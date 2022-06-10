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聽濤聲東海岸小鎮慢旅行 邂逅無菜單小農料理、到「很遠很遠」的地方感受土地芬芳

聯合新聞網／ 行遍天下
▲享受台東泰源幽谷土地的清新味！
▲享受台東泰源幽谷土地的清新味！

【圖／文：行遍天下】

從台東市沿著台11線花東海岸公路奔馳北上，一邊是蒼翠高聳的海岸山脈，一邊是藍調漸層的太平洋，吹著海味，伴著山風，在這條夢幻的11號公路上，要停靠以往只是匆匆一瞥的東河，期待浪漫寧靜的東台灣小鎮漫遊。

▲東河-泰源幽谷小村遠遠
▲東河-泰源幽谷小村遠遠

　

漫步台東食在幸福

公路旅行途中偶遇小鎮村落，總是幻想著鑽進巷弄中探奇，會有那麼一兩家在地料理的店家，餵飽我們飢渴的胃和靈魂。這次沿著海岸公路到東河途中，過了都蘭的興昌村，發現一家「幸福食堂」，推開房門，十足文青小農風格，老闆娘說，料理沒有菜單，提供當地食材，正如他們粉絲頁想要帶給大家的初衷：「傳達人們樸實的生活中真情感性的語言。」

牆上倒是有3樣主菜可選，還有「台東慢食節」一顆星勳章。我選了「時令鮮魚」，是近在台東大量捕獲的黃鰭鮪魚排乾煎，搭配3菜1湯的套餐，主菜擺盤用新鮮的蝶豆花、金蓮花葉和粉色九重葛點綴超好拍，用完沒有城鄉落差的套餐，再到對面東河豆花來一碗豆花芋圓，作為稱職觀光客的圓滿結尾。

▲幸福食堂的幸福套餐，選用時令鮮魚搭配老闆自己栽種的蔬果，每一口都有幸福的滋味。
▲幸福食堂的幸福套餐，選用時令鮮魚搭配老闆自己栽種的蔬果，每一口都有幸福的滋味。

東河村離金樽衝浪聖地不遠，舊街的衝浪店和包子店一樣多，衝浪活動為這個人煙稀少的阿美族傳統小村子注入不同元素，老街包子店旁有一座「東河旅遊問診站」，讓遊客依自身「症頭」抽出問診單，每張單子針對不同身心狀況有對應的店家或景點，例如「心靈不適症」，可到東河舊街的天主堂沉澱心靈，我抽了「雜貨搜集癖」，解方就是老街上的雜貨店，真是聰明有趣的旅遊資訊站。

▲東河舊街問診站-有趣又有創意的旅遊資訊站。
▲東河舊街問診站-有趣又有創意的旅遊資訊站。

▲阿嬌姨雜貨鋪-東河舊的雜貨鋪包山包海。
▲阿嬌姨雜貨鋪-東河舊的雜貨鋪包山包海。

舊街豈能缺咖啡館！東河舊街不會讓人失望，走著走著就遇到「美好東河咖啡民宿」，純白色的透天咖啡館，前身是自來水工作站，結束既懷舊又新鮮的東河舊街洗禮，如果還有時間餘力，可以出發往泰源幽谷到真的很遠的「小村遠遠」，感受純淨土地與精油工作坊的芬芳，調製屬於自己的沐浴露或保養油。

▲美好東河咖啡民宿的手作甜點，療癒了午後煩躁的心情。
▲美好東河咖啡民宿的手作甜點，療癒了午後煩躁的心情。

　

還給寄居蟹一個家

入夜後的台東依舊精彩，東管處規劃「夜探三仙台」活動，觀察動植物生態、地質導覽、天文觀星等，旅客需要提前預約參加，只可惜成行當晚風雨交加，無法觀星和好好拍照，不過寄居蟹、螃蟹之類的小生物很捧場出來打招呼，還有許多住在塑膠容器的寄居蟹，導覽志工帶著蜂螺空殼放在牠們身旁，看著小蟹如獲至寶換新家，真是令人感動，極具教育意義。

▲還給以塑膠容器為家的寄居蟹一個舒適的家。
▲還給以塑膠容器為家的寄居蟹一個舒適的家。

　

景點資訊

幸福食堂

地址：台東縣東河鄉興昌村74號

電話：0912-352-015

時間：11:30~14:00，17:30-19:30（週三、四公休）

消費：套餐280元起、無菜單料理（合菜）500元起／人

　

東河舊街導覽

電話：0933-370-851（東河社區發展協會高文俊總幹事）

　

美好東河咖啡民宿

地址：台東縣東河鄉東河村南東河139號

電話：089-896-601

時間：09:00-17:00（週四至六休息）

　

小村遠遠

地址：台東縣東河鄉尚德村前寮71

電話：0965-816-090

時間：週二至週六，09:00-17:00（需預約）

費用：入園費200元（可抵園區內消費），調香體驗800元／人

　

夜探三仙台

時間：即日起至2022/10/31

電話：089-854-097

費用：免費

網址：https://reurl.cc/3jdym0

　

《解鎖野奢露營鮮玩法》6月號2022第355期

　

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