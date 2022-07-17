美到捨不得吃！ 孩子也能安心享用的夢幻玫瑰、動物造型義式冰淇淋
【圖／文：行遍天下】
華麗浪漫的玫瑰花瓣冰淇淋，美得令人捨不得入口，想嚐一口，不用到法國巴黎，也不必飛到布達佩斯，在台北就吃得到，而且是原汁原味的手工義式冰淇淋，就像玫瑰花一樣，讓人吃到滿滿的愛，以及對土地濃濃的感情。
位於台北市雙連捷運站附近的「June 30th」冰淇淋店，店名很特別，老闆原本在台南創業，店名就是老闆小孩的生日，初衷是為了做孩子都能安心吃的冰淇淋，因此在食材上特別講究來源，大部分選用台灣小農生產的新鮮有機水果，不添加其他原料，新鮮現做，懷著第二胎寶寶的老闆娘說，每天早上要現剝200斤左右的玉荷包，做荔枝口味冰淇淋，因為荔枝剝開後隔夜味道就變了。
為確保食材來源安全虞，老闆親自到產地拜訪小農，深刻體驗台灣果農生產過程的辛苦，看天吃飯，且產銷過程面臨許多難題，因此發動團購幫助小農打開銷售出口，老闆娘謙虛地說：「我先生比較憨慢，如果沒有小農種出那麼高品質的水果，他變不出那麼好吃的冰淇淋，所以很感謝那些果農。」
店家資訊
六月三十義式手工冰淇淋（台北店）
地址：台北市中山區民生西路45巷11弄18號1樓
電話：0933-448-713
時間：11:00-20:00（週一公休）
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