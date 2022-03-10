面森林山景第一排植物療癒之所 觀葉植物包圍中享受手作輕食與綠盆栽

聯合新聞網 / 行遍天下
▲走進被滿滿綠意的野人花園，好像身處叢林夢幻小屋。
▲走進被滿滿綠意的野人花園，好像身處叢林夢幻小屋。

【圖／文：行遍天下】

擁有一座花園是許多人的夢想，然而受限於現代都市狹小的住宅型態，很難將喜愛的花花草草全部移進家門，位在陽明山菁山路山景第一排，2021年9月開幕的「野人花園」，是由喜愛大自然、植物與古董傢俱的主人花了一年多時間所打造的綠色場域，原本從事金融業的主人將自己多年來收集的老件與植物移至這個偌大的空間裡，而原先只是想要開一間賣植物的店，但因為想與更多人分享這片美麗的山景與森林綠意，進而開啟了充滿植栽與咖啡廳結合的療癒系空間。

▲被觀葉植物包圍的沙發區是網美最愛取景的角落。
▲被觀葉植物包圍的沙發區是網美最愛取景的角落。

　

植栽與古物之中巡禮

野人花園場地逾百坪，座位數量約80席，環境十分乾淨，數百種植物擺放的看似隨興，但其實有著與環境共生的秩序感，讓人感覺非常舒心放鬆。整體空間分為三個區域，第一區是以大型山蘇與龜背芋等多種觀葉植物構成的玻璃溫室區，有復古的鐵皮屋頂、木質傢俱與暖色系的吊燈；中間是半戶外的座位區，天氣好的時候可眺望整片沒有遮蔽的山景，陰雨天上山起霧的話，飄渺仙氣感非常夢幻；最後一區則有鹿角蕨、波士頓腎蕨、孔雀木、竹芋、黑葉觀音蓮等各式的大小盆栽、園藝工具、花盆等，植物控走進來會很難全身而退呢！

▲面山景半開放的空間很適合放空。
▲面山景半開放的空間很適合放空。

▲許多人植物控會專門上山來這裡買盆栽。
▲許多人植物控會專門上山來這裡買盆栽。

▲除了盆栽，還有販售各類質感好的陶作或瓷花盆。
▲除了盆栽，還有販售各類質感好的陶作或瓷花盆。

除了販售盆栽與咖啡輕食，野人花園的植物顧問「蕨板植葉」的植人老師也會不定期開設手作課程，帶領學員們認識植物，以及教導正確養護植物的方法。

▲憑門票兌換即可兌換柳橙蔓越莓果醋，柳橙汁搭配蔓越莓果醋調製的冰飲，酸甜平衡剛剛好又含有水果維生素。另外可加點草莓醬乳酪蛋糕，手作起士蛋糕加上店家自己熬煮的草莓醬，濃郁中帶著果香的清新滋味，一掃厚起士蛋糕的膩口感。
▲憑門票兌換即可兌換柳橙蔓越莓果醋，柳橙汁搭配蔓越莓果醋調製的冰飲，酸甜平衡剛剛好又含有水果維生素。另外可加點草莓醬乳酪蛋糕，手作起士蛋糕加上店家自己熬煮的草莓醬，濃郁中帶著果香的清新滋味，一掃厚起士蛋糕的膩口感。

▲塔塔醬雞肉丸潛艇堡：烤得鹹香多汁的雞肉丸夾入麵包，再加上塔塔醬與起士，風味十足。藍莓醬煙燻牛肉潛艇堡：麵包體紮實充滿麥香的潛艇堡，夾著煙燻牛肉片與藍莓醬、花椰菜等，一口咬下甜鹹交織的好滋味，立刻收買人心。
▲塔塔醬雞肉丸潛艇堡：烤得鹹香多汁的雞肉丸夾入麵包，再加上塔塔醬與起士，風味十足。藍莓醬煙燻牛肉潛艇堡：麵包體紮實充滿麥香的潛艇堡，夾著煙燻牛肉片與藍莓醬、花椰菜等，一口咬下甜鹹交織的好滋味，立刻收買人心。

　

店家資訊

野人花園

地址：台北市士林區菁山路131巷13-1號

電話：0963-594-237

IG：野人花園SAVAGE_GARDEN

時間：11:00-20:00（週二公休）

消費：門票250元，可抵一杯飲料

防疫比照中央規定隨時調整

　

《春日繽紛藝遊》3月號2022第352期

　

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