快訊

湯優盃／周天成、麟洋配領軍 中華退印度登分組龍頭

又熱又潮濕！蚊子出沒虎視眈眈 日本專家：喝「這類飲料」易被咬

「合眾國小客家美食」 迷你味蕾教室的熱情體驗

聯合新聞網 / 行遍天下
▲室內變成了教室的樣子，引出童年回憶。
▲室內變成了教室的樣子，引出童年回憶。

【圖／文：行遍天下】

如果不是在地人推薦，要走入合眾國小會以為來到了什麼體驗教室。「合眾客家山產料理餐廳」前身是已經營30年的客家料理老店，剛好在疫情來臨2020年時轉型，並將地址遷至車站附近。因為想要提供給客戶溫馨可愛的親切感，改名為合眾國小，並將店內真的佈置成了國小教室的模樣。

▲熱愛園藝的老闆娘門口的植物區也照養得極好。
▲熱愛園藝的老闆娘門口的植物區也照養得極好。

一走入餐廳內一定會先被收銀台後大大的黑板、高掛著的國父像所吸引，可愛的咖啡色課桌椅寫上合眾國小，拉下椅子後菜單也是一絕，可愛又接地氣的名稱如低年級套餐、留校查看餐、幼兒園套餐等讓人忍不住細看，更有因為疫情而變化出來的便當類型料理，採用如同小朋友營養午餐的分隔鐵盤加以裝盛，滿滿一整盤的菜色與現點現作的豬排更是熟門熟路老饕們的最愛。

▲坐在小學生課桌椅真的會對菜單上可愛字樣會心一笑。
▲坐在小學生課桌椅真的會對菜單上可愛字樣會心一笑。

▲用分隔鐵盤裝盛的便當菜，每樣菜色都是老闆娘天天熱炒變化出來。
▲用分隔鐵盤裝盛的便當菜，每樣菜色都是老闆娘天天熱炒變化出來。

擅長客家菜的老闆娘把原本做大菜的拿手絕活投注在店內，更也將對故鄉關山的熱情化成料理，如為了要發揚關山在地蘿蔔而創意發想出的老菜脯香腸，使用老菜脯提香、菜脯乾引脆、再與關山豬肉混合而成，好滋味吃過後，連台北客人都特別要求冷凍宅配，解饞這思思念念其他地方都吃不到的好味道。

▲發揚關山蘿蔔做出的香腸，真的讓人吃過會想念。
▲發揚關山蘿蔔做出的香腸，真的讓人吃過會想念。

▲低年級套餐麻油雞飯與丸子湯，讓人一口接一口停不下來。
▲低年級套餐麻油雞飯與丸子湯，讓人一口接一口停不下來。

　

店家資訊

合眾國小客家美食

地址：台東縣關山鎮民權路37號

電話：089-812-070

FB：合眾國小客家美食

時間：11:00-21:00

消費：低年級套餐100元、古早味滷豬排95元、老菜脯香腸70元、酸辣小捲120元、酥炸飛碟冰40元

　

《美味旅程好滿足　宜花東小鎮巡禮》5月號2022第354期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

相關新聞

蛋糕鬆餅飄米香 「穗穗念」小農料理讓吃米變流行

十多年前回宜蘭務農，成立榖東俱樂部的農夫賴青松與找找私廚的主廚史法蘭從一包紫米戚風蛋糕的米穀粉蹦出一起開店的想法，先攜手在員山開了「穗穗念」，繼休業的美虹廚房後，青松大哥再次實現了一直以來想要讓人多吃一口米的初衷，而穗穗念與其說是餐廳不如說是產地與消費者近身對話的場域，同時也是宜花東食材料理的製作與銷售平台。

「RayLiang Restaurant」 傳說中藏在巷子裡的好滋味

明明是在熱鬧的台東市，卻有個地圖上找不到的「RayLiang Restaurant」。原來這是開設於台東知名甜點店「七度空間」裡、只有晚上才營業、非要預定到才能享用的無菜單料理店。

「合眾國小客家美食」 迷你味蕾教室的熱情體驗

如果不是在地人推薦，要走入合眾國小會以為來到了什麼體驗教室。「合眾客家山產料理餐廳」前身是已經營30年的客家料理老店，剛好在疫情來臨2020年時轉型，並將地址遷至車站附近。因為想要提供給客戶溫馨可愛的親切感，改名為合眾國小，並將店內真的佈置成了國小教室的模樣。

客庄老街尋寶親子遊 沉浸互動遊戲探索人文風貌

深耕新竹多年，與地方創生團隊合作緊密的「島內散步」旅遊品牌，以全新角度規劃「新竹新埔走走 親子線：實境親子遊戲，體驗客家香火之美」行程，這趟沉浸式親子小旅行，不僅透過老街尋寶遊戲，認識新埔宗廟文化、學習客家傳統祭祀，還穿街走巷逛市場，品嚐傳承三代的客家好食。

到東海岸邂逅原民古法釀造小酒館 想要光顧這間店還得靠默契

揮別春雨綿綿，去一趟東海岸找太平洋的解憂台東藍，面對可愛的人們展開微笑，對初夏的大海說聲，好久不見！

秒飛紐西蘭、日本台版IG打卡熱點 慢活竹林森林舒泡溪畔原湯

苗栗山林蘊藏著空靈清新之美，也隱匿無數絕美秘境和網美IG打卡熱點，像是「秒飛紐西蘭」的台版魔戒哈比村─哈比丘茶樹森林，「秒飛京都」的台版小嵐山烏嘎彥竹林，讓旅人不出國也能美拍異國風。媲美日本究極溫泉的泰安觀止溫泉會館，可輕鬆走進山林溪流擁抱露天原湯，舒享咕溜療癒的美人湯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。