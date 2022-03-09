陽明山花季「花見春櫻」 享食踏青賞夢幻粉櫻迎春光

【圖／文：行遍天下】

陽明山四季分明、景色豐富，早春三月，櫻花、杜鵑開得燦爛，樹梢新芽、綻放花朵、昂首巨木，共譜山水美境。此時上山踏青，山中料理滋味甚佳，庭園咖啡氣氛曼妙，郊野步道也迎來盎然的綠意，到處生機蓬勃，充滿療癒的能量。

▲陽明山櫻花種類多，除了山櫻花，還可欣賞八重櫻、昭和櫻。

2022台北花季重頭戲「陽明山花季」主題為「花見春櫻」，今年特別與三麗鷗明星雙星仙子合作，營造粉嫩春櫻、繽紛杜鵑意象。陽明山的櫻花品種多，每年二月開花的山櫻又名緋寒櫻，屬於台灣原生種櫻花，同期報到的還有花朵較大的日本八重櫻，緊接著是三、四月盛開的吉野櫻、昭和櫻，整個三月，仰德大道沿途、花卉試驗中心、陽明公園、美軍宿舍群、菁山遊憩區、前山公園等地，都進入花花世界，為清新山色增添綺麗色彩。

眾多賞櫻勝地中，台北市政府工務局公園路燈工程管理處的花卉試驗中心鄰近陽明山國家公園，近年主力栽種茶花、原生杜鵑、菊花、梅花等花卉，四季皆可賞花，除了觀賞桃紅色的山櫻花，清麗脫俗的綠萼山櫻也十分吸睛。

▲花卉試驗中心入口處的鬱金香花園，以繽紛色彩迎客。

▲花卉試驗中心也能觀賞到綠萼山櫻花。

另一個賞櫻名所陽明公園，則有花鐘、櫻花林區、桃花林區、杜鵑茶花園、噴水池等景點值得細細遊逛品味，櫻花、杜鵑、茶花、葉牡丹、華八仙、夏枯草、水鴨腳秋海棠等中低海拔花卉陸續盛開，營造出全然不同於市區公園的春日風景。

▲時序進入三月，陽明山的賞櫻焦點將由粉白色的吉野櫻接棒。





活動資訊

2022陽明山花季「花見春櫻」

時間：2/17~3/20

網址：陽明山花季、2022台北花季

防疫比照中央規定隨時調整。



