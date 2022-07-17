走入綠意包圍森林系世界 老屋下午茶、療癒系民宿度過自然共好時光
【圖／文：行遍天下】
走入宜蘭找綠意，在被植物溫柔包圍的時光裡讓自然療癒身心。不管有沒有下雨就暫且把腦袋放空驅車前往宜蘭，尋找一段跟大自然共好的時光，在老屋、森林民宿裡把心放下，緩緩森呼吸。
日式老宅裡開出甜蜜午茶花
要找到礁溪巷弄裡最新開幕的「Forêt 森林下午茶」需花費一番功夫，躲在巷弄大樹下的老房子。深究店名的意義即為法文「森林」之意，從取名到環境都在跟大自然致敬，邀請著預約的客人上門。
改造已經有6、70年以上歷史老屋，原本是已經荒廢多年的舊雞舍，後改為父親的書齋，而在今年又再以「下午茶空間」限定對外開放。老屋原本就被大樹、綠意包圍，加上緊鄰著知名建築師黃聲遠所蓋的第一棟宜蘭厝，光是慢慢散步庭院、呼吸都變得清新。
下午茶以完全預約制為主，邀來在飯店服務經驗的甜點主廚Billie打造甜蜜元素，森林下午茶採套餐方式呈現，夏日的套餐有著5道饗宴，從手作康普茶開始，柑橘沙拉，融和三星蔥、馬之瑞拉起士與燻鮭魚的森林鹹派、夏日之舞則是在慕斯基底上以芒果、荔枝百香果與檸檬融合的驚喜甜品。最後更有深具口感的蘋果肉桂卷。在充滿閒適感的悠哉空間裡，感受店主讓森林綠意引入室內的共生感。
在森林旅宿被療癒地醒來
啟動與自然共好的小旅行，就該入住森林系民宿「小雨林」，地圖上、Google都沒有地址的小雨林，刻意將所在位置隱沒，就是期盼能夠打造出一處讓入住旅客都能靜心的居所。
主人阿佐與小雨將自家70年的穀倉翻修，並讓穀倉與室外的綠意界線刻意模糊，打造了一處彷彿「睡在森林裡」的空間。紅磚牆與老木頭屋頂構築起4個房間，雖然房型不盡相同，但最大特色就是每間房都有著與綠意相親浴缸的空間。最大一間房更有寬敞廚房、客廳與讓人一踏入就好想打滾的休閒空間，大片玻璃窗外就是池塘與大樹，晴日倒影出葉脈的搖曳、雨日時雨滴就像在屋頂與窗邊作畫一樣。
更值得推薦可預訂「小雨手作雨林私廚」，每道料理取名的山丘、啟程、熱鬧、老甕、記憶、海浪、回家、野味……一整套共10道料理，都是小雨與阿佐呈現出在宜蘭生活、感受風土、善用當地食材與手路調味料的用心呈現。
景點資訊
Forêt 森林下午茶
地址：宜蘭縣礁溪鄉六結路88號
電話：0933-034-014
FB：foret森林下午茶
時間：週四至日13:00-17:00（週一至三公休），敬請一定要預約
消費：下午茶套餐500元
地址：宜蘭縣礁溪鄉，訂房後管家會提供確切地址
FB：小雨林
備註：私廚料理需事先預訂，以官方公佈的為主
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