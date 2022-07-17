錯過吃不到！ 這家霜淇淋一天只賣一味還是絡繹不絕 自然食材創新口味征服刁嘴味蕾

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聯合新聞網／ 行遍天下
▲懷舊文青風的店面。
▲懷舊文青風的店面。

【圖／文：行遍天下】

隱身在大安區的霜淇淋專賣店，對待霜淇淋的嚴謹，像是製作料理一般。小巧的店面，帶點懷舊又文青的風格，即使每天僅一種霜淇淋口味選擇，但風味獨到又別具特色，甫開張就座無虛席。

▲清爽無多餘裝飾的店內裝潢。
▲清爽無多餘裝飾的店內裝潢。

翻開牆上曾經出過的冰淇淋口味，大多取材有個性的季節水果，這裡的冰品像是畫作一樣，充滿創作者手感的溫度，每一道冰品裡都藏著無數細膩的小細節，像是事先炒香的焦糖杏仁角、手工揉製的斑蘭小圓仔、以椰子花蜜煉製而成的椰棕糖絲及手工果醬等，都讓霜淇淋的風味和口感更有層次，吃得出老闆的用心和巧思。店家每週約兩種霜淇淋口味輪替，每月依時節不定期推出新口味，同時店裡也販售盒裝冰淇淋和手作甜點。

▲椰奶斑斕霜淇淋╱150元。獨特香氣的東方香草斑蘭葉，加入香濃椰奶製成霜淇淋，搭配斑斕圓仔及椰棕糖絲，上桌前再淋上特製斑斕咖椰醬，迷人的香氣彷彿乘坐在南洋小船上。
▲椰奶斑斕霜淇淋╱150元。獨特香氣的東方香草斑蘭葉，加入香濃椰奶製成霜淇淋，搭配斑斕圓仔及椰棕糖絲，上桌前再淋上特製斑斕咖椰醬，迷人的香氣彷彿乘坐在南洋小船上。

有趣的是，看著絡繹來店的消費者，幾乎都沒有太多詢問就直接點餐，似乎什麼口味大家都買單，從客人的消費模式看得出，小涼院就是品質的保證。在微熱的午後坐在門口吃一杯霜淇淋，彷彿時光停駐，愜意又享受。

▲椰奶芒果最中╱90元。用日式的精緻包裹著南洋熱帶水果的風情，是一道充滿異國風味的甜品。
▲椰奶芒果最中╱90元。用日式的精緻包裹著南洋熱帶水果的風情，是一道充滿異國風味的甜品。

▲青梅愛玉╱90元。手搓愛玉結合酸甜滋味的青梅汁，有別於大眾化的愛玉口味，放上一顆畫龍點睛的爽口脆梅，是夏季裡的一抹小清新。
▲青梅愛玉╱90元。手搓愛玉結合酸甜滋味的青梅汁，有別於大眾化的愛玉口味，放上一顆畫龍點睛的爽口脆梅，是夏季裡的一抹小清新。

　

店家資訊

小涼院霜淇淋專門店

地址：台北市大安區復興南路二段148巷34號

電話：02-2706-7623

時間：13:00-21:00（週一公休）

FB：小涼院霜淇淋專門店

　

《花東動感玩樂+》7月號2022第356期

　

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