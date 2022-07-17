到野溪澗谷裡盪鞦韆品風味野炊　嗨玩夏日消暑激流泛舟

【圖／文：行遍天下】

對於花蓮壽豐鄉鹽寮的印象，多半來自花東海岸公路（台11線）海天一色美景，其實這一帶還暗藏了有著峽谷風情的清淺野溪，這趟我們在擅於規劃戶外活動的溪餐町帶領下，於台11線14.7公里處附近的無名野溪，溯溪探秘之外，還感受了一場宛如日本京都川床般意境的野溪餐桌，一邊玩水泡腳、一邊品嚐主廚現場烹煮的創意料理。

穿上溯溪鞋，由出海口一路踩踏著水深只及腳踝的清淺野溪往裡面探密，約5分鐘腳程，就看到了溪餐町已架構好的戶外帳、吊床式鞦韆，而躺椅、餐桌椅就擺在溪水上，一旁的料理帳炊煙裊裊、香氣四溢，眼前的畫面很像參加時下流行的懶人露營氛圍，而且充滿美式鄉村風野趣。

▲搬張椅子坐在清淺的野溪上，清涼消暑又有勁。（圖片提供：Paul Chi）

這餐清涼有勁的野溪餐桌，從迎賓香檳開始，陸續登場的鮮果盤、沙拉、鐵鍋烘蛋、繽紛氣泡飲、原民烤肉（猪五花肉/台灣鯛魚/放山雞）、三明治、山珍野菜湯⋯精緻的餐飲讓人既飽足又好玩。餐後除了再往野溪上游溯溪探賞峽谷風情，返回野溪餐桌時，還可再體驗烤麻糬DIY、自製披薩DIY等活動，4個小時的野溪體驗讓人樂而忘返。

▲野溪餐桌提供各式精緻的餐飲，讓人既飽足又好玩。（圖片提供：Paul Chi）

▲餐後還可以體驗烤麻糬DIY，自已動手烤美味更加分。（圖片提供：Paul Chi）





順遊熱點

造訪野溪餐桌之餘，鄰近的石梯坪、以及秀姑巒溪泛舟，都是夏日出遊必訪。石梯坪有著綠油油的水梯田，還可見到宛如MARCH汽車般的海蝕洞；秀姑巒溪泛舟清涼刺激。另外，吉安鄉的全牛料理，則滿足了充滿在地特色的口腹享受。

秀姑巒溪泛舟

無比刺激且清涼的秀姑巒溪泛舟起點為瑞穗鄉的秀姑巒溪泛舟中心，終點在豐濱鄉的長虹橋，全長約21.5公里，水上活動時間約3至4個小時。這段天然且蜿蜒的河道，除了周圍壯觀的群山綠林、大理石地形引人目光，最特別的是泛舟途中會經過約20多處的激流，穿著一身的安全裝備、坐上橡皮艇，在教練帶領下讓人感受秀姑巒溪的獨特風情、以及克服有驚無險的湍急河流，釋放一身壓力。

石梯坪

石梯坪是一處集海天風光的漁港聚落，它的周邊有很多特色景點，比如背景為湛藍海洋的水梯田，台11線約64.2至65.5公里處路段，從馬路上便可眺賞一畦畦方塊狀的水梯田，夏天的綠色稻浪襯著碧海藍天，無比清麗明媚。而台11線60.5公里處的石門休憩區，小小的地方卻有著世界級的海蝕洞地形，曾被奧斯卡導演Martin Scorsese相中，成為好萊塢電影《沉默》的拍攝場景，這裡可見到一道道的海蝕石拱、很像March汽車以及台灣地圖的海蝕洞，非常引人矚目。

牛巴達全牛料理

牛巴達是一間以本地台灣水牛為主打的30多年老店，招牌的牛雜鍋，配料給得超級豪邁，牛肉、牛筋、牛肚、舌後肉等無一不超級軟嫩，湯頭更是清甜溫潤。而牛肉鐵板燒，則是得自行動手將已醃漬好的牛肉片放至鐵鍋煎炒，香噴迷人，以上建議可加點綜合野菜，可以吃到兩種不同風味。店裡的涼拌類也超推，涼拌牛皮入味且充滿口感；而涼拌牛舌，口感軟嫩彈Ｑ，而且切得頗厚，吃起來無比爽快。





景點資訊

野溪餐桌

地點：花蓮縣壽豐鄉無名野溪

時間：全年皆可，但最適合為每年約5至10月

網址：https://creektable.rezio.shop/zh-TW

FB：www.facebook.com/creektable

費用：溪餐町，每人2,200元，體驗時間11:00-15:00約4小時；0928-903885（Zoe）

交通：集合地點在壽豐鄉鹽寮村鹽寮17號（台11線14.7公里處），「海邊的房間」民宿門口，無接駁服務，需自行前往。





地址：花蓮縣瑞穗鄉中山路三段215之6號（集合地點秀姑巒溪泛舟中心）

電話：03-833-0657（秀姑巒溪泛舟）、03-8781166（向上泛舟）

費用：4小時泛舟體驗約600元起，接駁費用另計





地點：水梯田，台11線約64.5公里處附近石門休憩區，位於台11線60.5公里處





地址：花蓮縣吉安鄉南海六街7號

電話：03-842-3491

時間：10:30-20:00（週一休）

FB：牛巴達全牛專賣店

消費：牛雜鍋420元／約4人份、牛肉鐵板燒420元／約4人份、拌牛皮250元、涼拌牛舌280元



