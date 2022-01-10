府城光影搖曳森活間 張燈結綵璀璨迎新年

聯合新聞網 / 行遍天下
▲卓也竹園町是昭和時期老宅改造。
▲卓也竹園町是昭和時期老宅改造。

【圖／文：行遍天下】

當時序入冬緩緩迎向春節到來，台南市各區以燈光、轉紅樹影迎向冬日的到來，選擇台南展開暖陽小旅行，迎著到處彩色燈籠的點綴，讓心也逐漸雀躍了起來。冬日時台南市六甲區菁埔埤周邊的落羽松森林是全台最晚轉黃轉紅的地點，在此時即使其他地區都已落葉，六甲落羽松仍屹立搖曳著紅黃相間的葉影，迎接遊客到來。

▲六甲落羽松佔地廣大的面積裡能讓遊客在裡頭愜意遊走。
▲六甲落羽松佔地廣大的面積裡能讓遊客在裡頭愜意遊走。

　

享受市區裡的森林綠意氣氛

延續悠哉綠意心情，近年台南市區也有著好多點綴花草繽紛的小店等待遊客造訪。如卓也竹園町，改造昭和10年前台南州職員宿舍老宅，在以藍染見長的「卓也小屋」團隊進駐後，讓日式老宅與藍染結合得更為融合，座敷、日洋式居間裡看出當年建築的風貌，販售手工大菁藍染商品外，也以青黛點綴製成巴克斯蛋糕、奶酪等，粉黛嫩藍的餐點在整片花草園間讓人吃出風雅韻味。

若還想更有滋味，往正興街的「花樓」鑽去準沒錯，森林系玻璃屋卻又帶點頹廢風格的裝飾，讓人彷彿踏入小森林般，不加一滴水的牛奶生吐司使用時下露營最熱門的烤爐一起上桌，讓人一同DIY出樂趣、且嚐出脆嫩烤土司在口中的齒頰留香。

▲正興街最人氣的花樓餐廳，自己動手烤吐司好玩又好吃。
▲正興街最人氣的花樓餐廳，自己動手烤吐司好玩又好吃。

▲花樓餐廳用餐環境就像置身小型植物園一樣。
▲花樓餐廳用餐環境就像置身小型植物園一樣。

　

嶄新新年是光影的季節

在每年的春節、元宵前後，台南市可說是全台最具有張燈結綵氣氛的地方，大小廟宇、街道、甚至港邊的燈節、花燈祭不斷，漫遊在城市裡心情不自覺地愉悅且充滿著幸福期待感。最具有話題與奇幻感的莫過於普濟殿的普濟燈會。2021年雖然因疫情攪局的關係而停辦，但2022年預計點亮的「普濟燈會」以「普濟。拾光」的主題名稱為主，呼應著將邁入第10屆。以燈籠繪畫比賽，此次同樣以彩繪花燈比賽、徵稿為主，過往超過一千顆以上的燈籠高高掛在天空中的盛大情狀預計將可再現。另外市區也有鄭成功祖廟的紅色燈龍光海，點綴著寺廟周圍如同光之流動一樣的撫慰人心。

▲春節、元宵節慶時期，神農街的巷弄裡也有好多驚喜等著遊客探險。
▲春節、元宵節慶時期，神農街的巷弄裡也有好多驚喜等著遊客探險。

若是想逛街，每年元宵前後神農街也有知名的花燈展，紅色傳統燈籠、大小孩能手提的小燈籠等，搭配著神農街古意盎然的歷史老屋面貌，讓漫步府城內的年節氣氛喜氣十足。

　

景點資訊

六甲落羽松

地址：台南市六甲區菁埔埤周邊

　

卓也竹園町

地址：台南市東區前鋒路119巷12號

電話：06-208-9582

網址：www.joye.com.tw

時間：10:00-18:00（週二休）

消費：鳳梨氣泡飲100元、青黛巴斯克乳酪蛋糕90元、彩色鮮奶酪70元、彩色藕粉蕨餅100元

　

花樓咖啡 follow coffee

地址：台南市中西區正興街66號

電話：06-221-3666

時間：9:00-18:00

FB：花樓三店 Follow Coffee lll

　

普濟殿

地址：台南市中西區普濟街79號

　

鄭成功祖廟

地址：台南市中西區忠義路二段36號

　

《虎年走春》1&2月合刊號2022第351期

　

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