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台中西區咖啡巡遊 咖啡控必朝聖平實價格精品咖啡、清朝考場改飄咖啡香

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

　

Tamp Temper Taichung Coffee　引領台中立飲精品咖啡風潮

勇奪台灣25間最棒咖啡之一，更也是亞洲50大咖啡店之一。引領台中精品與立飲咖啡風潮的咖啡館。座位以工業硬派混搭皮革，更有老闆小喬自四處搜找而來的復古摩登吊燈。更讓人驚訝的是精品咖啡卻是平實價格，一杯外界總認為昂貴的藝妓咖啡只賣120元，小喬一派輕鬆地說，喝咖啡是一種享受、而不該有什麼階層區分，所以他們大量進貨、自選自烘，控制成本，從咖啡濾杯到由淺至深的色系咖啡牆，都讓人明白老闆處處用心的咖啡之道。

地址：台中市西區民權路286號

電話：0903-162-572

時間：週一至五9:00-18:00、週六9:30-16:00

網址：tamp-temper-taichung-coffee.business.site

消費：藝伎咖啡120元、耶加香氣氣泡水100元

　

臺灣府儒考棚X中島GLAb　喝著咖啡遙想舊時考生的感受

隱藏在西區被各建築所包藏起來的空間是一處嶄新的老屋修築後再造的新潮空間。1893清朝時，是學生赴京趕考的重要考場，經過百年後再修整後重新開放。廣場一隅是考生赴考時，白天讀書、夜晚睡覺的場所。而室內空間則被規劃成為展演空間與咖啡館。邀來台中咖啡品牌以Coffee Stopover R 為概念展出，在室內推出限定版咖啡茶，以法蘭絨濾布沖煮而成，讓咖啡香伴隨老屋芬芳，更有挫冰奶咖讓炎炎夏日不再那麼燥熱。

地址：台中市西區府後街38-8號

電話：04-2221-6573

FB：中島GLAb

時間：週三至日11:00-18:00

消費：挫冰奶咖200元

　

《高鐵新鮮感　KOL帶路暢玩》4月號2022第353期

　

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