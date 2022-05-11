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客庄老街尋寶親子遊 沉浸互動遊戲探索人文風貌

聯合新聞網 / 行遍天下
▲跟著導覽老師穿街走巷，處處有風景。
▲跟著導覽老師穿街走巷，處處有風景。

【圖／文：行遍天下】

深耕新竹多年，與地方創生團隊合作緊密的「島內散步」旅遊品牌，以全新角度規劃「新竹新埔走走 親子線：實境親子遊戲，體驗客家香火之美」行程，這趟沉浸式親子小旅行，不僅透過老街尋寶遊戲，認識新埔宗廟文化、學習客家傳統祭祀，還穿街走巷逛市場，品嚐傳承三代的客家好食。

　

宗廟漫遊品味客家香火之美

「拜拜」是人與神靈溝通的方式，也是探索新埔小鎮傳統民俗與族群文化的最佳途徑，新埔客家子民怎麼拜拜？導覽團隊設計可愛的圖卡讓大家尋找供桌祭祀供品，解鎖傳統祭祀禮俗，用更活潑的方式認識客家香火之美。

▲親子尋寶遊戲寓教於樂。
▲親子尋寶遊戲寓教於樂。

到訪當日雨不停歇，但旅人興致未減，跟著導覽員從伯公廟一路逛到朱氏家廟、潘宅、劉氏家廟、新埔廣和宮，聆聽家廟起源、欣賞老宅、古蹟建築，小朋友提問：「新埔為何多廟宇？」原來，位於鳳山溪中游的新埔小鎮，清朝年間是竹塹城往返台北必經之地，各地的茶、蔗糖與樟腦會由產地運到新埔，再沿大漢溪北上到艋舺，帶動小鎮的興盛。曾經繁榮的商業歷史和移居人口，為新埔留下全台密度最高的客家宗祠、家廟及香火鼎盛的義民廟，孕育出獨特的祭祀文化和拜拜傳統，交織成人文薈萃的風貌。

▲新埔小鎮和平街上的潘宅宗祠建築，現為新竹縣的縣定古蹟。
▲新埔小鎮和平街上的潘宅宗祠建築，現為新竹縣的縣定古蹟。

　

探索百年老店聽動人故事

新埔小鎮曾經的繁榮，也在老街尋寶過程中一一浮現，和祭祀傳統文化有關的「新埔民俗手藝店」創立於民國前十二年，祖傳五代，現由劉興星父子經營，店內展示老師傅以巧手黏貼紙糊的廟會活動神像、大型花燈，紙糊手藝讓神仙栩栩如生，翻卡遊戲寓教於樂。「德興香店」是另一家堅持手工製香的老店，這一代的老闆林達鴻除了賣香也賣造型可愛的香包，努力延續外公與父親的心血。

一條寬闊筆直的中正路，兩條古樸的和平街、成功街，加上花燈巷、大水巷、暗香巷與廣和路，新埔鎮尋常的客家生活況味都濃縮在此，小朋友喜愛的老街導覽與闖關遊戲，也一關接著一關登場。

▲新埔民俗手藝店紙糊手藝讓神仙栩栩如生。
▲新埔民俗手藝店紙糊手藝讓神仙栩栩如生。

　

沉浸式老街尋寶玩出新境界

位於第一市場的「進有商店」專賣豆渣壓製的豆餅，老闆很有耐心的為孩子示範豆餅打碎變肥料，連爸媽都覺得新鮮；承傳百年的「呂順興餅鋪」有可愛女主人說故事，店內糕餅從食材至製成皆承傳古法，除了熱銷的蕃薯餅、綠豆餅，還有迷人的和菓子，傳統餅鋪充滿新意；「義順製冰店」，從大門的匾額招牌、木製桌櫃、菜單狀的冰棒口味板，洋溢濃濃歷史感，冰棒口味從第一代的黑糖、清冰，第二代的鳳梨冰、梅子冰，到現任老闆陳智弘研發的金桔冰、四果冰、米糕冰，新埔好滋味也將傳承下去。

▲呂順興餅鋪的可愛女主人不僅承傳古法製餅，也研製和菓子。
▲呂順興餅鋪的可愛女主人不僅承傳古法製餅，也研製和菓子。

▲義順製冰店至今仍循著古法製冰，材料和飲用水都講究。
▲義順製冰店至今仍循著古法製冰，材料和飲用水都講究。

尋寶遊戲告一段，午餐在「日勝飲食店」享用傳統客家料理，這家傳承三代的客家小食店，原名「日勝飯店」，因為蔣經國總統三度拜訪而聲名大噪，仙草雞湯、炒粄條、Q彈的水煙腸和酥炸豬腳陸續上桌，也快速被清光，每道佳餚不僅美味，也富含客家子民勤儉好客的濃濃人情味。

　

好療癒的柿染坊DIY

旅程最後一站來到新竹縣柿染文化協會成立的「新埔柿染坊」，各種造型的柿染藝品令人驚喜又讚嘆。新埔的客家社區媽媽，擅長把柿汁當作天然染劑，研發各種樸素實用的柿染衣物、服飾、擺設等柿染工藝，工作坊展示的作品，藉由情境式擺設，童趣十足。玩了一個上午，孩子也該收收心，透過輕鬆有趣的親子柿染DIY，大家都靜了下來，爸媽陪伴孩子逐步完成手作柿染筆袋，氣氛溫馨，也學習到客家鄉民的生活智慧。

▲新埔柿染坊推出很療癒的親子體驗課程。
▲新埔柿染坊推出很療癒的親子體驗課程。

▲新埔柿染坊的柿染商品實用又好看。
▲新埔柿染坊的柿染商品實用又好看。

　

景點資訊

新埔民俗手藝店

地址：新竹縣新埔鎮中正路640號

電話：03-588-3307

時間：08:00-17:00（週日休）

　

德興香店

地址：新竹縣新埔鎮中正路311巷19號

電話：03-588-2454

時間：08:00-21:00

　

呂順興餅鋪

地址：新竹縣新埔鎮中正路312號

電話：03-588-2232

時間：06:30-22:30

　

義順製冰店

地址：新竹縣新埔鎮成功街99號

電話：03-588-2143

時間：06:30-20:00

　

日勝飲食店

地址：新竹縣新埔鎮和平街66號

電話：03-588-2260

時間：平日09:00-14:30、假日10:00-20:00（週二休）

　

新埔柿染坊

地址：新竹縣新埔鎮忠孝路120號

電話：03-588-0783

網址：www.xinpudyeing.com.tw

報名：採預約參觀和體驗

　

「島內散步」新竹新埔走走 親子線

時間：05/07(六)、05/15(日)各一場，上午09:20-16:00，15人成團

網址：bit.ly/3Na736e

費用：專案價成人1,500元、7-12歲兒童1,300元、親子同優惠價2,700元。費用包含帶路人、講師費、尋寶遊戲包、中餐、柿染DIY、保險等。

交通：搭乘高鐵在新竹高鐵站下車，租車前往集合點或是在高鐵站搭乘免費接送巴士。

　

《美味旅程好滿足　宜花東小鎮巡禮》5月號2022第354期

　

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