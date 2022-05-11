「合眾國小客家美食」 迷你味蕾教室的熱情體驗

【圖／文：行遍天下】

如果不是在地人推薦，要走入合眾國小會以為來到了什麼體驗教室。「合眾客家山產料理餐廳」前身是已經營30年的客家料理老店，剛好在疫情來臨2020年時轉型，並將地址遷至車站附近。因為想要提供給客戶溫馨可愛的親切感，改名為合眾國小，並將店內真的佈置成了國小教室的模樣。

▲熱愛園藝的老闆娘門口的植物區也照養得極好。

一走入餐廳內一定會先被收銀台後大大的黑板、高掛著的國父像所吸引，可愛的咖啡色課桌椅寫上合眾國小，拉下椅子後菜單也是一絕，可愛又接地氣的名稱如低年級套餐、留校查看餐、幼兒園套餐等讓人忍不住細看，更有因為疫情而變化出來的便當類型料理，採用如同小朋友營養午餐的分隔鐵盤加以裝盛，滿滿一整盤的菜色與現點現作的豬排更是熟門熟路老饕們的最愛。

▲坐在小學生課桌椅真的會對菜單上可愛字樣會心一笑。

▲用分隔鐵盤裝盛的便當菜，每樣菜色都是老闆娘天天熱炒變化出來。

擅長客家菜的老闆娘把原本做大菜的拿手絕活投注在店內，更也將對故鄉關山的熱情化成料理，如為了要發揚關山在地蘿蔔而創意發想出的老菜脯香腸，使用老菜脯提香、菜脯乾引脆、再與關山豬肉混合而成，好滋味吃過後，連台北客人都特別要求冷凍宅配，解饞這思思念念其他地方都吃不到的好味道。

▲發揚關山蘿蔔做出的香腸，真的讓人吃過會想念。

▲低年級套餐麻油雞飯與丸子湯，讓人一口接一口停不下來。





店家資訊

合眾國小客家美食

地址：台東縣關山鎮民權路37號

電話：089-812-070

FB：合眾國小客家美食

時間：11:00-21:00

消費：低年級套餐100元、古早味滷豬排95元、老菜脯香腸70元、酸辣小捲120元、酥炸飛碟冰40元



