隍廟

地址：台南市中西區青年路133號

電話：06-224-0922

時間：06:00-21:00

網址：www.twcitygod.org.tw

　

《潮玩南台灣》9月號2022第358期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

台中國際踩舞嘉年華睽違2年 10月1日市民廣場舞動回歸

華山怪美展邀鐵達尼、BBC音樂會共襄盛舉 聽音樂享獨家看展優惠

網瘋傳中國大陸將翻拍韓劇「鬼怪」　網友疾呼：別毀經典

《鬼怪》爆翻拍中國版！3原因連大陸網友都罵　網推「2位陸劇男神」復刻孔劉、李棟旭

相關新聞

橫走縱谷訪瓦拉米蕨類故鄉　舒泡祕境溫泉享山野閒情

貫穿花東縱谷的台9線，西邊是高聳渾厚的中央山脈，另一側是陡起的海岸山脈，從花蓮南下到玉里，終於有一條台30雙數號公路，這也是先民橫越中央山脈重重山嶺的八通關越嶺古道舊路，東段即瓦拉米步道，登山口在台30線行車終點。

到愛河「無所事事」看萌物漂漂河　歷史散步探尋港都風華

這個夏天的高雄很不一樣，隨著8月開始的2022臺灣文博會與10月展開的台灣設計展，一連串的「美力」活動讓整座港都活力了起來。

人比鬼還多！　潮玩鬼怪台南，看展玩嘉年華還要飲血遊城隍

過去台南給人的印象是台南廟宇多、神明多，沒料想南美館開辦一場特展，旋即在台南颳起一陣鬼怪風潮，市府也毫不忌諱，由市長帶頭在Cosplay午夜專場扮起《鬼滅之刃》主角炭治郎；觀傳局更搭上話題，將發生在台南的鬼故事傳說「陳守娘大戰廣澤尊王」規劃成導覽路線，這一波鬼怪熱潮在台南，越鬼越好玩。

到嘉義不吃雞肉飯　用自家的鵝從產地到餐桌變身食尚品牌

在遍地都賣火雞肉飯的嘉義市，有沒有可能以「鵝」殺出「雞」圍？來自嘉義大林的養鵝人家第三代表兄妹金鑛和霞霞，帶著自家的「鵝」在嘉義市創立嶄新食尚品牌「湯城鵝行」，實踐產地到餐桌的理念，成功將傳統農業轉型為文創餐飲業。

邊踅街邊看戲　老街廓新玩法，來去二通解鎖小城故事

嘉義市是全台灣建成最早、嘉南平原小而美的城市，老一輩人口中的「大通」和「二通」，說的就是火車站前的中山路和平行的中正路，這一街廓正逐漸華麗轉身銳變中。

秋遊日月潭　戀戀湖光醉情山色

南投是台灣唯一不靠海的縣市，卻得天獨厚擁有最大的天然高山湖泊，舊稱水沙連的「日月潭」，日潭和月潭相互依偎的「雙潭秋月」更名列台灣八景之一。921大地震摧毀了美麗的水沙連，隨後成立的日月潭國家風景區管理處肩負重建任務，如今，日月潭有了新八景「水上自行車道、永結同心橋、向山行政暨遊客中心、大竹湖、水社壩、拉魯島和九族櫻花湖」，可以藉由水陸空多元玩法，探索日月潭之美。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。