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秋遊日月潭　戀戀湖光醉情山色

聯合新聞網／ 行遍天下
▲日本建築師設計的向山行政暨遊客中心，和周圍自然環境融為一體。
▲日本建築師設計的向山行政暨遊客中心，和周圍自然環境融為一體。

【圖／文：行遍天下】

南投是台灣唯一不靠海的縣市，卻得天獨厚擁有最大的天然高山湖泊，舊稱水沙連的「日月潭」，日潭和月潭相互依偎的「雙潭秋月」更名列台灣八景之一。921大地震摧毀了美麗的水沙連，隨後成立的日月潭國家風景區管理處肩負重建任務，如今，日月潭有了新八景「水上自行車道、永結同心橋、向山行政暨遊客中心、大竹湖、水社壩、拉魯島和九族櫻花湖」，可以藉由水陸空多元玩法，探索日月潭之美。

　

徜徉全球最美自行車道

被美國有線電視新聞網CNN生活旅遊網站CNNGO，評選為全球最美自行車道之一的日月潭環潭公路，全長約30公里，途經龍鳳宮、文武廟、玄奘寺、玄光寺四大廟宇，以及松柏崙、大竹湖、水蛙頭、土亭仔和青龍山等景點，全程山巒疊翠，水色夢幻，生態豐富，原住民邵族文化深厚。環潭公路依隨地勢起伏劃分不同路段，難易程度和風景都不相同，難度三顆星的「環潭自行車道」顧名思義就是繞行日月潭一圈，30公里路程歷時約3.5小時，為喜愛挑戰的專業騎士帶來許多樂趣。

▲日月潭的晨光寧靜柔和，環湖自行車道被美國CNN生活旅遊網站CNNGO選為全球最美自行車道之一。
▲日月潭的晨光寧靜柔和，環湖自行車道被美國CNN生活旅遊網站CNNGO選為全球最美自行車道之一。

體力有限的人，可以從距離較短的水社段、向山段、月潭段、伊達邵段、松柏崙段挑選體驗，以水社、向山遊客中心為起訖點的「向山段」，長度約3.4公里，行經水社壩、永結同心橋、向山眺望平台和向山遊客中心等景點，其中400公尺長的「水上自行車道」，直接將車道架設於水面，給人臨水而行之感，水社壩進入秋冬時節，有落羽松和變色葉相伴，景色夢幻。「水社段」長度3.4公里，起訖點分別是水社碼頭和文武廟，可遠眺水社聚落、邵族最高祖靈所在地的拉魯島和貓囒山等地景。另一條同樣3.4公里的「月潭段」，由向山遊客中心至環湖1號隧道口，林相生態豐富，設有多座休憩賞景平台，月潭風光盡收眼底。

▲若時間有限無法挑戰全程30公里的環湖車道，景色優美的向山段會是最佳選擇。
▲若時間有限無法挑戰全程30公里的環湖車道，景色優美的向山段會是最佳選擇。

除了騎單車、散步、乘坐遊艇和纜車親近日月潭，風靡全球的水上立式划槳（Stand Up Paddle，簡稱SUP）和獨木舟，環保又健康，可以換一個視角探索千變萬化的湖光山色。五年前，一群在地SUP玩家組成的「日月潭浪人槳堂SUP教學體驗中心」，帶領旅客遠離塵囂，兩人報名即可成行，多人報名還能配備動力艇，並以專人攝影、空拍記錄遊程，讓體驗的瞬間成為永恆紀念，值得嘗試。

▲日月潭浪人槳堂SUP教學體驗中心由一群在地青年創立，搭配季節特色為旅客拍攝珍貴紀念照。（圖片提供：日月潭浪人槳堂SUP）
▲日月潭浪人槳堂SUP教學體驗中心由一群在地青年創立，搭配季節特色為旅客拍攝珍貴紀念照。（圖片提供：日月潭浪人槳堂SUP）

　

與自然共融的藝術建築

欣賞建築也是遊覽日月潭的樂趣，由日本建築師團紀彥設計的日月潭國家風景區「向山行政暨遊客中心」，以低調色彩、簡潔線條、清水模工法，修築了人工河道、屋頂眺望台和主建築，在水社親水公園基地打造出藝術、自然共存的遊客中心，兩幢建物交會後的穿堂宛如畫框，將映入眼簾的景色凝結成畫。相鄰的向山段自行車道一路通往「向山眺望平台」，這座以邵族「杵」意象為設計概念的懸臂式觀景台，視野開闊，給人一種被湖水環繞的夢幻感。

▲突出於水面的向山眺望平台，是一座懸臂式的觀景台，以邵族「杵」的意象設計，可以欣賞到美好的水上日出。
▲突出於水面的向山眺望平台，是一座懸臂式的觀景台，以邵族「杵」的意象設計，可以欣賞到美好的水上日出。

　

品嚐創意潭鮮與原民料理

上半天活動結束後，中午可以在水社的「茶老爸麵館」點滿一整桌的古早味炒板條、米苔目、大腸麵線、滷肉飯和手工小菜，加上一杯日月潭台茶18號紅玉紅茶，平價實惠；或是在「日月餐坊」品嚐刺蔥蛋捲、陶板鹹豬肉等融合邵族食材的風味料理。晚餐首選「阿豐師餐廳」，主廚林禾豐曾獲得食藥署優良廚師暨新秀廚師金帽獎，從小跟著母親耳濡目染培養料理興趣，擅長以南投食材和日月潭魚鮮，研製色香味美的精緻台菜，招牌料理口水水晶雞、法式炒雙鮮、梅汁淋過貓和得獎料理金牌東坡肉，都是必點菜色。

▲阿豐師餐廳招牌料理「法式炒雙鮮」以弦月造型餐盤裝盛，將花枝、魷魚快炒後加上椰奶和咖哩調製的法式醬汁調味，香氣口感都迷人。
▲阿豐師餐廳招牌料理「法式炒雙鮮」以弦月造型餐盤裝盛，將花枝、魷魚快炒後加上椰奶和咖哩調製的法式醬汁調味，香氣口感都迷人。

　

景點資訊

日月潭國家風景區

提醒：水社壩路段全線為木質鋪面，請牽行通過，禁止騎乘；永結橋與同心橋周邊路段兩側全線多下坡彎道，請減速慢行或牽行通過；月潭段兩側全線多下坡彎道，請牽行通過禁止騎乘。

單車租借：向山遊客中心及水社綜合商場皆有單車服務站

網址：www.sunmoonlake.gov.tw

　

向山行政暨遊客中心

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

電話：049-285-5668

時間：09:00-17:00

網址：www.taiwan.net.tw

　

日月潭浪人槳堂SUP教學體驗中心

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路12巷31號

電話：0905-076-088

時間：05:00日出團、09:00上午團、13:00下午團、15:00夕陽團，體驗時間約2-2.5小時

FB：日月潭浪人槳堂SUP教學體驗中心

消費：每人1900元起

　

茶老爸麵館

地址：南投縣魚池鄉中興路50號

電話：049-285-6877

時間：10:30-20:30

消費：古早味粄條60元，蒜泥白肉160元，黃金泡菜60元

　

阿豐師餐廳

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路406巷2號

電話：049-285-5005

時間：11:00-14:30，17:00-19:30，週二公休

FB：日月潭餐廳－阿豐師

消費：口水水晶雞380元起、法式炒雙鮮350元起、梅汁淋過貓120元起

　

《潮玩南台灣》9月號2022第358期

　

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