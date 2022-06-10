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在遼闊山林間享野奢露營 體驗童趣遊戲、原野烤肉度過歡笑時光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲入夜從空中俯勘整片純白的神殿帳與精靈帳十分夢幻。
▲入夜從空中俯勘整片純白的神殿帳與精靈帳十分夢幻。

【圖／文：行遍天下】

如果不是刻意找尋，很難發現就在台中外埔地區竟有此廣大草原林地，原為農會休閒綜合農牧場，名稱ALIVE取自A-art（藝術）、L-leasure（休閒）、I-idea（創意）、V-vouge（時尚）、E-environment（環境），正代表著經營團隊要與這片土地共好、發揚風土的野趣生活風格。

　

在廣大綠意之間享受野奢露營

充滿遼闊感的森渼原僅只在海拔197公尺高的小山丘上，但卻因四周無其他山巒，所以在園區就能盡享遼闊視野。將園區打造成一區區野奢露營的園地，最受歡迎的要屬豪華露營區。燦燦原神殿帳使用丹麥露營品牌Nordisk的帳篷，如入住進童話王國裡的夢幻感，還能享受冷氣直吹、夢幻露營燈的愜意感受；另也提供其他等級如印地安帳、精靈帳等級。更特別的是專屬各區的衛浴空間，團隊打造出鏡面反射的小屋，像是躲在森林內的空間，讓人驚艷。更受歡迎的還有幾乎日日客滿的Airstream露營車，在美國已經百年歷史的品牌外觀充滿子彈圓角及拼接鉚釘的前衛感，裡頭更是一應具全地配有烤箱、火爐、桌椅與舒適床鋪、衛浴，加上天幕前團隊精選的頂級露營椅、蛋捲桌等，夜晚就這樣迎著晚風、坐看星空，愜意十足。

▲神殿帳裡頭寬敞挑高，入住四人也完全沒問題。
▲神殿帳裡頭寬敞挑高，入住四人也完全沒問題。

▲整區僅有4輛露營車，還能享受專屬野營與前庭空間。
▲整區僅有4輛露營車，還能享受專屬野營與前庭空間。

　

解放身心就從解放童心開始

入住森渼原強烈建議要帶著一棵赤子之心來全面感受園區提供各式活動的美好，如在接待中心就可借到的童年玩具毽子、扯鈴、球拍等，讓親子都能夠回到如童年的純粹歡笑時光。想要體驗更刺激的則可好朋友一同組隊參與泡泡足球的活動，穿上大型泡泡裝、勇敢地向前衝刺把足球踢入網內，不用害怕碰撞地就任意倒在鬆軟草地上，大聲歡笑與用力呼吸清新空氣就是這麼簡單。更可起個大早，參與園區漫遊相思林道的生態導覽，看舊時碉堡的痕跡、觀察解說員訴說的生態。最後再走上接待中心4樓登高眺望，大甲溪、遠方火燄山都清晰可見，生命就該浪費在美好的事物上一點也沒錯啊！

▲跟導覽步入相思林道遇見神秘碉堡。
▲跟導覽步入相思林道遇見神秘碉堡。

▲天氣好的時候從營區的觀景台可以無死角一覽大甲景致。
▲天氣好的時候從營區的觀景台可以無死角一覽大甲景致。

【體驗活動】

廣闊大片綠意的園區提供了許多動靜皆宜、紓解身心的體驗活動，如給親子共享的免費租借踢毽子、扯鈴等道具。若是跟三五好友一同前來，更該體驗如泡泡足球、越野車等刺激活動。也能參與靜態的相思林步道生態導覽、手作藺草露營燈、森林瑜珈等活動，徹底讓身心都融化在曠野自然中。

【美味料理】

入住森渼原開始就是一連串的美食饗宴，專業廚師團隊精心烹調的下午茶，在手作麵包、司康中感受味蕾的解放。夜晚則更有秉持使用在地生產的當季食材頂級無菜單料理、或者還可追加原野食材烤肉組，享受著連味蕾也備受寵愛的悠哉時光。

　

店家資訊

森渼原 ALIVE Glamping Base

地址：台中市外埔區二崁路700號

電話：04-2680-5581

網址：www.agb.com.tw

費用：露營車頂級野趣一泊三食平日10,000元起(2人)、燦燦原神殿帳一泊三食平日8,000元起(2人)、泡泡足球3,000元(30分)、牧草捲心酥1,500元(30分)、電動越野車300元(30分)、藺草露營燈DIY400元(40分)、風車彩繪DIY400元(40分)

備註：週三休園。體驗活動部分為假日限定，請參照官網說明。

　

《解鎖野奢露營鮮玩法》6月號2022第355期

　

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