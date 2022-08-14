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一週只營業三天　在自種植物園吃超新鮮蔬食還可賞無敵山海景

聯合新聞網／ 行遍天下
▲用餐時就擁有一整片的無敵台東山海景。
▲用餐時就擁有一整片的無敵台東山海景。

【圖／文：行遍天下】

隨著車行駛入卑南鄉山中小徑後開始爬升，偶爾被蔓草遮蔽視線，甚至遇到困難會車情況。直到遇見大巴六九指示牌後才真的確信，彷彿山林間真有座口耳相傳美味餐廳。

大巴六九藥用植物園經營超過30個年頭，主人小鳳一家人當年來到台東卑南鄉利嘉林道上這處海拔600公尺的高坡上，不但整個台東市盡收眼底、甚至還能遠眺蘭嶼、綠島，決定落腳於此。

大巴六九（Tamalakau）取自卑南族語「勇士」的意思，全家人就這樣勇氣十足地在山林間展開了以植物園為夢想的純淨生活。佔地共三甲多的山林地，以一甲多種植生機蔬果及抗癌藥草，至今園區內已有超過200多種藥用植物、野菜以及各類香草。在越來越多客人的要求下，一家人決定把隱士之地對外開放，張開雙手歡迎想「療癒身心」的人。

園區每個角落都蘊藏生機，仔細看，蟋蟀、螳螂、漫天飛舞的蝴蝶穿梭其間，左邊有著艾草、右邊是巴參菜、馬齒莧、再裡頭一點又有金銀花、洛神……走著走著就像是踏入探險植物園一樣。小鳳說，順應季節每日在早晨才採收的野菜，吸收飽滿的天然露水後採下，再以潤澤的純淨山泉水洗滌，才提供給客人食用。

▲用餐前在園區漫步，一定要蹲下來仔細觀看超豐富的生態。
▲用餐前在園區漫步，一定要蹲下來仔細觀看超豐富的生態。

接近用餐時間，一籃又一籃擺放得彷彿是藝術品般的蔬菜上桌，中島擺設出了超過20種以上的野菜蔬食，搭配米苔目或米粉等麵食、雷公根雞湯等湯品、涼拌、佐品小菜、各式草茶等，開動前小鳳會以短暫時間深入淺出地講解。選擇以最能吃到食物原味的「汆燙」方式來呈現，就是希望客人能在沒有過多醬料影響下，細品出野菜的純粹。

▲餐廳中島擺滿了琳瑯滿目的蔬食野菜供選用。
▲餐廳中島擺滿了琳瑯滿目的蔬食野菜供選用。

▲因為是自行汆燙的用餐模式，使用的濾杓也拿來種植植物，格外有意義。
▲因為是自行汆燙的用餐模式，使用的濾杓也拿來種植植物，格外有意義。

　

極上美味

讓野地蔬食成為對台東下次還想再來的理由，就著山腰上的遼闊，品一口自然的味道，在夏夜晚風的吹送下，身心都得到滿足的療癒。

夏日野菜

包含古時獻給皇帝食用又稱為皇帝菜的甜菜；很適合在夏天吃、具有健胃整腸、促進食慾的巴參菜；帶有粗脂肪、粗蛋白、多糖膠質的仙草能改善降低血壓等，都是能一解夏日炎熱暑氣感的好蔬菜。

紫米飯

除了野蔬與湯品，每日提供的米食有手工米苔目、米粉，更有以月桃葉下去蒸煮的紫米飯，單獨搭配野蔬或淋上特製肉燥醬汁拌勻後吃，都是在夏日炎炎會食指大動的好滋味。

▲攝影/瑪格
▲攝影/瑪格

養顏美容雷公根雞湯

每日端出3-4種湯品，如排骨竹筍湯、巨力固腎湯、五寶養生湯等，最受歡迎、也是大巴六九招牌的就是「養顏美容雷公根雞湯」，除了是天然保健食品，搭配雞肉熬煮後，香氣與清爽感兼具。

▲攝影/瑪格
▲攝影/瑪格

自然系伴手

這裡有販售以自家藥用植物製作的產品，最受歡迎的大巴六九青草膏是數十種純植物煶煉，遵循古法製造調配而成。而以雷公根、魚腥草、金銀花、明日葉……等數種植物搭配而成的雷公茶，也是值得購買回味的好物。

　

店家資訊

大巴六九藥用植物園

地址：台東縣卑南鄉泰安村19鄰543-8號

電話：089-380-341，敬請一定要預約，預約後準時前往

時間：夏食週五至日17:30-21:00（週一至四休）、冬食17:00-21:00

消費：大人550元、國中330元、國小220元、幼兒110元，採自行汆燙自助式用餐

　

《美味藏於此山中》8月號2022第357期

　

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