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到東海岸邂逅原民古法釀造小酒館 想要光顧這間店還得靠默契

聯合新聞網 / 行遍天下
▲台東海岸的海與天，總是充滿解憂顏色。
▲台東海岸的海與天，總是充滿解憂顏色。

【圖／文：行遍天下】

揮別春雨綿綿，去一趟東海岸找太平洋的解憂台東藍，面對可愛的人們展開微笑，對初夏的大海說聲，好久不見！

可能是因為大海太藍、也可能是因為道路太筆直、或許是因為太平洋浪潮的聲音太好聽，東海岸有一種神奇的魔力，讓去過台東旅行的人都會被黏住，會一再再的重返並想每次都停留再多點時間。揮別其他地方的溼冷，前進台東的都蘭、長濱，找一段自然悠閒的生活時光。

　

東海岸悠哉過生活

車子從玉里出發，穿過玉長公路後，那一片海洋與蔚藍就會時時刻刻出現在道路的一側。因為自然很無私的奉獻著給人類，於是以蹦與小朱也想回饋什麼給地球，他們從北台灣帶著3個可愛的小孩回到都蘭，開設了「美好歲月。」工作室。以再造廢木料為核心撿拾起舊木頭，刻畫下小朱心中想給予的溫暖字樣與圖畫，換個模樣讓木頭繼續活下去。而夫妻倆更花費兩年時間，以撿拾來的舊木料與最少少的建材，親手打造了迷你屋，1.5層樓的Tiny House裝下了一家人的客廳、工作室、廚房與臥室，把生活過到極簡，並用愛自然的心在都蘭糖廠對面草地舒心地展開生活。

▲一台小車、一棟小木屋，就是一家五口的台東天堂。
▲一台小車、一棟小木屋，就是一家五口的台東天堂。

▲由以蹦整理廢木材、小朱親手刻寫出的動人詞句木牌，每款都是當下感動瞬間。
▲由以蹦整理廢木材、小朱親手刻寫出的動人詞句木牌，每款都是當下感動瞬間。

繼續沿著太平洋的海往北，長濱鄉的「夜月酒食」是旅人口中幾乎一位難求的無菜單神祕料理，隱藏在長濱真柄的農業小道最深處，年輕夫妻倆用心經營，老闆每日至成功漁港尋覓新鮮魚貨，每次僅提供8位客人入座，8道菜式循序漸進上桌，更推薦以清酒佐餐，在水泥小屋與暈黃的燈光下，閒適地與夜一起迷醉與滿足味蕾。

▲夜月酒食的精緻日本料理，許多食材漁獲都來自東海岸本地。
▲夜月酒食的精緻日本料理，許多食材漁獲都來自東海岸本地。

▲離去前不要忘記欣賞夜月酒食櫃子上，年輕老闆的可愛收藏品。
▲離去前不要忘記欣賞夜月酒食櫃子上，年輕老闆的可愛收藏品。

　

夜的長濱不想睡

在東海岸入夜後，不要這麼輕易睡去，長濱鄉街市中心有間傳說中的深夜店，沒有固定營業時間、也無從於FB上查找到，「烤茶地」就是這樣一間帶著隨性與「默契制」開門營業的深夜小酒吧。

▲要喝到烤茶地，是要有「默契制」的。
▲要喝到烤茶地，是要有「默契制」的。

來自長光部落的凱莉身份多元，是服裝設計師、是農夫、也是小酒吧老闆。阿美族文化裡，一年豐收稻米後剩下的米才能做為釀造使用，凱莉從媽媽身上學到花蓮光復的阿美族釀造古法，過程中不加任何一滴糖或水，酒釀釀造過程也透過到這裡的深夜分享，一點一滴與凱莉的聊天過程中慢慢獲得知識。喝一杯以左手香與檸檬調製的淡雅茶，搭配一口帶著酒釀的豬肝式布朗尼，聽著凱莉斜槓人生另一份復育原生米種的農夫插秧故事，夜深了但每個人都還不想睡。

▲帶有酒釀的豬肝式布朗尼名字可愛也好吃。
▲帶有酒釀的豬肝式布朗尼名字可愛也好吃。

　

面對太平洋起床好爽朗

悠悠哉哉的夜晚，更可入住聽著海而眠的「MEZI 沐 HOUSE」民宿，小巧7間房通通面向太平洋，大片落地窗讓一夜睡醒後張開雙眼就能遇見海。1樓住客最愛戶外的水晶鞦韆晃悠，迎向海風與爽朗的太平洋早晨。

▲每間房都擁有面對海洋的浴缸！
▲每間房都擁有面對海洋的浴缸！

▲天氣好的話，早起就能在戶外搖椅迎接日出。
▲天氣好的話，早起就能在戶外搖椅迎接日出。

如果還想擁有自己私房秘境，遠離金剛大道眾多遊客人潮，當地人推薦「真柄大道」才是私房景點，小巧鄉道緩緩往上，中段十字路口往回一望，太平洋的蔚藍像是飄到了海上，藍天與白雲與海，倒影在水田中，沒有過多車子穿梭，只有緩慢散步的自己與一顆慵懶的心。

▲當地人推薦的真柄大道，沒有金剛大道那麼多遊客，可以無憂無慮感受梯田、藍天與比路還高的大海。
▲當地人推薦的真柄大道，沒有金剛大道那麼多遊客，可以無憂無慮感受梯田、藍天與比路還高的大海。

　

景點資訊

美好歲月。

地址：台東縣東河鄉新東糖廠（都蘭糖廠）對面草地

時間：敬請預約

FB：美好歲月。

　

夜月酒食

地址：台東縣長濱鄉台11縣82.7k處真柄大道上緣（請定位舞木民宿）

電話：0978-371-859

FB：夜月(酒食)

時間：18:00-21:00（預約制）

無菜單料理1,500元

　

烤茶地

地址：台東縣長濱鄉長濱街100-1號

FB：烤茶地

時間：默契制、傍晚左右開店

消費：豬肝式布朗尼100元、青檸到手香100元

　

MEZI 沐 HOUSE

地址：台東縣長濱鄉馬稼海段5-20號

電話：08-983-2374（預約制）

FB：MEZI 沐HOUSE

消費：定價5.800元起

　

《美味旅程好滿足　宜花東小鎮巡禮》5月號2022第354期

　

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