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「RayLiang Restaurant」 傳說中藏在巷子裡的好滋味

聯合新聞網 / 行遍天下
▲只有晚間提供、最多也只能容納9人，不多不少剛剛好。
▲只有晚間提供、最多也只能容納9人，不多不少剛剛好。

【圖／文：行遍天下】

明明是在熱鬧的台東市，卻有個地圖上找不到的「RayLiang Restaurant」。原來這是開設於台東知名甜點店「七度空間」裡、只有晚上才營業、非要預定到才能享用的無菜單料理店。

老字號的「七度空間」是旅人口中必吃的台東甜點店鋪，由史蒂夫太太經營著。而一身長才的史蒂夫則在兩個寶貝兒子出生後對想做的事情有了明確的方向，並以兩個兒子的字命名為「睿良RayLiang Restaurant」。他希望藉由「純樸、豐富、再生」三大方向為目標做成的菜餚，以七道菜式方式上桌，僅僅只有2桌、9個位置的用餐空間，為的就是讓用餐的客人都能真正吃懂廚師想傳達的土地滋味。

▲很有想法也很有儀式感的史蒂夫夫妻倆。
▲很有想法也很有儀式感的史蒂夫夫妻倆。

使用在地食材、甚至振興台灣油芒的使用，所有餐廳裡要使用的食材，夫妻倆都要不遠千里的去親眼確認才能決定與使用。春季菜單裡，從餐前酒開始走起，搭配佐餐酒、開胃菜到甜點共七道料理，從海洋開始走入平原、再走進山中的生活。如成功白旗魚做成韃靼旗魚在橄欖油與檸檬間熟成，吃進生魚味與熟魚旨為口感；另一道前菜也以旗魚酸熟成處理，再加上東河晚崙西亞香丁醬汁燒製出酸醋醬，搭配甜炒土花生、撒上紅黃桿油茫引出口感與味道；台東溫體豬先煎後烤以琴酒炙燒醬汁，搭配醃製兩年的洛神花，爽口與不膩感，搭配魯凱族文化中的植物性鹽巴羅氏鹽膚木，吃進美味、也在解說中吃入了對這片土地特有文化的滋味。

▲隨處可見用文字傳達著的土地情熱。
▲隨處可見用文字傳達著的土地情熱。

▲希望客人到此都能慢下來、聽進去廚師想傳達對料理與土地的愛。
▲希望客人到此都能慢下來、聽進去廚師想傳達對料理與土地的愛。

　

店家資訊

RayLiang Restaurant

地址：台東市中興路三段186巷31號

電話：0988-500-347

FB：RayLiang Restaurant

時間：18:00-20:30（週一、二休）

消費：1080+10% / 位

　

《美味旅程好滿足　宜花東小鎮巡禮》5月號2022第354期

　

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