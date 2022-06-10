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這一味就是不一樣 古早味祕製糖水、創意豬血糕雪花冰 視覺味覺都滿足

聯合新聞網／ 行遍天下
▲水藍色系裝潢，為夏天帶來一抹清涼感。
▲水藍色系裝潢，為夏天帶來一抹清涼感。

【圖／文：行遍天下】

開業超過5年，在板橋發跡的「何家甜品鋪」是由何家三兄弟所創立，目前有永和、新莊與公館四家店，以假亂真的香菜豬血糕花生雪花冰一推出就造成IG上打卡風暴，迅速吸引不少人前來朝聖。何家大哥亨利說，想開甜品店是因為爸爸熬製的糖水非常好吃，而這一帖祕方是來自於嘉義水上鄉南靖糖廠老員工傳授，以砂糖、冰糖、黑糖等7種配方混合一起炒煮煉製出的糖水，味道天然不死甜，光吃糖水就有多種層次，尤其加在冰品上，冰與糖的結合香氣四溢，更是穩穩收買許多死忠粉絲的關鍵。

▲店內有許多可愛三眼怪陪你一起吃冰喔！
▲店內有許多可愛三眼怪陪你一起吃冰喔！

▲豬血糕花生冰淇淋（每日限量）╱170元。巧克力磅蛋糕沾上芝麻粉偽裝的豬血糕，搭配濃郁的花生雪花冰搭配花生粉及香菜，絕妙組合視覺、味覺大滿足。
▲豬血糕花生冰淇淋（每日限量）╱170元。巧克力磅蛋糕沾上芝麻粉偽裝的豬血糕，搭配濃郁的花生雪花冰搭配花生粉及香菜，絕妙組合視覺、味覺大滿足。

菜單上冰品種類琳琅滿目，有古早味剉冰、雪花冰以及鹽滷豆花系列，冰品中的果物強調當季新鮮市場直送，堅持不用冷凍急速還原的水果塊，像是夏天最受歡迎的惡魔果汁雪花冰上面的芒果、西瓜，都是當日現切現賣，冰磚也是自行研發製作，檸檬、芭樂、香蕉與鳳梨四味果汁製成的綿密雪花冰，更是外面吃不到「搞工」口味。還有，以大甲芋頭4型態呈現的珍想芋見泥秘糖冰，充滿滿滿芋香與祕制糖香，更是照顧到芋頭控每種都想吃的願望。

▲惡魔果汁雪花冰╱190元。古早的四味果汁製成的惡魔雪花冰，再加上滿滿的芒果與西瓜，酸甜好滋味，讓人有種一秒到嘉義的錯覺！
▲惡魔果汁雪花冰╱190元。古早的四味果汁製成的惡魔雪花冰，再加上滿滿的芒果與西瓜，酸甜好滋味，讓人有種一秒到嘉義的錯覺！

▲珍想芋見泥祕糖冰╱170元。大甲蜜芋頭、芋泥汁、芋泥球、芋圓和祕糖粉圓，4種不同芋頭口感一次收集。
▲珍想芋見泥祕糖冰╱170元。大甲蜜芋頭、芋泥汁、芋泥球、芋圓和祕糖粉圓，4種不同芋頭口感一次收集。

　

店家資訊

何家甜品鋪

地址：新北市新莊區中和街156號

電話：0908-513-215

FB：何家甜品鋪－新莊幸福

時間：11:30-23:30

消費：低消為消費一種品項

　

《解鎖野奢露營鮮玩法》6月號2022第355期

　

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