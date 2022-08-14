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想用餐得先申請通行證　隱於森山綠意卻又被太平洋環抱的神祕部落廚房

聯合新聞網／ 行遍天下
▲隱身在一片森山之間，山腳下就是熱鬧的多良車站。
▲隱身在一片森山之間，山腳下就是熱鬧的多良車站。

【圖／文：行遍天下】

倚靠大武山，面對太平洋，在一片深藍與綠意間，遠離多良車站直上彎彎折折的小徑，在每回轉折路徑裡驚呼太平洋的蔚藍、離森山彷彿又更親近。

2021年「芙瀨實驗廚房」開幕，除了需要事先預約之外，位於瀧部落最深處、上山需要店家事先申請通行證車子才能進入，也讓這裡蒙上神秘的面紗。山腳下是遊客如織的全台最美臨海小站－多良站，但車行7分鐘後抵達的「芙瀨實驗廚房」彷彿遺世獨立一樣地佇立在山角邊、寧靜且純粹，由三棟建築串連，兩間名字喚做山芙、水瀨的包廂都僅有一桌6人座，正面對擁抱太平洋整片融化的藍色。

▲用餐時，就彷彿飄在太平洋與山野懷抱間一樣。
▲用餐時，就彷彿飄在太平洋與山野懷抱間一樣。

主人是Sam與政義，他們在金崙部落成功打造「打個蛋海旅」、「力卡咖啡」，讓部落旅行開始成為旅人的「目的地」而非路過地，透過公部門的轉介來到Sam外婆家的部落再創出「芙瀨實驗廚房」。店名取名排灣族語Bulai象徵「好、美好」的集結之意，以低干擾部落的方式展開營運，一週營業五天、每日僅有午餐一場次。

▲餐廳上方做成了天空步道似的景觀台，能眺望太平洋無盡的藍。
▲餐廳上方做成了天空步道似的景觀台，能眺望太平洋無盡的藍。

山芙、水瀨的包廂入口各展示著來自芙瀨上菜使用的用餐道具，例如以陶土、木頭與火創造出、並向排灣族陶壺致敬的島風就是由藝術家林精哲創作；更有該部落青年創造的木工藝向陽薪傳木工坊而來的木質餐器，藉由客人食用時親身觸摸感受，傳達部落文化與精神。Sam表示，「芙瀨實驗廚房」加入與部落共榮、好玩的實驗精神來打造，長遠目的地是培力，讓部落青年有感於家鄉正在發生美好的事、進而返鄉創業，這才是能讓部落與環境永續的未來。

▲兩間包廂前都設置的工藝品角落，是等等用餐時都會使用的部落手工藝品呢。
▲兩間包廂前都設置的工藝品角落，是等等用餐時都會使用的部落手工藝品呢。

　

極上美味

總共11道餐點開啟旅人與部落佳餚之間的味蕾連結，並使用自家種植、台東生產等低里程的食材，再加上創意呈現的料理方式，重新演繹出他們心中美好的「部落料理」，在太平洋環抱下愜意度過午間時光。

果香煙燻關山豬肋排

台東市場購買而來的溫體小肋排，以果汁醃製高湯燉煮後送進烤箱燻烤，搭配向小農購買的地瓜、來自大鳥部落栽種水果玉米，摘取自家栽植野生番茄。香且濃烈的煙燻氣味與清爽且新鮮的野蔬讓味蕾達到平衡。

荖葉／薑黃白酒拉葛拉葛

創意使用傳承著老台東過往農業盛產的荖葉，中間則是政義媽媽手工製作的傳統魯凱族料理拉葛拉葛，再將台東薑黃與白酒調製而出的微酸微甜的醬汁調和荖葉微麻食感，創造出深具有實驗精神卻又超開胃、很台東的前菜。

東海岸海鮮

取自太麻里三和定置漁場的旗魚與白蝦，大大降低食材的運送里程數，水果高湯熬煮至魚肉到恰到好處的嫩度，再淋上醃漬的洛神檸檬汁，酸香的醬汁引出主菜海鮮的味蕾勾引，最適合夏日炎炎的時光時來享用的另一道主菜。

　

店家資訊

芙瀨實驗廚房

地址：台東縣太麻里鄉多良村瀧路63號

電話：0975-671-767

FB：芙瀨實驗廚房

時間：週三至日11:00-15:00（週一、二休）

消費：無菜單料理共11道1,200元

備註：敬請訂席系統預約，預約後也請依約前往。

　

《美味藏於此山中》8月號2022第357期

　

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