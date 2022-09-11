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到嘉義不吃雞肉飯　用自家的鵝從產地到餐桌變身食尚品牌

聯合新聞網／ 行遍天下
▲湯城鵝行充滿童趣與設計感的店面。
▲湯城鵝行充滿童趣與設計感的店面。

【圖／文：行遍天下】

在遍地都賣火雞肉飯的嘉義市，有沒有可能以「鵝」殺出「雞」圍？來自嘉義大林的養鵝人家第三代表兄妹金鑛和霞霞，帶著自家的「鵝」在嘉義市創立嶄新食尚品牌「湯城鵝行」，實踐產地到餐桌的理念，成功將傳統農業轉型為文創餐飲業。

▲湯城鵝行想呈現的新台式美學的餐飲體驗，包括舒適的用餐環境和創新優質的鵝料理。
▲湯城鵝行想呈現的新台式美學的餐飲體驗，包括舒適的用餐環境和創新優質的鵝料理。

「台灣味，由我們來延續吧。」哥哥金鑛負責開發、研製商品，透過創新鵝料理和整體視覺包裝，呈現新台式餐飲美學，實體店「湯城鵝行－概念廚房」餐廳色調，選用鵝身上的橘白雙色，清新溫暖。招牌「鹹水嫩鵝金蔥拌飯」以鮮嫩多汁的鵝肉搭配十穀藜麥飯，再淋上金蔥鵝油，每口鵝肉飯都品嚐得到蔥油香；榮獲第三屆全台鵝肉飯冠軍的「茶鵝金蔥拌飯」改以手切煙燻茶鵝，展現另一種鵝肉風味；讓鵝肉飯好吃的秘密「金蔥鵝油」，添加紅蔥頭提煉，香氣濃郁。開心享用完鵝肉飯，還可選購手工鵝蛋捲、鵝鐵蛋和鵝油護手霜，回家繼續感受優質的台灣鵝味。

▲選用鵝身上的橘白雙色為主色調，品牌整體到菜單、文宣包裝設計都用心。
▲選用鵝身上的橘白雙色為主色調，品牌整體到菜單、文宣包裝設計都用心。

▲鹹水嫩鵝金蔥拌飯選用熟齡鵝隻新鮮現煮的鹹水鵝肉，小火慢煮保有鮮嫩多汁的肉質，再淋上特製金蔥鵝油，鵝香濃郁。
▲鹹水嫩鵝金蔥拌飯選用熟齡鵝隻新鮮現煮的鹹水鵝肉，小火慢煮保有鮮嫩多汁的肉質，再淋上特製金蔥鵝油，鵝香濃郁。

▲除了供應套餐、鵝肉切盤，也能加點手工鵝米血等小品、購買純鵝油製品。
▲除了供應套餐、鵝肉切盤，也能加點手工鵝米血等小品、購買純鵝油製品。

　

店家資訊

湯城鵝行概念廚房餐廳

地址：嘉義市東區成仁街228號

電話：0953-650-350

網址：www.townchen.com

時間：11:00-14:00、17:00-20:00（不定期公休）

消費：內用套餐鹹水嫩鵝金蔥拌飯260元、茶鵝金蔥拌飯280元、鹹水嫩鵝冬粉湯 260元、現切鵝肉盤每份450元起；外帶餐盒120元至480元不等、金蔥鵝油320元、香辣鵝油與料理用純鵝油280元、鵝油護手霜單條380元

　

《潮玩南台灣》9月號2022第358期

　

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