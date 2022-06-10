快訊

桃園高鐵站前停車場傳男女雙屍命案 疑遭殺棄屍後車廂

這款快篩「少了C線」在台中疑出包 高雄市民也可換貨

傳誠品信義尋鄰近商場落腳 三大百貨回應了

搭乘時光機回到昭和時代吃冰 來上一碗大人味濃厚系甜品

聯合新聞網／ 行遍天下
▲將市區老屋打造成日式昭和氛圍的復古冰室。
▲將市區老屋打造成日式昭和氛圍的復古冰室。

【圖／文：行遍天下】

位在台北市大安區著名傢俱街上，屋齡65年紅磚老屋裡的「昭和浪漫冰室」店如其名，光是走到門口就有秒到日本昭和時代的感覺。原本這裡是經營古董傢俱與懷舊老物「社長」的古物店，但因社長與從事旅遊業、電商產業的夥伴三人時不時就喜歡呼朋引伴聊天小酌，3年前決定將這裡改造成大人味的聚會場所，讓更多朋友能夠有個隨興愜意的聚會場域，老屋1樓空間規劃成冰室，2樓則是小酒館。

▲店內的古物擺飾、傢俱也有販售，喜歡就帶走吧！
▲店內的古物擺飾、傢俱也有販售，喜歡就帶走吧！

滿滿古物老件打造成的「昭和浪漫冰室」，店內的冰品以各式雪花冰為主，再搭配布丁、蛋糕與幾款的甜點、咖啡、鹹食等。其中，IG上最具人氣的是18歲以上限定，濃濃大人味的「大人系威士忌巧克力雪花冰」，苦甜法式黑巧克力、老店慶豐行的北港花生，再配上金箔版的巴瑞脆片，豪氣中帶有一點小奢華，吃時候建議先吃無酒版，吃到一半時再淋上日本威士忌，可以感受到兩種截然不同的風味，苦中帶的威士忌冰就像是人生的滋味，只有大人才懂的成熟味！

▲大人系威士忌巧克力雪花冰╱280元。黑巧克力的苦甜、古早味鹽炒花生的香、烤麥片的脆，再淋上沉穩的威士忌，苦中帶甜。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲大人系威士忌巧克力雪花冰╱280元。黑巧克力的苦甜、古早味鹽炒花生的香、烤麥片的脆，再淋上沉穩的威士忌，苦中帶甜。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲招牌布丁牛乳雪花冰╱280元。復刻昭和時代的醬燒布丁，搭配上屏東萬丹紅豆、北港花生、珍珠、烤麥片等配料，再淋上些許黑糖，融合出的豐富好滋味。
▲招牌布丁牛乳雪花冰╱280元。復刻昭和時代的醬燒布丁，搭配上屏東萬丹紅豆、北港花生、珍珠、烤麥片等配料，再淋上些許黑糖，融合出的豐富好滋味。

▲泰國手標超濃泰奶珍珠雪花冰╱260元。正橘紅色的泰奶雪花冰，加上黑糖蜜珍珠，吃得到泰式奶茶的濃香，卻沒有想像中的甜膩。
▲泰國手標超濃泰奶珍珠雪花冰╱260元。正橘紅色的泰奶雪花冰，加上黑糖蜜珍珠，吃得到泰式奶茶的濃香，卻沒有想像中的甜膩。

　

店家資訊

昭和浪漫冰室

地址：台北市大安區文昌街47號

電話：02-2703-0789

FB：昭和浪漫冰室

時間：週一至週五12:00-22:00、週六12:00-24:30、週日12:00-19:00

消費：低消為每人消費一種品項

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

　

《解鎖野奢露營鮮玩法》6月號2022第355期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

在遼闊山林間享野奢露營 體驗童趣遊戲、原野烤肉度過歡笑時光

如果不是刻意找尋，很難發現就在台中外埔地區竟有此廣大草原林地，原為農會休閒綜合農牧場，名稱ALIVE取自A-art（藝術）、L-leasure（休閒）、I-idea（創意）、V-vouge（時尚）、E-environment（環境），正代表著經營團隊要與這片土地共好、發揚風土的野趣生活風格。

睡在雲霧飄渺仙境裡 「蟬說：霧繞」以野奢露營及味蕾與部落相遇

車子從竹東出發彎彎繞繞、在山林小徑還要1個多小時的路程，突然一陣雲霧飄渺襲來，甚至快看不見前方道路；彷彿穿透過雲層來到一處被綠色環抱的仙境，蟬說：霧繞的招牌才出現。

這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴，迅速吸引不少人前來朝聖。

搭乘時光機回到昭和時代吃冰 來上一碗大人味濃厚系甜品

位在台北市大安區著名傢俱街上，屋齡65年紅磚老屋裡的「昭和浪漫冰室」店如其名，光是走到門口就有秒到日本昭和時代的感覺。

國際認證的幸福慢城 用慢速度走訪南庄感受詩情花意

南庄，台灣4座國際「慢城」之一，這個源於義大利的新城市哲學，對於市鎮的人口數、文化保存和環境保護都有嚴格標準，倡導的是一種慢節奏的生活概念。走訪南庄，街角轉彎和地上經常可見國際慢城組織的橘色蝸牛標誌，提醒人們放慢腳步品味南庄的詩情與花意。

聽濤聲東海岸小鎮慢旅行 邂逅無菜單小農料理、到「很遠很遠」的地方感受土地芬芳

從台東市沿著台11線花東海岸公路奔馳北上，一邊是蒼翠高聳的海岸山脈，一邊是藍調漸層的太平洋，吹著海味，伴著山風，在這條夢幻的11號公路上，要停靠以往只是匆匆一瞥的東河，期待浪漫寧靜的東台灣小鎮漫遊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。