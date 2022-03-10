去新北海岸線訪季節限定抹茶地毯 遊全台第一座多媒體繪本城

聯合新聞網 / 行遍天下
▲季節限定的老梅綠石槽，為北海岸帶來宛如抹茶地毯般的壯觀畫面。
▲季節限定的老梅綠石槽，為北海岸帶來宛如抹茶地毯般的壯觀畫面。

【圖／文：行遍天下】

每年2至5月，正值北海岸老梅綠石槽時節，翠綠的海藻盤踞黑褐色的礁石、海蝕平台，遠眺宛如抹茶地毯般鋪滿整片海岸線，為春暖花開的3月帶來一場另類的感官盛宴，連《CNN》也曾推選它為台灣八大秘境之一。

季節限定的老梅綠石槽，就位在新北石門的老梅社區，石槽，指的是礁岩因為受到海蝕影響而呈現出一條條如同溝槽的地形，每年春天的東北季風吹起，海風伴隨來的陣陣海浪，讓石槽表面附生石蓴、海髮絲等綠色海藻，而形成綠石槽現象。

翠綠的綠石槽，春天悄然而來，初夏天氣轉熱時，海藻便會開始逐漸白化慢慢消失。來老梅賞綠石槽要特別提醒，只能佇足沙灘、或沒長海藻處遠遠眺賞，千萬千萬別走到綠石槽上，共同維護可讓珍貴的美景延續更長的觀賞時間。

▲特殊的綠石槽景觀，要看可得把握時間。
▲特殊的綠石槽景觀，要看可得把握時間。

▲前半段沒長海藻的海岸，遊客可行走於石槽上。
▲前半段沒長海藻的海岸，遊客可行走於石槽上。

老梅社區除了綠石槽，2021年4月還成為一座多媒體繪本城，由老梅國小師生，以及社區居民、插畫家等耗時4年共同完成12處繪本風畫作，這些依照《小梅夢想城真》繪本所製作的大型彩繪，遍布社區各個角落，充滿童趣的畫風讓人拍照打卡之外，遊客用手機掃瞄牆上的QR code，還可以看到繪本動畫，增添互動感。

▲老梅社區裡可見到12處大型的繪本風彩繪。
▲老梅社區裡可見到12處大型的繪本風彩繪。

▲畫作有故事性，可細細品味駐足。
▲畫作有故事性，可細細品味駐足。

　

景點資訊

老梅綠石槽

地址：新北市石門區下員坑

時間：每年約2-5月

網址：www.northguan-nsa.gov.tw

　

老梅社區

交通：淡水捷運站前搭862、863、865等公車，於老梅銘德一村站下，再步行前往。

　

《春日繽紛藝遊》3月號2022第352期

　

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