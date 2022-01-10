新年走春參拜世界最高媽祖像 走進地中海風情聚落悠閒慢活

聯合新聞網 / 行遍天下
▲馬祖村的媽祖巨神像，是全世界最高的媽祖巨神像。
▲馬祖村的媽祖巨神像，是全世界最高的媽祖巨神像。

【圖／文：行遍天下】

馬祖人的過年從初一的馬祖境天后宮搶頭香開始，一直到元宵節前後四鄉五島全境都有的擺暝，各鄉各村不同期間都有精彩活動，處處年味十足。坐落於南竿馬祖村，馬祖境天后宮（又稱馬港天后宮）屹立至今已超過200多年歷史，這間馬祖香火最鼎盛、也最氣派的廟宇，細緻的石刻龍柱、藻井，以及諸多繁複的雕刻藝術，無論內外都無比華麗氣派。過年期間遊訪馬祖，也不妨參拜全世界最高的媽祖巨神像、鑽個媽祖神轎祈福坑道，為新春帶來滿滿的喜氣。

　

馬祖境天后宮　供奉媽祖靈穴

馬祖境天后宮有2大事跡引人矚目，其一為大殿正中央安奉石棺裡相傳就是媽祖娘娘聖體的安處所（也有一說為衣冠塚），當地人尊稱為媽祖靈穴。其二為大殿裡所供奉的媽祖神像，2009年3月由馬祖籍畫家及登山家李小石帶著一起登上聖母峰。過年期間來訪，除了大年初一的00:00-01:30有熱鬧的頭香活動，元宵節當天的晚上約18:00-21:00，廟裡還會舉辦媽祖神轎率領諸多神將一同繞境馬祖村的活動，其間鑼鼓喧天，熱鬧可期。

▲大殿正中央的石棺，相傳是媽祖娘娘聖體的安處所（也有一說為衣冠塚）。
▲大殿正中央的石棺，相傳是媽祖娘娘聖體的安處所（也有一說為衣冠塚）。

　

津沙聚落　南竿地中海風情

過年期間來馬祖參拜祈福，當地的人氣景點以及小吃美食也不能錯過，特別是閩東聚落。在南竿，閩東聚落最具代表的首推津沙聚落。通往津沙的主要道路有開闊處可眺賞這處濱海聚落全景，夕陽西下後，昏黃的燈光、簇擁的石頭屋，藍色調的天空及海洋點襯下，津沙聚落呈現給人的完全就是地中海小鎮風光，讓人還沒走進村子裡就無比神迷。這裡的石頭厝有的改建成咖啡館、民宿，有的巷弄還掛起紅燈籠，讓人拍起照來充滿古韻。

▲傍晚藍色調下的津沙聚落，給人地中海小鎮的美好想像。
▲傍晚藍色調下的津沙聚落，給人地中海小鎮的美好想像。

　

鐵板聚落　海景夕陽作陪

南竿的鐵板聚落，雖然不是以閩東風情著稱，但村子裡還是可見到許多石頭厝。鐵板的悠閒、靜謐氛圍吸引了一些民宿、咖啡館進駐，比如南萌咖啡館 Cafe Nanmon。40多年的老房子刷上一身雪白外觀，大門前規劃了鄉村風小院子，店內文青風十足，店主養的小貓咪就任其趴趴走，一到咖啡館，就給人一種很慢活的感覺。這裡提供咖啡、手作甜點，MENU上還可見到名字很特別的品項，如「香蕉很多不知如何是好奶昔」，其實就是香蕉奶昔，給人滿嘴香濃綿滑的清甜。

▲悠閒感十足的鐵板聚落， 村子前方有一彎迷人的金黃沙灘。
▲悠閒感十足的鐵板聚落， 村子前方有一彎迷人的金黃沙灘。

▲40多年老房子改建的南萌咖啡館，規劃有雅致的鄉村風小院子。
▲40多年老房子改建的南萌咖啡館，規劃有雅致的鄉村風小院子。

　

人氣小吃店　爽快大口嚐

馬祖有很多讓人一吃上癮的小吃美食，一定也要試一下；比如介壽獅子市場2樓阿妹的店，這間5點半開賣不到中午就賣光的人氣小吃店，必吃的鼎邊糊，口感嫩滑鹹香，湯頭裡帶有蛤蠣、鮮魚等配料，冬天吃超級暖胃，排隊等待也是值得的。馬祖村的超群繼光餅店，它的馬祖漢堡也是一絕，自製的繼光餅先炸過，夾餡可選荷包蛋、炒蛋、香腸、以及最受歡迎的豬排蔥蛋等選項，大口咬下，又酥又香，真的是料多味美，好吃極了。

▲阿妹的店鼎邊糊，口感嫩滑鹹香，湯頭裡帶有蛤蠣、鮮魚等配料。
▲阿妹的店鼎邊糊，口感嫩滑鹹香，湯頭裡帶有蛤蠣、鮮魚等配料。

▲豬排蔥蛋繼光餅，嘗來又酥又香，真的是大口又滿足。
▲豬排蔥蛋繼光餅，嘗來又酥又香，真的是大口又滿足。

　

景點資訊

馬祖境天后宮

地址：連江縣（馬祖）南竿鄉馬祖村4-1號

電話：0836-22913

網址：tianhou-temple.matsu.idv.tw

　

媽祖巨神像

地址：連江縣南竿鄉媽祖巨神像

電話：0836-25630

　

南萌咖啡館 Cafe Nanmon

地址：連江縣南竿鄉仁愛村69號

電話：0836-22069

FB：南萌咖啡館 Café Nanmon

時間：13:00-21:00（週一、二休）

　

阿妹的店鼎邊糊

地址：連江縣南竿鄉介壽獅子市場2樓

電話：0836-26375

時間：05:30-12:00

消費：鼎邊糊70元

　

超群繼光餅店

地址：連江縣南竿鄉馬祖村93號

電話：0836-22251

時間：07:00-20:00（無公休）

FB：超群繼光餅

消費：豬排蔥蛋繼光餅45元

　

《虎年走春》1&2月合刊號2022第351期

　

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