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百年古蹟結合植栽綠意 在市中心森林秘境品嚐無國界料理

聯合新聞網 / 行遍天下
▲磚牆上還留有當時南門工場的配置圖。
▲磚牆上還留有當時南門工場的配置圖。

【圖／文：行遍天下】

一茶二糖三樟腦，台灣歷史中三大主要經濟作物中，樟腦出口曾經讓台灣成為世界第一。位在台北市中心南昌路上的國立臺灣博物館南門園區，是日治時期全台唯一的公營樟腦加工廠，1998年政府將此處訂定為國定古蹟，園區內主要歷史建築為當時的樟腦庫房樟腦成品庫房的紅樓以及原為物品倉庫的小白宮。

▲園區內保留著樟腦工場的貨物運輸軌道與板車。
▲園區內保留著樟腦工場的貨物運輸軌道與板車。

　

老樟腦廠改造成重生的都會秘境

荷造り，是日文捆貨、包裝的意思，荷造り場的賣店空間，原本是貨物打包的地方，後來改裝為餐廳與文創空間，去年由中韻國際文化接手經營，將餐廳命名為「1915荷造り場」，同時也將環境與菜單改造升級後重新開幕。室內空間中保留著濃厚的歷史樣貌，正中央的區域擺放藝術家楊英風所打造的紅豆杉藝術品－古木參天，透過木頭、園藝與樟腦芳香結合，營造出深刻動人的用餐環境，室內大片落地窗更將視覺延伸至佈滿豐富林相的戶外的花園、噴水池中，園區的植栽，保留與樟樹的連結，在餐廳內用餐時就可以看到整片的樟樹森林，讓人十分驚豔，在車水馬龍交通繁忙的市區中，竟有這樣舒服的森林系小秘境。

▲餐廳大片的落地窗將視覺延伸至戶外的綠意植栽十分清新。
▲餐廳大片的落地窗將視覺延伸至戶外的綠意植栽十分清新。

▲鎮店之寶是由藝術家楊英風所打造的紅豆杉藝術品－古木參天。
▲鎮店之寶是由藝術家楊英風所打造的紅豆杉藝術品－古木參天。

▲戶外大片樟樹林與噴水池，對都會人來說是珍貴的療癒放鬆之處。
▲戶外大片樟樹林與噴水池，對都會人來說是珍貴的療癒放鬆之處。

景觀、氛圍絕佳的「1915荷造り場」嚴選台灣在地食材，像是金山地瓜、雲林蒜頭、台東紅藜麥等當季時令蔬果，結合歐陸異國料理的手法，烹煮出創新又好吃的台灣味。

▲普羅旺斯香草烤雞：融入普羅旺斯香料的半雞，夠過主廚擅長的法式舒肥法再烤至焦香，每一口都吃鮮甜多汁，底部則鋪上擁有高膳食纖維、低GI、低熱量特性南瓜泥與季節時蔬。
▲普羅旺斯香草烤雞：融入普羅旺斯香料的半雞，夠過主廚擅長的法式舒肥法再烤至焦香，每一口都吃鮮甜多汁，底部則鋪上擁有高膳食纖維、低GI、低熱量特性南瓜泥與季節時蔬。

▲季節水果法式吐司：吸滿牛奶與蛋液的軟嫩法式吐司用奶油煎至金黃色後，搭配當季新鮮的莓果等水果，結合蜂蜜、香草冰淇淋，是甜點控絕對不能錯過的甜蜜美食。
▲季節水果法式吐司：吸滿牛奶與蛋液的軟嫩法式吐司用奶油煎至金黃色後，搭配當季新鮮的莓果等水果，結合蜂蜜、香草冰淇淋，是甜點控絕對不能錯過的甜蜜美食。

　

店家資訊

1915荷造り場

地址：台北市中正區南昌路一段1號

電話：02-2397-9078

FB：1915荷造り場

時間：09:30-21:00（週一公休）

防疫比照中央規定隨時調整。

　

《春日繽紛藝遊》3月號2022第352期

　

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